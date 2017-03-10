Абхазия в ожидании

Так получилось, что осень – весна 2016-2017 годов стали периодом выборов практически для всех стран Южного Кавказа: 8 и 30 октября прошли парламентские выборы в Грузии, 12 марта очередные парламентские выборы пройдут в Абхазии, 2 апреля – парламентские выборы в Армении, 9 апреля – президентские выборы в Южной Осетии. Кроме того, 26 сентября 2016 года состоялся конституционный референдум в Азербайджане. Но надо отдать должное, пока что электоральные процессы в регионе не разрушают стабильность, гражданское противостояние не нарастает и не выливается на улицы, а, скорее, даже успокаивается.

Три колонны оппозиции © Sputnik. Томас Тхайцук Семнадцать мгновений одного года 17

На этом фоне Абхазия, скорее всего, не станет исключением. Для республики достаточно бурно прошел 2016 год: оппозиция, пользуясь объективными социально-экономическими трудностями, пыталась перехватить инициативу. Но референдум 10 июля о досрочных президентских выборах провалился, а так называемый и давно обещанный "народный сход" 15 декабря оказался обыкновенным не особенно многолюдным митингом. В результате власть укрепилась, а оппозиция ("Блок оппозиционных сил"), неожиданно обнаружив себя у треснувшего корыта, в отсутствии всенародной поддержки, практически раскололась. Власть, предложив переговоры, вкупе с определенными постами и должностями, привлекла к диалогу конструктивную, настроенную на сосуществование часть оппозиции. А после нового года раскололась и основная движущая сила оппозиции – партия "Амцахара".

В итоге интрига предстоящих выборов будет заключаться не в том, победят ли провластные силы или оппозиция, а в том, будет ли представлен в Парламенте весь спектр политических, в том числе оппозиционных сил абхазского общества.

По сути, оппозиция идет на выборы тремя колоннами – это расколовшаяся "Амцахара", это кандидаты, связанные с экс-президентом Александром Анквабом (в первую очередь, сам экс-президент, а также экс-премьер Леонид Лакербая), и это молодая партия "Айнар", претендующая одновременно и на центристскую, и на популистскую нишу. Впрочем, безоговорочно считать "Айнар" оппозицией было бы преждевременно.

Одним туром не ограничатся

Отметем сразу несколько распространенных в российском обществе мифов. Во-первых, нет никаких оснований говорить о том, что в Абхазии идет борьба пророссийских и антироссийских, прозападных, протурецких или, не дай бог, прогрузинских сил. Среди кандидатов нет антироссийских политиков, хотя незначительное количество людей, критично настроенных по отношению к России, в Абхазии, конечно, можно найти, как, впрочем, и в любом районе Москвы или другого российского города. Нет там и тех, на кого могли бы сделать ставку в Анкаре, Брюсселе или Вашингтоне. Можно сказать, что у этих выборов нет внешнеполитической повестки дня, союзнические отношения с Россией в Абхазии никто не собирается ставить под сомнения.

Во-вторых, межпартийная борьба в Абхазии имеет вторичное значение, первичны здесь родственные связи, положение в обществе той или иной фамилии, прошлые заслуги. Соответственно, и это, кстати, на мой взгляд, некоторый минус, – в Абхазии нет борьбы идеологий, но нет и борьбы программ. Каждый кандидат в депутаты выступает "за все хорошее против всего плохого". Возможно, именно поэтому в Абхазии все больше говорят и пишут о целесообразности перехода к пропорциональной или смешанной системе выборов. В этом случае можно надеяться, что люди будут голосовать не за "хорошего парня", родственника или однофамильца, а за ту или иную идею и программу.

С другой стороны, отсутствие идеологических расхождений делает гораздо менее вероятным нарастание гражданского противостояния после выборов. В Абхазии надо очень сильно постараться, чтобы люди вышли на улицы, чтобы кипели митинговые страсти из-за того, что место в Парламенте занял представитель соседской фамилии, а не моей. Поэтому, как представляется, не стоит ждать дестабилизации внутриполитической ситуации в Абхазии. Хотя совершенно очевидно, что дело одним туром не кончится, и настоящая борьба между кандидатами еще впереди.

