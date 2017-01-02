СУХУМ, 2 янв — Sputnik, Мария Шелудякова. Президент США Дональд Трамп в случае формирования лояльной администрации совершит радикальный поворот во внешней политике США. Все будет зависеть от того, как сложатся отношения в треугольнике Америка – Китай – Россия.

Научный руководитель Института США и Канады РАН, член-корреспондент РАН Сергей Рогов в интервью Sputnik сделал прогноз, как будут развиваться отношения России, Китая, стран СНГ и США после официального вступления в должность Дональда Трампа.

– Трамп неоднократно высказывался за улучшение отношений с Москвой. Реально ли это? И как вы считаете, столкнется ли Трамп с противодействием внутри страны?

– Оппозиция будет очень жесткой. Прежде всего, со стороны демократов. Я был очень удивлен: прошло уже больше месяца после выборов, но Демократическая партия продолжает пребывать в истерике. Демократы не могут понять, как и почему они проиграли и отдали, казалось бы, стопроцентную победу какому-то Трампу. И линия демократов будет копировать то, что делали республиканцы при Обаме – по любому вопросу говорить «нет» и всячески ставить палки в колеса.

© AFP/ MANDEL NGAN Сергей Рогов: Трамп пока является абсолютно непредсказуемой персоной

Вторая проблема внутри его собственной Республиканской партии. Трамп жестко вел избирательную кампанию на этапе первичных выборов как представитель антиистэблишмента, когда ему противостояли очень серьезные и известные кандидаты: бывшие губернаторы, действующие сенаторы. Он испортил отношения практически со всеми. Была грязная кампания и внутри самой Республиканской партии. По сути, для республиканцев Трамп чужой.

Проблемы возможны и в его собственной администрации. Далеко не все те люди, которых он назначает, разделяют его взгляды. Он может столкнуться с очень серьезным противодействием изнутри, что не ново – то же было и при Обаме.

В этом плане делать предсказания очень сложно, потому что демократы надеются, что Трамп столько ошибок наделает, что где-нибудь через год ему можно будет устроить импичмент, и многие республиканцы их поддержат. А в Республиканской партии есть желание заставить Трампа играть по их правилам, то есть в русле классической республиканской позиции.

Более того, Трамп привык, что в своей собственной компании он единственный босс, и все выполняют все его пожелания. Как он прикажет, так сразу все забегают и будут выполнять, а кто не справился – увольнение. А бюрократическая государственная машина – куда более сложный механизм. Здесь все будут говорить "Yes, sir", но они не будут делать то, что он говорит. Наоборот, будут ставить палки в колеса. И особенно это может проявиться в отношениях с Россией.

– Как вы думаете, Трамп выполнит хоть часть своих предвыборных обещаний?

– Дональд Трамп неожиданно для всех, в том числе и для меня, в ходе избирательной кампании вдруг занял позитивную позицию по отношению к России, хотя в Америке сейчас восстановился двухпартийный консенсус на антироссийской основе – совсем как в годы первой холодной войны. Взгляды, которые он высказывал: "Почему бы нам не быть друзьями и партнерами с Россией", "А Путин вообще-то сильный лидер", – американская политическая элита принимает в штыки.

© Sputnik. Юрий Лашов Власти Крыма верят, что Трамп не откажется от слов о признании

Я полагаю, что он будет договариваться с Россией по Сирии и сотрудничать в борьбе с "Исламским государством". Во всяком случае, попытается это сделать. Может быть, довольно скоро состоится встреча Трампа и Путина, в ходе которой лидеры попробуют обговорить наиболее крупные вопросы.

Экономические санкции вряд ли будут быстро отменены. Хотя санкции, связанные с Донбассом, могут снять, если произойдет подвижка в отношении политического урегулирования в этом регионе. А те санкции, которые привязаны к Крыму, думаю, останутся навечно. Может восстановиться диалог между военными и быть достигнута договоренность о снижении напряженности, о предупреждении инцидентов и тому подобное.

Делать долгосрочных прогнозов не буду, пока не завершился первый этап формирования администрации Трампа и назначения ключевых игроков, таких как госсекретарь Тиллерсон и министр обороны Мэттис. А потом надо будет формировать второй и третий эшелоны чиновнического аппарата. И может пройти год, прежде чем команда будет полностью сформирована, и только тогда станет ясно, в какую сторону администрация будет двигаться.

Здесь определенная загадка – зачем он делал такие заявления во время избирательной кампании, ведь это голосов не принесло, а только увеличило количество противников. Тем не менее, Трамп это делал и продолжает делать. Сейчас выборы завершились, а антироссийская кампания достигла нового пика в связи с обвинениями в адрес Путина, что российский лидер якобы организовал кибератаки с целью сломать, ни больше ни меньше, американскую демократию.

В американском обществе происходит демонизация Путина. Во всем виноват Путин – он сидит под кроватью или под столом и делает США всякие гадости. Кстати, как и в России, многие считают, что во всех проблемах виноват именно Обама. Но в США это явление ярче проявляется.

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Пока непонятно, сможет ли Трамп осуществить поворот в отношениях с Россией. Когда я две недели назад летел в Вашингтон, скептически к этому относился. Думал, может, он попытается, но все равно команды у него нет. Но сейчас я уже думаю по-другому. Передумать заставило назначение Рекса Тиллерсона на должность государственного секретаря. Это серьезный сторонник линии на возобновление диалога и нормальных отношений с Россией. Трамп принял это решение в своем классическом духе – бросив вызов в разгар антироссийской пропагандистской кампании. Вдруг назначает госсекретарем человека, который получил орден Дружбы народов от Путина.

