Через две недели у Абхазии будет новый Парламент

Центризбирком Абхазии завершил прием документов от кандидатов в депутаты Народного Собрания Республики Абхазия для участия в парламентских выборах. 2 марта завершится регистрация окончательных списков кандидатов, после чего в избирательной кампании начнется своего рода "финишная прямая" — период агитации, который закончится 10 марта на избирательных участках.

© Sputnik. Кирилл Каллиников ЦИК Абхазии завершил прием документов для участия в парламентских выборах

И я не исключаю, что результаты голосования станут весьма неожиданными для многих наблюдателей и самих кандидатов, после чего ситуация в республике может начать развиваться по непредсказуемому сценарию.

Может получиться так, что 12 марта (в день голосования) граждане республики заснут в одной стране, а на следующий день – после подсчета голосов избирателей – проснутся уже в другой.

Не хотелось бы так думать, но выборы – это всегда лотерея, когда в обществе формируется оппозиция, для которой приход к власти становится важнее судьбы страны. Я могу ошибаться, но мне кажется, что сегодня в Абхазии как раз такой случай.

Всего по состоянию на 27 февраля ЦИК Абхазии зарегистрировал 141 кандидата в депутаты, то есть в среднем по 4 кандидата на избирательный округ. (И полагаю, что до 2 марта это число вряд ли изменится). Отмечу также, что непосредственно от политических партий зарегистрировались всего 25 кандидатов, большинство из них предпочло выдвинуться от инициативных групп – таковых зарегистрировано 116. И вот здесь важно не общее количество выдвинутых в Парламент республики кандидатов, а качество цифр. Качество же таково, что абхазское общество до сих пор не знает, кто представляет большую часть выдвиженцев, в особенности — тех, кто выдвинут от оппозиции.

Да, ЦИК Республики обязан будет опубликовать общий и окончательный список кандидатов, однако это произойдет тогда, когда до голосования останется менее двух недель. Поздновато, не правда ли?

Мой коллега по Институту Владимир Лепехин в ходе пресс-конференции в редакции Sputnik Абхазия 8 февраля заметил, что выдвижение кандидатов от инициативных групп свело почти на нет усилия власти последних нескольких лет по формированию национальной партийной системы, "вследствие чего выборы в республике приобрели закрытый характер".

© Sputnik / Томас Тхайцук Лепехин: только партии должны участвовать в парламентских выборах

Действительно, благодаря выдвижению большинства кандидатов (более 80 %) от инициативных групп, выборы и впрямь становятся не просто лотерей, но игрой в "русскую рулетку" с возможным печальным концом.

Впрочем, лично я надеюсь на интуицию и опыт абхазского избирателя, а также на его мудрость, которую он уже не единожды доказал.

Главной особенностью нынешних абхазских выборов лично я считаю тот факт, что отсутствие открытости и публичности избирательной кампании превращает выборы из демократической процедуры в договорные сделки — когда кандидаты не столько соревнуются друг с другом, сколько договариваются с начальством всех уровней и друг с другом кланово-семейным образом.

Проблема состоит в том, что в такой ситуации, как правило, отсутствует открытый диалог кандидатов с обществом. В отсутствие же диалога с обществом никто из кандидатов особо не выдвигает публичных предвыборных программ, так что голосуют люди в итоге в основном не за программы кандидатов и даже не за их самих, а за их статусы (положение в клане) – так оно спокойнее.

Вот и получается потом, что в городских округах, где клановые связи не столь статичны, избиратели не понимают – к кому иди со своими наказами, а голосуя за "авторитетного" или популярного человека, получают в итоге безответственного депутата, который не озвучивал своей предвыборной программы по той простой причине, что ее у него нет. Ну и с кого и что потом избирателям спрашивать?

Особо удручает ситуация в Сухуме. Здесь, с одной стороны, все друг друга хорошо знают, ничему не удивляются и по факту никому не верят. С другой стороны, в столице так и не появилось общественного движения, которое бы предложило населению программу развития города с привлечением квалифицированных экспертов, предпринимателей, грамотной и неравнодушной молодежи. Ну и что в таком случае говорить о других городах и поселках?

© Sputnik / Томас Тхайцук Предстоящие выборы будут жаркими

Что толку голосовать, к примеру, за экс-чиновников, если есть возможность проголосовать за соседа-предпринимателя, который вроде бы и не политик, но зато способен осуществить ремонт в школе, в которой учатся дети избирателей округа?

Что толку голосовать за популиста-критикана, озабоченного депутатским мандатом, если есть возможность проголосовать за человека, который незаметно для окружающих в течение многих лет приносит реальную пользу родному городу?

Лично я знаю в центральном округе Сухума такого кандидата, который никогда не был во власти, но зато знает в своем городе каждую собаку и каждый светофор. И не просто знает, но понимает, как решить проблему с городскими электросетями и каждый день делает для горожан массу полезного, начиная от поддержки культурных проектов до ремонта (на свои деньги) заборов и тротуаров.

Но вот чтобы сухумчане могли проголосовать за такого человека, важно, чтобы в городе сложилась соответствующая среда и чтобы у горожан появилась потребность участия во власти посредством выдвижения тех, кто не только заявляет о своем патриотизме (а затем ворует так же, как и его предшественники), но реально работает на свой город.

Таких вот вопросов и размышлений по поводу текущих выборов у меня масса, но граждане Абхазии в последние годы, как я считаю, совершенно недопустимо расслабились и упустили время: не сформировали ни понятий о том, каким должно быть Народное Собрание республики, ни своих требований к кандидатам и депутатам, ни реальных программ развития страны, ее экономики и городских улиц.

Смогут ли граждане Абхазии за оставшиеся две недели до выборов в Парламент определиться со своими предпочтениями, не знаю. Нам остается только полагаться на интуицию и опыт абхазского избирателя. И его мудрость.

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