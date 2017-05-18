Sputnik, Алексей Стефанов.

Директор Института Центральной Азии и Кавказа (США) Сванте Корнелл опубликовал в журнале "The American Interest" большую статью под заголовком "Кипучий Кавказ", в которой заявил, что "Соединенные Штаты должны вернуть себе рычаги влияния и доверие в беспокойном регионе, зажатом между Россией, Турцией и Ираном". Сделав экскурс в историю, он рассказал, как росло влияние США на Грузию, Армению и Азербайджан, как почти удалось "отвернуть" эти страны от России, и как президент Барак Обама все испортил.

"Не будет большим преувеличением сказать, что в эпоху Обамы все страны кавказского региона были своего рода довесками к более значимым и отдельным политическим обстоятельствам. Армения стала приложением к политике Турции, а Грузия — дополнением к политике России. Что касается Азербайджана, то в зависимости от той или иной ветви американской власти он рассматривался либо как проблема в сфере прав человека, либо как транзитный коридор в Афганистан. В отсутствие руководства эти конкурирующие взгляды никогда не согласовывались, что способствовало постепенному ухудшению отношений между США и Азербайджаном", — написал Сванте Корнелл. И в заключение обратился к администрации Дональда Трампа с призывом "разработать для Кавказа первичную стратегию".

Прокомментировать статью Сванте Корнелла Sputnik попросил старшего научного сотрудника Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николая Силаева.

"Лейтмотив статьи Корнелла состоит в том, что Соединенные Штаты неоправданно забыли про Кавказ, уделяют ему мало внимания и в силу этого проигрывают. Понятно, что это связано с его собственными профессиональными интересами: чем меньше внимания те, кто вырабатывает политические решения в США, уделяют Кавказу, тем меньше у Сванте Корнелла возможностей. Это совершенно нормальный для всех стран академический лоббизм", — уверен Николай Силаев.

© Фото: Facebook / Александр Студеникин Политолог: Абхазии не стоит ориентироваться на очередные санкции США

Он считает взгляд автора статьи совершенно тупиковым, потому что, если Соединенные Штаты действительно вознамерятся вытеснять Россию с Кавказа и уничтожать ее влияние таким образом, как это предлагает делать Сванте Корнелл, "то ни к чему кроме как к внешнеполитическому поражению Соединенных Штатов это привести не сможет, потому что Россия, Иран и Турция все равно остаются очень влиятельными региональными странами".

"Россия сейчас на Кавказе – наиболее влиятельная страна. И пытаться вытеснить ее с Кавказа, устранить тот геополитический плюрализм, к которому когда-то призывали сами США, обеспечить, как это предлагает Сванте Корнелл, исключительную ориентацию Кавказа на США, это утопическая задача. Это не получилось сделать даже в 90-е годы, что уж говорить сейчас, когда Россия крупнейший торговый партнер всех трех стан, крупный инвестор в этих странах, когда Россия связана соглашениями о безопасности с Арменией, с экспортом вооружения с Азербайджаном. Когда для значительной части азербайджанской, армянской и грузинской элиты, – это страна, в которой они зарабатывают деньги", — уверен эксперт.

Николай Силаев считает, что эта статья показывает еще и степень неадекватности представления, по крайней мере, части американского внешнеполитического экспертного сообщества о том, что происходит в таких удаленных от Соединенных Штатов регионах мира.

"Но так ли уж проиграли Соединенные Штаты Америки на Кавказе, как об этом пишет Корнелл? Давайте посмотрим на ситуацию иначе. Разве для Азербайджана, несмотря на все эти бесконечные объяснения по поводу прав человека, не важны отношения с США? Разве они не важны для Армении? Взять хотя бы один из факторов – большую армянскую диаспору в США. Я уже не говорю о том определяющем влиянии, которое Соединенные Штаты оказывают на Грузию. Другое дело, что могли сделать США при Обаме после того наследия, которое оставил на Кавказе им Буш, включая августовскую войну 2008 года? Обама сумел из этой ситуации достойно выйти, сохраняя определяющее американское влияние в Грузии. Не меняя американские подходы к региону, он, тем не менее, ушел от угрозы прямого столкновения с Россией. Это не такой уж плохой результат с точки зрения политики США. И любой американский президент, кем бы он ни был, будет тонко, умно, постепенно сокращать вовлеченность Соединенных Штатов в Кавказ", — считает Силаев.