Кончено, это назначение столкнется с серьезным сопротивлением и со стороны демократов, и со стороны ярых русофобов в Республиканской партии, таких как Джон Маккейн, Марк Рубио. Они попытаются заблокировать одобрение кандидатуры Тиллерсона, но, скорее всего, у них это не получится. Во всяком случае, еще до инаугурации Трамп затеял большой политический бой, который будет иметь самые серьезные последствия.

Если Сенат все-таки одобрит кандидатуру Тиллерсона, станет ясно, кто в берлоге хозяин, и противники Дональда Трампа должны будут хотя бы на время залечь на дно. А если избранный президент проиграет, будет объявлен сезон открытой охоты на Трампа.

– Есть ли у Трампа другие приоритеты, помимо борьбы с исламским терроризмом?

– Китай как главный экономический и геополитический соперник США. Трамп Россию конкурентом не считает, а Китай в его понимании – настоящий конкурент. Россия может уничтожить США – есть ядерное оружие, но экономически Россия не конкурент. Москва находится совершенно в другой линии.

Трамп будет пытаться сделать упор на сдерживание Китая. Избранный президент уже угрожал повысить тариф на китайские товары на 45%. Потом он затеял игру с Тайванем, отказавшись от американской политики признания Пекина в качестве единственного представителя Китая. Но и по другим направлениям: в сотрудничестве и с Вьетнамом, и Индией, и Пакистаном.

С этой точки зрения Трамп попытается оторвать Россию от Китая. Попытается сделать так, чтобы не было российско-китайского альянса против Америки. Он будет тянуть Россию в сторону, чтобы страна заняла нейтральную позицию, а еще лучше, чтобы стала младшим партнером США в сдерживании Китая.

А это значит, что Донбасс и Крым – мелочи по сравнению с предстоящей схваткой американского кита с китайским слоном. Получится ли это, тоже сказать сложно, поскольку насколько Трамп готов признать законные интересы России. Готов ли он отказаться от попытки вмешиваться во внутренние дела России, готов ли он пойти на отмену экономических санкций – на данный момент это неизвестно.

– Какой будет политика Трампа на постсоветском пространстве?

– Сразу после развала СССР американцы обращали мало внимания на бывшие советские республики. Более того, США помогали России стать единственной наследницей ядерного арсенала СССР, не допустив, скажем, национализации советского ядерного оружия на Украине.

Но с конца 1990-х годов американцы стали все больше и больше заигрывать с новыми независимыми государствами, особенно с Украиной и Грузией, чтобы оторвать их от России и свести к минимуму влияние России в СНГ. В конечном счете это привело три года назад к перевороту в Киеве, к резкому обострению украинского кризиса.

Будет ли Трамп продолжать ту линию, которую начал Обама? Похоже, новый президент попытается ее пересмотреть и даст Порошенко понять, что он не может рассчитывать на американскую поддержку без определенных договоренностей Киева с Москвой. Но этому, конечно, будет противодействовать Конгресс, который будет требовать поставок так называемого летального оружия на Украину.

Но вряд ли Трамп будет добиваться принятия Украины, Грузии и Молдавии в НАТО. Я думаю, что это очень маловероятно.

Но если действительно ставка будет сделана на сдерживание Китая, то американцы попробуют втянуть в антикитайскую коалицию и Казахстан, и Таджикистан, и Киргизию.

В последние годы наблюдалась линия на вытеснение российского влияния в Центральной Азии. Она не будет прекращена, но не будет столь активна. Но, как я сказал, главное –перетянуть Россию на свою сторону.

Удастся ли Трампу осуществить такую стратегию, сказать трудно, поскольку он столкнется с большими проблемами внутри страны. Будет большая драка по поводу его программы глубокого снижения налогов, по поводу депортации нелегальных мигрантов, строительства стены, запрета на въезд мусульман в США. Серьезные будут внутриполитические баталии.

Возникнут проблемы и с союзниками по НАТО, от которых Трамп требует, чтобы они разделили с Америкой бремя военных расходов. Но они привыкли прятаться за американским зонтиком. Трамп и в отношениях с Китаем совершил, может быть, очень большую ошибку, отказавшись от Транстихоокеанского партнерства, цель которого заключалась в экономическом изолировании Китая, втянув другие страны в блок под контролем США. Он от этого отказался. Сейчас это дает Китаю возможности подобрать осколки американского проекта и создать собственную экономическую коалицию.

Но ключевая проблема – это треугольник Америка – Китай – Россия. Как будут складываться отношения там? Я не думаю, что Россия согласится идти на конфронтацию с Китаем, даже если об этом будет просить Дональд Трамп.

Москва обязана поддерживать хорошие отношения с таким великим соседом как Китай. Но если при Обаме ситуация оказалась загнанной в тупик, и консолидация новой холодной войны в случае избрания Хиллари Клинтон была неизбежной, то сейчас возможны варианты.

Не надо строить иллюзий. Восстанавливать нормальные отношения с США будет очень сложно, но, тем не менее, это надо попытаться сделать.