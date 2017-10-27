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Продуктовый магазин и столовая сгорели минувшей ночью в Сухуме по улице Эшба 166

Продуктовый магазин и столовая сгорели в Сухуме

© Фото: Роберт Джопуа
Происшествия
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В тушении пожара были задействованы четыре пожарных расчета, большую часть помещений спасти от огня не удалось.

СУХУМ, 27 окт – Sputnik. Продуктовый магазин и столовая сгорели в Сухуме ночью 27 октября, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.

В ночь на пятницу 27 октября, в 1:30, загорелось одноэтажное строение по улице Эшба. В нем были расположены продуктовый магазин, столовая и подсобное помещение. Пострадавших нет.

В тушении пожара были задействованы четыре пожарных расчета. Большую часть помещений спасти от огня не удалось.

Продуктовый магазин и столовая сгорели минувшей ночью в Сухуме по улице Эшба 166
© Фото: Роберт Джопуа
Продуктовый магазин и столовая сгорели минувшей ночью в Сухуме по улице Эшба 166

По словам одной из владелиц магазина, примерный ущерб составил около двух миллионов рублей.

Утром 27 октября на место происшествия прибыли инспекторы отдела государственного пожарного надзора МЧС Абхазии. По их оценке, общая площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Предположительно, пожар возник из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования. По сообщению инспекторов,  из-за отсутствия пожарной сигнализации не удалось вовремя оповестить спасателей о возгорании. 

Продуктовый магазин и столовая сгорели минувшей ночью в Сухуме по улице Эшба 166
© Sputnik. Сария Кварацхелия
Продуктовый магазин и столовая сгорели минувшей ночью в Сухуме по улице Эшба 166




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