Он уверен, что для западных держав Кавказ из тыла превратился в периферию, что проблема региона как раз в том, что если в предыдущем десятилетии он еще мог рассматриваться как арена геополитической борьбы, то сейчас этого больше нет – "вся эта борьба выдохлась".

"Конечно, элитам региона от этого очень неуютно, некомфортно бывает. Потому что за предшествующие десятилетия они привыкли, что за их внимание кто-то борется. А сейчас какая картина? В России вообще кризис. Она и раньше не очень-то охотно особенно по сравнению с Соединенными Штатами финансировала различные гуманитарные проекты, и не очень активно в отличие от США и Европейского Союза лезла во внутренние дела стран партнеров, а сейчас нет и этого. Но выясняется, что и США сокращает финансирование. Евросоюз еще выделяет какое-то финансирование в рамках всей этой политики, в рамках восточного партнерства, но это тоже какие-то крохи, на которые невозможно построить устойчивый внешнеполитический курс. Это конечно, не вполне определяющий фактор, но это маркер того, как сокращается вовлеченность крупных держав в регион", — говорит эксперт.

Проблема Кавказа не в том, что там провалилась демократизация, говорит Силаев, а в том, что регион забывают и "он уходит из области интересов крупнейших держав, из области приоритетов и превращается в задворки".

"Конечно, ядерная сделка с Ираном тоже элемент этого вопроса. Лет двенадцать назад мы обсуждали, как американцы будут использовать в Азербайджане аэродромы для ударов по Ирану, куда побегут беженцы. В ожидании американского удара тогда активно покупались квартиры в Баку. Сейчас ничего подобного не происходит. Не хочет же Сванте Корнелл эту совершенно безумную бушевскую повестку дня вернуть в политику Соединенных Штатов. Это невозможно", — считает Силаев.

© AFP/ Geoges Gobet Грузинская армия и НАТО у границ

В ближайшие годы принципиально ничего меняться не будет, полагает эксперт. "Есть, конечно, напряжение, связанное, на мой взгляд, с совершенно безответственной активностью НАТО в Грузии, потому что с одной стороны страну активно вовлекают в глубоко порочную, бессмысленную, безответственную политику сдерживания России, а с другой — Грузия не дает никаких гарантий безопасности. Рано или поздно это противоречие даст о себе знать. И, конечно, подливает масло в огонь НАТОвская активность на Кавказе, я имею в виду совместные учения, включение грузинской роты в состав сил быстрого реагирования — это все усиливает тот раскол, который происходит в регионе", — говорит Силаев.

И добавляет, что по-прежнему сохраняется тревожная ситуация в связи с конфликтом Армении и Азербайджана. "Но, когда Сванте Корнелл рассуждает, что Соединенным Штатом нужно играть более активную роль в этом вопросе, придумать, наконец, как урегулировать конфликт, звучит это, по меньшей мере, странно. Пока ни одна, ни другая сторона не готова даже к самым осторожным компромиссам. И факт в том, что, когда вспыхнули боевые действия на линии соприкосновения сторон в Карабахе, эту войну остановила именно Москва. Другое дело, что безумие некоторых американских аналитиков простирается до такой степени, что они обвиняют во всем Россию. В том, что она все время строит какие-то козни по отношению к странам Закавказья. Но если снять эти шоры и чуть-чуть обратиться к фактам, то очевидно, что именно Россия — ключевой игрок, который удерживает ситуацию в состоянии этого хрупкого мира. Соединенные Штаты могут сейчас сделать что-то подобное? Нет. Поэтому, на мой взгляд, эта статья Сванте Корнелла является свидетельством заката попытки монопольного глобального управления миром со стороны Соединенных Штатов ", — уверен Николай Силаев.