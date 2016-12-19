О том, какие больницы будут ремонтироваться в следующем году, чем чаще болеют жители Абхазии и как бороться с вымогательством со стороны врачей, министр здравоохранения Андзор Гоов рассказал на пресс-конференции в Sputnik Абхазия во вторник 19 декабря.

Sputnik, Владимир Бегунов.

Ремонт и оборудование

– Андзор Назрунович, сформирована ли новая структура Министерства здравоохранения, которая предполагает переподчинение всех районных больниц Минздраву?

– Мы подали документы. Они сейчас находятся в разработке в Парламенте и в Кабинете Министров. Надеюсь, что в ближайшее время решение об этом будет принято.

© Фото: предоставлено Русланом Смыр Смыр о малоинвазивных операциях: быстрая реабилитация и выздоровление

– Какое оборудование было закуплено по Инвестпрограмме?

– По Инвестпрограмме было выделено 362 миллиона рублей еще в 2012 году. С тех пор инфляция выросла значительно, но мы потратили эти деньги максимально продуктивно, это признали в России. Почти все больницы получили новое оборудование. В Гагрской, Гудаутской, Республиканской, онкологической, туберкулезной и психиатрической больницах установлено рентгеновское флюорографическое оборудование. В онкологическую больницу купили коротковолновый облучатель, в Республиканскую — оборудование для малоинвазивной хирургии.

Закупили операционные блоки для Республиканской, Гудаутской, онкологической, туберкулезной больниц. Все больницы, стоявшие у нас в комплексном плане, получили лабораторное оборудование. Кроме того, мы закупили передвижные диагностические комплексы для проведения диспансеризации, оборудование ультразвуковой диагностики, инструментарий.

– Какие больницы отремонтированы и какие остро нуждаются в ремонте?

– В этом году отремонтирована Гудаутская больница и психиатрическая больница, закончен ремонт в Республиканской больнице. Своими силами отремонтированы приемное отделение и реанимация детской больницы. В туберкулезной больнице закончен ремонт, но там сейчас стоит вопрос с водой, он вскоре будет решен. Ремонт в онкологической больнице тоже будет завершен скоро.

В комплексном плане на 2017 год у нас стоят Ткуарчалская и детская больницы. Кроме того, сейчас мы ведем переговоры с Россией о выделении средств на постройку кардиоцентра на базе республиканской больницы.

– Какая ситуация с фельдшерско-акушерскими пунктами в районах?

– Мы начали с восточной Абхазии. В Очамчырском районе они создаются, ремонтируются. Эти работы финансируются из местного бюджета.

В Грузию не отправляем

– Каковы результаты диспансеризации?

— В 2016 году диспансеризация завершена в Ткуарчалском, Очамчырском и Галском районах. В 2017 года в планах Гудаутский и Гулрыпшский районы. Там, где диспансеризация уже завершена, ее прошли примерно 60 процентов населения. Плюсы в том, что эти обследования позволяют выявлять такие заболевания, как рак и диабет на ранних стадиях.

– Сколько человек посетило медучреждения за год?

— Через поликлиники прошло 609 тысяч человек, 27 тысяч человек лежали в стационаре. Сделано 5 500 операций. На это потрачено около пятидесяти миллионов рублей.

– Есть данные, сколько жителей Абхазии выезжало на лечение в Грузию?

— У Минздрава Абхазии таких данных нет. Никакого взаимодействия с Минздравом Грузии мы не имеем и направления на выезд туда не даем. Мы в случае необходимости даем направления в лечебные учреждения РФ.

Российские полисы

– Есть ли сейчас в Абхазии эпидемия ОРВИ и гриппа?

— Пока нет. Есть единичные случаи, об эпидемии пока говорить рано. Мы отслеживаем происходящее. Данные в санэпидстанцию поступают, держим ситуацию на контроле.

© Sputnik / Томас Тхайцук Врач-педиатр: прививка от гриппа – единственный способ защиты от инфекций

– Как проходит вакцинация?

— Практически всю вакцину от гриппа, которую получили в России, мы использовали. Привито девятнадцать тысяч человек.

– Как обстоят дела с полисами обязательного медстрахования РФ?

— Соглашения об их выдаче должны быть подписаны в феврале. Сумма на это в бюджет Российской Федерации уже заложена. Думаю, что в феврале граждане России, проживающие на территории Абхазии, уже начнут их получать. Таких 189 тысяч человек, плюс дети до четырнадцати лет, которые могут получить полис по предъявлению одним из родителей российского паспорта. Будет три центра выдачи — в Гагре, Сухуме и Очамчыре. Полисы медстрахования РФ позволят нам получать лекарства на инвалидов и отправлять на лечение в Россию плановых больных. Экстренных мы сейчас и так отправляем в Российские клиники.

— Были ли в этом году в республики случаи экзотических заболеваний?

— Нет, все как обычно. Первое место занимают сердечно-сосудистые патологии, по ним большая часть операций. Потом по статистике идут онкология и детские заболевания.

Борьба с взятками

– Как бороться с вымогательствами со стороны врачей?

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— Бороться с этим нужно беспощадно. Есть главврач больницы, Минздрав, Прокуратура. Пишите заявления, виновные в вымогательстве будут жестоко наказаны. Таких обращений, доведенных до конца, у нас не было. Было два заявления о взятках. Я их принял и начал принимать адекватные меры, потом ко мне пришли люди, написавшие эти заявления, и забрали их, сказав, что они не хотели, чтобы к врачам применяли жесткие меры. А как иначе это зло победить?! Хотите бороться с взятками? Приходите, пишите бумагу и не мешайте нам разбираться по закону, потому что это уголовно наказуемое деяние.

– Насколько остро в Абхазии стоит проблема вскрытия?

— Проблема есть. Мы же живем не в Европе, а на Кавказе, часто родственники отказываются от вскрытия. Традиции создают определенные проблемы, поэтому мы можем отследить причину смерти только по истории болезни.

– Как обстоит дело с медикаментами в больницах?

— Гарантированный объем медпомощи должен быть предоставлен человеку бесплатно. Но, учитывая скудость средств бюджета, это не всегда возможно. Поверьте, я мечтаю не меньше вас, чтобы у нас все необходимое было в наличии. Я практикующий врач, мне легко работать, когда все есть под рукой.