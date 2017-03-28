Второй тур рассадил депутатов по своим местам

Перед первым туром выборов депутатов Народного Собрания Абхазии в статье для Sputnik я писал, что "может получиться так, что 12 марта (в день голосования) граждане республики заснут в одной стране, а на следующий день – после подсчета голосов избирателей – проснутся уже в другой".

Действительно, ситуация после первого тура голосования была очень непростой. Победители тогда определились всего в 12-ти из 35 округов. Причем только пять избранных депутатов представляли провластные силы. Гражданам Абхазии предстояло во втором туре избрать еще 22 депутата из 44-ти кандидатов (в одном округе назначены на 14 мая новые выборы), из которых, кстати, только 16 однозначно поддерживали действующую власть.

Никто накануне второго тура голосования не мог дать однозначного прогноза о возможных результатах. Ясно было только одно: что итоги выборов могут стать весьма неожиданными для многих наблюдателей и самих кандидатов, после чего ситуация в Абхазии может начать развиваться по непредсказуемому сценарию. Не хотелось так думать, но выборы – это всегда лотерея, когда в обществе формируется оппозиция, для которой приход к власти становится важнее судьбы страны. И я рад, что мои опасения, в конечном счете, не подтвердились.

По итогам второго тура выборов, депутатов Народного Собрания можно утверждать, что избиратели Абхазии в очередной раз проявили свою мудрость, избрав более или менее сбалансированный парламент, в котором не будет монополии каких-то сил, но совершенно очевидно не будет и единодушия. И это, наверное, нормально для республики в ситуации, когда в обществе слишком много дискуссий по самым разным вопросам. Тут я согласен с Лианой Кварчелия, которая заметила, что "лучше борьба оппозиции в Парламенте, чем в других местах".

И все же состоявшиеся выборы должны стать уроком и для избранных депутатов, и для политических партий, и для власти в целом, и для рядовых граждан страны.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кварчелия: лучше борьба оппозиции в Парламенте, чем в других местах

Главный урок, как я полагаю, состоит в том, что многие избранные депутаты и власть в целом наверняка уяснили для себя, как не надо проводить выборы. Уже в ходе избирательной кампании многие кандидаты высказывались в том духе, что нужно укреплять партийную систему республики, а потому нынешний парламент должен стать переходным.

Действительно, одной из задач нового состава Народного Собрания должно стать изменение действующего законодательства в направлении повышения роли партий в политической системе страны вплоть до устранения или же четкой регламентации такого образования, как инициативная группа.

Для чего нужно укрепление партийной системы? По многим причинам.

Во-первых, участие в выборах кандидатов от партий, а не от мифических инициативных групп делает выборы открытыми и понятными избирателям. Это создает возможности для борьбы различных политических программ, а не только для кулуарных договоренностей кандидатов, например, с руководством местной власти об их поддержке в ответ на конкретные обещания материального характера, о чем в ходе прошедшей кампании не раз говорили, например, представители Общественной палаты страны.

Укрепление партийной системы нужно Абхазии также для того, чтобы повысить роль парламента. 2016 год показал, что Народное Собрание, увы, не авторитетно для многих общественных сил, которые не единожды предпочитали выносить свои дискуссии на улицы Сухума. Думаю, что парламент должен стать органом власти, который возьмет на себя реальное решение проблем граждан Абхазии, не допуская уличных разборок.

© Sputnik / Томас Тхайцук Итоги выборов в Парламент Абхазии: лидеры и аутсайдеры

В конечном счете, роль парламента республики должна вырасти настолько, чтобы страна приблизилась к той модели устройства политической системы государства, которую принято называть парламентской республикой. То есть модели, при которой парламент страны адекватно реагирует на любые проблемы в обществе, находя разумные решения, а также реально участвует в формировании Кабинета министров.

Сможет ли новый парламент Абхазии решить названные выше задачи, покажет время. Во всяком случае, хочется надеяться на то, что дискуссии в парламенте не затянутся надолго. Напротив, мне почему-то кажется, что депутаты довольно быстро изберут нового председателя Народного Собрания и займутся подготовкой тех законов, которые ждут от них избиратели.

Хочется надеяться также на то, что абхазское общество перестанут беспокоить разного рода уличные дебаты, а народные избранники вместе с президентом возьмут курс на социально-экономическое развитие страны. Полагаю, что обеспечение развития страны — это сегодня главная и приоритетная задача всех органов власти Абхазии.