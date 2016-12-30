Власти США приняли решение выслать из страны 35 российских дипломатов по обвинению в нарушении дипломатической деятельности. Госдепом принято также решение о закрытии диппредставительств России в Мэриленде и Нью-Йорке, которые якобы использовались в разведывательных целях.

Одновременно Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России, которые, по сообщению из Белого дома, распространяются на шесть человек и пять российских организаций, включая ФСБ и ГРУ.

Все эти решения связаны с "ответом" Госдепа на кибератаки так называемых "русских хакеров" на некоторые американские интернет-ресурсы.

Барак Обама так увлекся идеей представить "русских хакеров" в качестве нового "мирового зла", что, похоже, поверил в их реальность.

Еще пару лет назад президент США свято верил в такую угрозу для человечества, как вирус Эбола: он разве что не тряс пробиркой с этим вирусом в Совете безопасности ООН, призывая к борьбе с ним весь цивилизованный мир. Увы, к настоящему времени мир об этом зле благополучно забыл.

Сегодня у Обамы новая мания – русские хакеры. И его не смущает, что до сих пор никто не продемонстрировал общественности хоть какие-нибудь, пусть даже сфабрикованные следы этого нового "мирового зла".

В названном выше указе упоминается пара фамилий (Алексей Белан и Евгений Богачев), что, конечно же, несерьезно: столько шума из-за двух человек, да и доказательств их причастности к кибератакам на кого-то там в Демократической партии не приводится. По утверждению уходящего президента, часть "доказательств" по делу не будет опубликована по "соображениям секретности". И не важно, что про "русских хакеров" в США уже сочиняют анекдоты, а сакраментальное «russiansdidit» стало для Запада мемом № 1 уходящего года. Главное, что предлагаемая обывателю мифология работает: она не только "объясняет" причины поражения "демократов" на президентских выборах в США, но и дает возможность поддержать на плаву "уходящую натуру" — огромную армию отирающейся вокруг Демпартии обслуги.

© Sputnik. Владимир Федоренко США ввели санкции в отношении ведомств и фирм России

Помнится, четверть века назад сотни тысяч американских креаклов (советологов, аналитиков, журналистов, военных специалистов и проч.) потеряли работу в результате упразднения СССР, поскольку их услуги по ведению войны с самораспустившимся противником оказались не нужны. Так вот, специалисты эти не смирились с утратой работы и придумали новые угрозы для "свободного мира".

Первой такой псевдоугрозой стала "русская мафия", которая якобы проникла во все этажи американского общества.

Помимо мифа о "русской мафии" раскручивались на Западе и другие жупелы: "сербский национализм", Аль-Каеда, "диктаторы" (Хусейн, Каддафи, Асад) и прочие. Но только "русская мафия" была абсолютно виртуальной. "Русские хакеры" — из этой же серии. Они стали новым пугалом для американского обывателя, новым "аргументом" военного и киберлобби для освоения бюджетов.

Замечу, что настойчивое стремление Обамы убедить кого бы то ни было в угрозе российских кибератак — не умопомешательство и не банальное желание плюнуть напоследок в сторону России. Это – в опровержение пословицы "дурное дело – нехитрое", на самом деле – изощренная и далеко идущая игра.

Переведя тему "русских хакеров" в дополнительные санкции России и в высылку из США российских дипломатов, Обама фактически объявил о как бы открытии еще одного фронта в войне за "свободу и демократию". При этом в американских СМИ, со ссылкой на члена Комитета по разведке конгресса США Адама Шиффа, появилась информация, что Обама намерен принять против РФ еще и некие "секретные" меры, дезавуировать которые новой администрации будет нелегко.

Похоже, что глобалисты разошлись не на шутку. В связи с чем советник Президента РФ по интернету Герман Клименко вынужден был предупредить сограждан о необходимости быть готовыми к ситуации, при которой Россию отключат от интернета.

Лишить россиян доступа к всемирной паутине, на самом деле, проблематично. В том числе и потому, что этого не хотят владельцы IT-индустрии. Отсюда вопрос: почему, понимая негативные последствия начала реальной кибервойны с Россией, американские "демократы", тем не менее, превращают ее в главный пункт своей политической программы?

© Sputnik. Эдуард Песов Санкции США коснулись дипломатов РФ и членов их семей

Ответ кроется в понимании того, а кто, собственно, имеется в виду под русскими хакерами, помимо Белана и Богачева, не имеющих, на самом деле, отношения к кибератакам на американские информресурсы.

С моей точки зрения, под "русскими хакерами" на самом деле понимаются проживающий в России Эдвард Сноуден, "пророссийский" журналист Джулиан Ассанж и их многочисленные соратники-антиглобалисты по всему миру.

Именно против протрамповских (а значит и как бы пророссийских) киберспециалистов и медиаменеджеров в самих США и будут направлены анонсированные Обамой "секретные" антихакерские меры. Ведь именно им "демократы" проиграли избирательную кампанию. Ну а "предательство" Эдварда Сноудена и некоторых других специалистов по информационной безопасности, поддерживаемых сегодня Фондом Courage Foundation, а также активная деятельность сайта WikiLeaks и других подобных медиагрупп – это вообще очевидное зло с точки зрения глобалистов.

Число западных журналистов и киберспециалистов, не желающих быть частью порочной системы насилия и лжи, интересы которой отстаивают политики вроде Обамы, возрастает. Однако "демократы" не могут открыто объявить своим противников неподконтрольные СМИ. Как минимум, этого не поймут американские избиратели. Вот и приходится заниматься казуистикой: объявлять войну мифическим «русским хакерам», на самом деле имея в виду противников олигархического сословия внутри киберпространства самого Запада.