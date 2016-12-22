Финансовый кризис, открытие рейсов в Турцию туроператоры считают главными причинами малого спроса на зимние поездки в Абхазию.

Sputnik, Владимир Бегунов.

"Абхазия у нас занимает 95% процентов всех туров, которые мы продаем, — говорит генеральный директор фирмы "7-тур" Елена Добровольская. — В этом году зимой в Абхазию едут плохо. Это общая ситуация кризиса, плюс свою роль сыграло открытие турецких курортов".

Несмотря на то, что поездки в Абхазию выходят дешевле, чем на турецкие курорты, ситуацию это не спасает.

"Абхазия дешевле Турции, – рассказывает Добровольская. — У нас, к примеру, есть договор с недорогой гостиницей, где стоимость – 500 рублей в сутки. Сейчас номера туда проданы на 80%, но в целом ситуация с Абхазией этой зимой не радостная. Это при том, что даже дорогие туры в Абхазию выходят на 20% дешевле аналогичных в Турцию".

По словам директора фирмы "7-тур", сейчас Абхазия стала доступней из-за увеличения авиарейсов.

"Проще стало с перелетами, в аэропорт Адлера приходит до двадцати рейсов в день, — говорит Добровольская. – Можно хоть 31 декабря покупать билет и вылетать".

Лучшей по количеству проданных путевок в Абхазию туроператоры считают зиму 2015-2016 годов.

"В этом году спрос на новогодние туры в Абхазию упал в два с половиной раза по сравнению с прошлым годом, — говорит ведущий менеджер туроператора "Дельфин" Анастасия Апатикова. — Мы сотрудничаем более чем с двадцатью отелями, подходящими для разного контингента туристов, тем не менее продажи зимних туров откатились на уровень Нового года 2011-2012".

© Sputnik. Сергей Мальгавко Как получить удовольствие от Абхазии: готовьтесь

Апатикова объясняет падение спроса на зимний отдых в Абхазии также кризисом, люди стали сокращать расходы на отпуск, вместо двух поездок на курорт – зимой и летом, оставляют только летние поездки.

"Некоторые туристы в Новый год выбирают горнолыжные курорты или поездки по Москве", — говорит Анастасия Апатикова.

В туркомпании Verbena рассказали, что зимнее направление большим спросом у их клиентов никогда не пользовалось.

"Летние туры в Абхазию расходятся хорошо, — рассказал Spunik менеджер компании, — а новогодние путевки продаются десятками, даже до сотен не дотягивают".

Выровняется ли ситуация с зимними турами, прогнозов никто не дает.

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