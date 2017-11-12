Авария в Сухуме: удар перевернул УАЗ на крышу

ДТП произошло в районе поворота на Старый поселок в Сухуме утром 12 ноября, сообщили корреспонденту Sputnik Абхазия в дежурной части УВД столицы.

СУХУМ, 12 ноя – Sputnik, Бадри Есиава. Автомобиль УАЗ перевернулся на крышу в результате столкновения с ВАЗ 2107 в Сухуме, проинформировал дежурный столичного УВД в воскресенье 12 ноября.

"По предварительным данным, в УАЗе находилось пять человек, а в ВАЗ 2107 – один. Точную информацию еще не предоставили, но предположительно, женщина переходила дорогу, и одна из машин резко затормозила, чтоб ее пропустить. В этот момент в нее въехал другой автомобиль", — рассказал дежурный УВД Сухума и добавил, что в результате ДТП никто не погиб.

В приемной отделении травматологии Республиканской больницы сообщили, что с утра 12 ноября в Сухуме произошло три аварии.

"Сегодня с утра произошло три аварии, но с летальным исходом, к счастью, нет", — рассказала дежурная отделения травматологии.

ДТП произошло в районе поворота на Старый поселок в Сухуме утром в воскресенье 12 ноября.