Мир после Обамы

В МИА "Россия сегодня" прошел круглый стол на тему: "Инаугурация Дональда Трампа: повестка российско-американских отношений". Эксперты и аналитики рассказывали о своем видении отношений двух политических гигантов. Ожидать ли взаимного потепления?

Sputnik, Лев Рыжков

Импичмент не грозит

Политолог, директор московского Центра Карнеги, член Российского Совета по международным делам Дмитрий Тренин пристально наблюдал за выборной кампанией в США. И то, что он увидел, стало для него открытием.

"Американский политический класс оказался гораздо менее уверенным в себе, чем нам представлялось, — констатировал политолог. — Сама мысль о том, что хакерские атаки, которые, в общем, происходят постоянно, могут подорвать самое святое, что есть в США – демократию, является революционной. Это свидетельство низкой уверенности в себе тех людей, которые продвигают эти тезисы. Это говорит и об их недоверии к американскому избирателю".

Тренин уверен, что после инаугурации история с хакерами и каналом RT как угрозе национальной безопасности США не закончится.

"Я думаю, что это – признак достаточно серьезного внутреннего кризиса политического класса, политической системы, к которому нужно подойти очень серьезно, потому что речь идет о глобальной стабильности, — уверен эксперт. – Когда США перестают быть предсказуемой страной, это имеет отношение ко всем нам".

В области внешней политики больших перемен ждать не приходится, уверен Дмитрий Тренин.

"Я бы на месте стран Восточной Европы и даже Украины — не беспокоился, — заявил политолог. — Потому что Россию, в принципе, устраивает ситуация, при которой Украина является внешнеполитическим буфером между Россией и НАТО. Это выгодно и для России. Потому что она финансово не потянет Украину".

По мнению эксперта, Трамп будет отказываться от глобальных проектов Обамы, а проекты национальные – двигать вперед.

"Я вижу Трампа как американского националиста, — подчеркнул Тренин. — Националист в данном контексте – не отрицательное слово. И для меня он находится в той же компании, что и Владимир Путин в России, Си Цзин-Пинь в Китае, Реджеп Тайип Эрдоган в Турции".

Полностью же вектор европейской американской политики, по мнению эксперта, будет ясен через год, когда пройдут выборы в значимых государствах Евросоюза. А вот импичмента, скорее всего, не произойдет.

"Разговоры об импичменте, когда фигурант еще не вступил в должность президента – это уникальный случай, — констатировал политолог. — Любой импичмент президента – это очень серьезный внутренний кризис для страны. Это нечто, что способно на какое-то время дестабилизировать внутреннюю ситуацию в США".

Что за птица

Руководитель Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений имени Е. Примакова Российской Академии наук Алексей Арбатов считает, что стремительной разрядки в российско-американских отношениях не произойдет.

"Трампа в последнее время критикуют за ряд безответственных высказываний в области ядерного оружия, — отметил эксперт. — Трамп, видимо, решил продемонстрировать, что не является ястребом, что он – не воинственный президент. Почему он связал это с санкциями? Это был просто такой полет фантазии, который не знает границ. Потому что нынешняя его команда – я смотрю на все ключевые посты – не понимает в этой сфере".

© REUTERS/ Stephen Yang Звезды Голливуда и несколько тысяч человек вышли на митинг против Трампа

По мнению Арбатова, Трамп, скорее всего, предпримет модернизацию ядерных сил. Может быть, даже расширение программы.

"Как можно охарактеризовать разницу между республиканцами и демократами? – сказал политолог. — Демократы хотят осчастливить весь мир и ради этого готовы пойти даже на жертвы. Именно с такой программой пришел Обама. А республиканцы хотят осчастливить США. И на остальной мир им, в общем-то, по большому счету, наплевать. За редким исключением, вроде Израиля".

Уступки, по мнению Алексея Арбатова, возможны в тех областях, где нет противоречий с США.

"Там, где будут возникать противоречия, США будут занимать очень жесткую позицию, утверждает эксперт. — Притом говорить будут с позиции силы. Будут использовать и ресурсы, и экономическое превосходство во всех областях. На моей памяти ни одного американского политика так не защищали, как сейчас защищают Трампа. Со времен Анджелы Дэвис".

Политика Трампа не будет стратегией налаживания международного взаимодействия США в рамках международного права, с привлечением международных институтов и дипломатии, уверен эксперт. Это будет политика защиты интересов США, даже если все остальное в мире им противоречит.