© Sputnik. Леон Гуния Век абхазского парламентаризма: рождение и взросление

В первом туре, по моим оценкам, избрано будет около половины депутатов Парламента (всего их 35, а баллотируется 138 кандидатов), а по оценке абхазских экспертов – около трети. В ряде округов предстоит напряженная борьба, там выставились приблизительно равноценные по своему весу и возможностям кандидаты. А в некоторых округах исход первого тура можно предсказать уже сейчас: так, вряд ли серьезную конкуренцию экс-президенту Анквабу сможет составить единственный конкурент (если только он не решит в последний момент снять свою кандидатуру, чтобы сорвать голосование, но это уж вряд ли).

В то же время не очень понятно, зачем вообще Анкваб баллотируется в депутаты Парламента: спикером он все равно не станет. Каким бы ни был новый состав Парламента, он будет более пестрым и сложным, чем прошлый. Даже если все три названные выше условно оппозиционные силы пройдут в Народное собрание (что вполне вероятно), они, во-первых, не получат там и половины мест, а во вторых – никогда не смогут объединиться против власти, выставить единого лидера, выработать общий план действий. Поэтому, думаю, власть может быть спокойна, никакого реванша не будет.

© Sputnik. Томас Тхайцук Предвыборная арифметика: ЦИК завершил регистрацию кандидатов в Парламент

Еще один важный вопрос – насколько значительная часть депутатов прошлого Парламента сможет пройти в новый, при том, что баллотируются далеко не все. С одной стороны, это уважаемые в своих округах люди, знающие нужды своих земляков, имеющие определенные возможности помочь своей малой родине. С другой стороны, Парламент прошлого созыва вызывал большие нарекания и сотрясался скандалами, достаточно вспомнить нашумевшую историю с якобы скрывающимся депутатом Нодиком Квициния, обвиняемом в жестоком убийстве.

Не критиканство, а идеи развития

В абхазском социуме, безусловно, есть запрос на обновление политической элиты страны, на приход нового поколения политиков. Поэтому, несмотря на все заслуги, бывшие премьер-министры и президенты – это не завтрашний день Абхазии. Именно общественным запросом на молодых (35-50 лет) политиков, не обремененных ни коррупционными скандалами, ни невыполненными обязательствами, объясняется взлет интереса и симпатий к партии "Айнар". Айнаровцы, и не только они, умело использовали отличные пропагандистские поводы – попытки изменить законодательство о недвижимости и дать легальную возможность иностранцам покупать дома и квартиры в Абхазии, неуместные разговоры о нефтяных богатствах абхазского шельфа и перспективности их разработки, разногласия между Москвой и Сухумом по отдельным соглашениям в рамках имплементации российско-абхазского договора о союзничестве и стратегическом партнерстве.

© Sputnik / Илона Хварцкия Бжания о выборах в Парламент: партии не воспользовались своим правом

По тематике создания Объединенной группировки войск России и Абхазии, Совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел двух стран, вернее, по размерам и полномочиям этих структур, не распинался только ленивый. Это гораздо проще, чем требовать у той же Москвы выполнения ее обязательств по этому договору, например, обеспечения "полной свободы пересечения абхазо-российской государственной границы", то есть, очевидно, без многочасовых очередей. Молодые политики, неудовлетворенные своими успехами в бизнесе, пытались и пытаются реализовать свои амбиции в публичной сфере.

Другое дело, что эти темы рано или поздно иссякнут, а обличать своих и российских чиновников, хитроумно разрабатывающих планы по пренебрежению национальными интересами Абхазии, рано или поздно надоест. Не вчерашним бизнесменам, конечно, а абхазскому обществу. Тут-то и появится необходимость разработки реалистичных и глубоко продуманных программ по развитию экономики Абхазии, по интеграции национальных меньшинств в абхазский социум, по восстановлению абхазского села как основы и станового хребта абхазского народа, наконец, по развитию и поддержке культуры и науки Абхазии.

© Sputnik. Томас Тхайцук Через две недели у Абхазии будет новый Парламент

Это, безусловно, гораздо сложнее, чем обличать коллег, искать внешних и внутренних врагов, выставлять самого себя чуть ли не единственным во всей Абхазии настоящим патриотом.

Будем надеяться, что абхазский Парламент после этих выборов пополнят политики, которые обращены в будущее и думают о завтрашнем дне Абхазии, а не о своих амбициях, обидах и комплексах.

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