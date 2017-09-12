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Международный обозреватель Геворг Мирзаян.

Донбасский гамбит: Путин видит новый план по миротворцам

© Фото: из личного архива Геворга Мирзаяна
Аналитика
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Политолог Геворг Мирзаян считает, что Владимир Путин и Ангела Меркель близки к компромиссу в вопросе размещения миротворцев на Донбассе. Размещения, за которым должна последовать не сдача Донбасса, не пересмотр Минска, а снятие санкций.

Пока Украина следит за увлекательной "мишиадой", а активисты вносят Саакашвили и Тимошенко в списки сайта "Миротворец" (к большому неудовольствию тех, кто там находится), Россия решает свои проблемы с Европой. Судя по всему, стороны нащупали путь выхода из санкционного тупика. 

Нащупала Россия его с Германией, часть истеблишмента которой уже давно тяготится российско-европейским конфликтом, и стала тяготиться еще больше после того, как американский конгресс стал открыто навязывать Европе продолжение и углубление этого конфликта.

Давайте заканчивать

"Нужно прийти к своего рода политике разрядки в отношении России. Никакая другая страна так сильно не заинтересована в этом, как Германия, экономически и политически", — заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

Он уже заявлял о том, что для начала снятия санкций не нужно полное исполнение Минска, и сейчас снова подтвердил эту точку зрения. 

"Формальное решение: полный мир — полная отмена санкций, но это совершенно нереалистичная позиция. Мы шаг за шагом принимали решения о санкциях, мы будем их так же постепенно отменять", — отметил Зигмар Габриэль. 

Речь, понятно, идет о наиболее важном для России "Донбасском пакете" санкций, подразумевающем ограничения против российской экономики. О сохранении "Крымского пакета" в обмен на молчаливое признание Западом статус-кво полуострова все давно договорились. 

Радио студия Sputnik Абхазия
© Sputnik.
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Собственно, первые шаги по снятию "Донбасского пакета" Москва и Берлин уже согласовали. По словам, Габриэля процесс снятия санкций начнется в момент установления режима перемирия, а для перемирия стороны сейчас решают вопрос о введении миротворцев на Донбасс. И Россия уже идет на уступки – если раньше позиция Москвы была "миротворцы исключительно на линии разграничения", то после разговора Путина и Ангелы Меркель она ощутимо подвинулась. 

Всех сдал?

"Владимир Путин подробно остановился на российской инициативе об учреждении миссии ООН по содействию охране Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ (СММ ОБСЕ). С учетом высказанных Ангелой Меркель соображений российский лидер отметил готовность дополнить предлагаемые в российском проекте резолюции Совета Безопасности функции упомянутой миссии ООН. Имеется в виду, что обеспечение охраны наблюдателей ОБСЕ ооновцами может осуществляться не только на линии соприкосновения после разведения сил и средств обеих сторон, но и в других местах, где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер", — говорится на сайте Кремля.

Украинская власть, которой после конфуза с процедурой встречи "ласкового Миши" срочно нужна была хоть какая-нибудь победа, восприняла заявление Путина как свидетельство того, что Кремль сдался. Что Путин под масштабным давлением со стороны Запада капитулировал и согласился на требование Украины поставить под контроль миротворцев не только границу между самопровозглашенными республиками и Украиной, но и самопровозглашенными республиками и Россией. 

С такой же точкой зрения выступили и противники Путина внутри России, обиженные его умеренной линией по Донбассу. "Уже "линии разделения" недостаточно. Уже "инспекционные поездки" на другие территории могут сопровождаться вводом "миротворцев". Интересно, Ростов-на-Дону в зону предполагаемых инспекций войдет? А там, глядишь, и Ставрополь недалеко, и Краснодар… "Дорогим западным партнерам" рады будут везде", — говорит бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

Спецпредставитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по Украине Мартин Сайдик
© Sputnik. Виктор Толочко
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Возможно, так оно и есть. Возможно, под давлением Запада (который расколот, и часть его уже с отвращением смотрит на своего украинского голема), стойкости Украины (которая стоит на грани очередного гражданского противостояния и досрочных выборов) и аккурат под начало президентской кампании в России Путин решил отступить, выбросить Минские соглашения и сдать границу Украине. 

Однако более вероятен другой сценарий – Владимир Путин действительно немного отступил, но лишь в тех моментах, которые не имели критического значения для его плана. 

Учимся читать

Прежде всего, взглянем на заявление с сайта Кремля, а точнее на последние его строчки, которые украинские пропагандисты и тов. Стрелков, видимо, не прочитали. "… где СММ ОБСЕ проводит свои инспекционные поездки в соответствии с минским Комплексом мер". 

Напомним, что по Минскому комплексу мер у ОБСЕ есть четко оговоренные функции. Во-первых, обеспечение эффективного мониторинга и верификации режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения с первого дня отвода с применением всех необходимых технических средств, включая спутники, БПЛА, радиолокационные системы и пр". Это статья 3. 

Во-вторых, наблюдение за выводом всех иностранных вооруженных формирований, военной техники и наемников с территории Украины, что предусмотрено статьей 10.

Политолог Александр Шпаковский
© Sputnik. Виктор Толочко
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И, наконец, в-третьих, наблюдение за местными выборами, смотрим статью 12. Ни один из этих пунктов не дает ОБСЕ при поддержке миротворцев контролировать границу непризнанных республик, а также осуществлять "полицейские функции" (теоретически выборы позволяют осуществлять охрану правопорядка, но их пока нет).

Да, теоретически можно ради провокации отправить миротворцев с миссией на границу, где их развернут, после чего возмущаться нарушением Москвой договоренностей с Германией. Однако Зигмар Габриэль говорит о начале снятия санкций не после размещения миротворцев, не после их контроля за границей с России, а после "начала перемирия". 

Украина может использовать сомнительную, но ложащуюся в линию западной пропаганды формулу "без контроля над границей невозможен режим перемирия, поскольку русские войска будут туда-сюда ходить" для обоснования своей позиции. И тут многое будет зависеть от политической воли Берлина.

Да, чисто теоретически с немцами могут не согласиться поляки или прибалты. Однако для снятия санкций против России нужен не консенсус внутри ЕС, а голос одной из стран, которая просто выступит против их продления. Возможно, не Германии – все-таки лидер ЕС не имеет права игнорировать мнение остальных. Но, вполне подойдет голос той же Венгрии, которая обиделась на Украину за новый закон о языке преподавания в школах и уже пообещала не поддерживать инициативы Киева на международных площадках. Если Москва и Берлин договорятся, то венгерского премьера Виктора Орбана могут попросить сдержать свое слово. 




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