Основатель известного американского аналитического центра Stratfor Джордж Фридман в интервью для Sputnik Сербия высказал мысль, что вступление Черногории в НАТО не принесет альянсу никакой пользы.

"Если вы боитесь Черногории, мне вас жаль. Думаю, расширение НАТО за счет Черногории — это глупая инициатива", — отметил политолог. По его мнению, вообще не понятно, зачем эту страну приняли в военный блок: "Не знаю, может быть, дело в пляжах".

Дело, конечно, не в черногорских пляжах. Дело в кризисе НАТО. После того, как Дональд Трамп дал понять чиновникам альянса, что США не собираются тащить на себе этот блок в новое геополитическое будущее и пора бы европейцам подумать о новой роли НАТО в современном мире, в штаб-квартире альянса началось что-то вроде истерики. Как в одночасье отказаться от политики (а особенно – от темы "российской угрозы"), на которой НАТО паразитировал все время своего существования? Нет, это решительно невозможно.

В НАТО назрел раскол между умеренными паразитами и паразитами-радикалами. В свою очередь, кризис в этой организации привел к нарастанию противоречий и внутри ЕС. В такой ситуации чиновники альянса не придумали ничего лучшего, как изобразить свадьбу во время похорон: продемонстрировать, что нет в НАТО никакого кризиса, но, напротив, альянс по-прежнему свеж, силен и привлекателен. Вот вам и пример – Черногория, жители которой просто счастливы от того, что их приняли в НАТО.

Словом, Северо-атлантический альянс смешал привычные милитаристские русофобские пляски с комедийным шоу для европейцев и лично Трампа, обидевшего "самый сильный военный блок в мире" пренебрежительным к нему отношением.

По мнению автора этих строк, втаскивание Черногории в НАТО, однако же, не последний сомнительный триумф этой организации. Следующим полигоном для демонстрации блоком своей привлекательности станет Грузия.

Не случайно первым же ответом чиновников альянса Трампу стало проведение в Тбилиси заседания межпарламентской комиссии Грузия — НАТО и постоянно действующего комитета Парламентской ассамблеи альянса, на котором некоторые участники мероприятия выступили с воинственными заявлениями против "оккупации" Россией Абхазии и Южной Осетии. Ну, а через неделю в Грузии под патронажем инструкторов альянса были проведены учения "Кавказский орел" с участием спецназа Грузии, Турции (член НАТО) и Азербайджана.

© AFP/ Geoges Gobet Грузинская армия и НАТО у границ

Через два дня после начала этих учений госминистр Грузии по вопросам интеграции в европейские и евроатлантические структуры Виктор Долидзе заявил, что вступление Черногории в НАТО – очень важное послание и для Грузии.

"Мы приветствуем этот факт… Я уверен, что те шаги, которые делает Грузия с точки зрения интеграции с НАТО и Евросоюзом и целью которых является именно членство, дадут свои плоды", — заявил грузинский чиновник.

По его мнению, будет абсолютно логичным, если в следующую волну расширения альянса попадет и Грузия. (Неофициально Грузия уже в НАТО. В частности, два грузинских подразделения — "Чарли" и "Альфа" — уже входят в состав сил быстрого реагирования НАТО. Я уже не говорю о созданных в Грузии школах НАТО и многочисленных совместных "пляжных" мероприятиях грузинских и натовских военных чиновников, в ходе которых реализуется традиционный для Запада сценарий использования местных гауляйтеров в качестве обсуживающего персонала для своих забав).

На самом деле опросы показывают, что количество противников вступления Грузии в НАТО понемногу растет. Все больше грузин понимают, что за идеей "евроинтеграции" не стоит ничего, кроме покупки элит разного рода европодачками на фоне упразднения государственного суверенитета Грузии и разрушения в ней национальной идентичности.

Впрочем, главная проблема даже не в росте недовольства простых граждан двуличием чиновников альянса. С моей точки зрения, вступление Грузии в НАТО, если таковое состоится, станет реально последним триумфом альянса.

Вступление в альянс еще и Грузии чрезвычайно обострит сначала отношения НАТО с Россией, а затем и взорвет само НАТО изнутри. Уж больно велик так называемый "когнитивный диссонанс" между реальными проблемами Европы и стремлением самой большой бюрократической и совершенно бесполезной (даже вредной) западной структуры решать свои "пляжные вопросы" за счет бюджетов европейских стран.

Ну, а то, что эта структура абсолютно недееспособна для решения реальных проблем европейской безопасности, свидетельствует факт непрекращающихся в крупнейших европейских странах (Франция, Бельгия, Великобритания, Германия) терактов, которые НАТО предотвратить не в состоянии, Более того, наиболее неадекватные сторонники идеи расширения НАТО стремятся втащить в альянс еще и Украину – ну, это чтобы окончательно превратить альянс в "обезьяну с гранатой".

В такой ситуации каждой постсоветской стране, безопасности которой угрожают натовские "миротворцы", не остается ничего иного, кроме как укреплять свою безопасность в союзе с Россией. Это касается и Абхазии, в которой сегодня происходит строительство собственных профессиональных Вооруженных сил в партнерстве с Вооруженными силами Российской Федерации, в соответствии с Договором между двумя странами о союзничестве и стратегическом партнерстве.

И это очень важно, поскольку и в Абхазии имеются чудесные пляжи, которые могут стать объектом притязаний натовских чиновников.