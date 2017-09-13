Украина: проект евроинтеграции провалился, начинается дезинтеграция

В российских и зарубежных СМИ активно обсуждаются последние инициативы президента России, касающиеся идеи введения миротворческих сил ООН на Донбасс. И, как всегда, в прессе (в особенности – в социальных сетях) немало тех, для кого эти инициативы – лишний повод запустить старую шарманку с мелодией про то, что "Кремль сливает Донбасс".

© Фото: из личного архива Геворга Мирзаяна Донбасский гамбит: Путин видит новый план по миротворцам

Свидомым украинцам этот "слив" как бы в радость, а вот некоторым радикально настроенным "сепаратистам" не нравится, что предложив ввести на линию разграничения отрядов ВСУ и ополченцев миротворческие силы, Москва отказалась де от силового варианта решения проблемы.

Напомню тем, кто встретил идею главы РФ в штыки, что вообще-то еще со времен иловайского котла (войска ВСУ попали в этот котел ровно три года назад) Киев продвигал идею ввода на Украину войск НАТО, которая, как мы видим, провалилась. Вовлечь Россию в широкомасштабный конфликт в Незалежной, как и втянуть в него войска стран НАТО не удалось, и сегодня мы видим, что по факту российский президент блистательно переиграл Киев, упредив обещанные Киевом "неожиданности".

Сегодня уже никто не обсуждает хотелки Порошенко: российские и западные политики обсуждают порядок ввода в Незалежную миротворцев ООН и их последующий функционал.

В частности, ввод миротворцев на Украину поддержал глава министерства иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, в Госдепе США отметили, что инициатива Москвы достойна изучения, а сегодня эту инициативу поддержал и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, который отметил, что если между сторонами украинского конфликта будет достигнут консенсус, в организации будут готовы сделать все для того, чтобы разрешить кризис на Украине.

С моей точки зрения, альтернативы вводу на Украину миротворцев ООН нет (если не иметь в виду уничтожение ополчения ДНР-ЛНР военными ВСУ при содействии войск НАТО), поскольку силовой вариант решения проблемы посредством проведения российской армией соответствующей военной операции на Украине – не альтернатива.

Прямое вмешательство российских военных в гражданский конфликт на Донбассе по своей инициативе исключен в принципе. И это неоднократно подчеркивалось российской стороной.

Россия принимает и готова принимать в будущем беженцев с Украины. Россия готова оказывать гуманитарную помощь населению терпящих бедствие регионов этой страны. Российские власти не мешают добровольцам из РФ и других стран СНГ участвовать в военных действиях на Украине. Наконец, российские власти гарантируют защиту прав граждан ДНР-ЛНР во всевозможных международных политических и правовых инстанциях. Однако ввод Министерством обороны РФ на Украину военных возможен только в том случае, если они будут иметь статус миротворцев. (Как это было, к примеру, в Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии).

© Sputnik. Игорь Маслов Генсек ООН о введении миротворцев в ДНР: важно достичь консенсуса

В течение нескольких веков Россия освобождала или помогала освобождению от иностранных захватчиков целому ряду стран. Однако в настоящее время, под влиянием известных обстоятельств (и, в частности, конкретных антироссийских сил на Западе) военно-политическая благотворительность российской армии представляется как оккупация этих стран. В таком вот контексте абсолютно правильным было бы решение отныне не давать кому бы то ни было повода считать Россию оккупантом, что, впрочем, не означает, что российские военные не готовы защитить тот или иной народ в случае, например, угрозы геноцида и соответствующего обращения этого народа к руководству Российской Федерации через волеизъявление граждан на референдуме, как это было в случае с Крымом.

Но вернусь к российской миротворческой инициативе.

С моей точки зрения, главный вопрос относительно ситуации на Украине состоит сегодня в том, где будут размещены миротворцы ООН, каковы будут их полномочия и будут ли в их составе российские военные.

Вот новая повестка дня, которая предложена главой РФ и поддержана представителями Германии, США и ООН. А это значит, что в отношении Запада к украинскому режиму и в самой ситуации на Украине начинается перелом. И если до сего времени идеи по введению в Незалежную военных в том или ином виде рассматривались в контексте вариантов давления на Россию и "сепаратистов", то сегодня контекст стал принципиально другим.

Нынешний контекст – это принятие на вооружение технологии постепенного и согласованного "слива" киевского режима с последующим разделом Украины.

Причем, речь идет не только о возможном и допустимом с точки зрения западных политиков государственном самоопределении части Донбасса (ДНР-ЛНР), но также о возможном и все более допустимом разделении Незалежной на собственно Украину с центром во Львове и условную Киевскую Русь со столицей в Киеве.

Не случайно ведь буквально через несколько дней после внесения Россией проекта резолюции о миротворцах на Украине в Совбез ООН в Незалежную "прорвался" (разумеется, при финансовой и политической поддержке конкретных западных сил и некоторых украинских олигархов) известный транснациональный политик Михаил Саакашвили. И отправился он с соратниками не куда-нибудь, а именно во Львов.

Словом, в эти дни на наших глазах разворачивается новое действие драмы под названием "евроинтеграция Украины", в рамках которого эта самая евроинтеграция трансформируется в дезинтеграцию названного государства, в результате чего и участники Минских соглашений, и Госдеп США могут прийти к выводу, что самый эффективный вариант миротворческой миссии на Украине — тот, который будет опираться на российских миротворцев.