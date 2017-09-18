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Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили

"Чемодан без ручки": кто использует Саакашвили против Порошенко

© Sputnik. Алексей Вовк
Аналитика
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Сам по себе Саакашвили абсолютно не опасен для Порошенко, президент Украины боится тех, кто за ним стоит, замечает Захар Виноградов

Захар Виноградов, обозреватель РИА Новости

На Украине сейчас самое тяжелое время для Петра Порошенко. Вопрос стоит ребром: сможет ли президент удержать власть или придется менять всю конфигурацию власти на Украине? Подорвал позиции Порошенко Михаил Саакашвили, который с боем прорвался через границу. Вот только украинской оппозиции был нужен исключительно "прорыв" — демонстрация слабости президента, а не сам Саакашвили. Теперь воспользоваться этой слабостью намерены Юлия Тимошенко и глава МВД Арсен Аваков.

Такой лидер им не нужен

Саакашвили явно трусил идти на штурм границы. И в конце концов сторонники буквально внесли экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области на Украину на руках — как "чемодан без ручки". Саакашвили, человека, лишенного гражданства, поселили в самой фешенебельной гостинице Львова. Мэр города Андрей Садовой принял его и обласкал, Юлия Тимошенко появилась с ним на митинге. Но большой поддержки у электората он не нашел.

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"По большому счету, граждане пока находятся в недоумении: а что, собственно, произошло?— рассказывает РИА Новости украинский политолог Кость Бондаренко. — Если бы Саакашвили смог предстать в роли "благородного рыцаря", который борется, по его собственному выражению, с "барыгой" (Петром Порошенко. — Прим. ред.), это был бы один вопрос. Но Саакашвили и его команда пошли на откровенное нарушение законодательства и применение силы против правоохранителей. В соцсетях и информпространстве его акцию высмеивают и относятся к ней со скепсисом".

Когда "чары" прорыва окончательно развеялись, состоялось закрытое совещание украинской оппозиции.

По данным РИА Новости, на нем Саакашвили предложил себя в качестве главы объединенного антипорошенковского фронта. Однако его визави — Тимошенко, Садовой и экс-министр обороны Анатолий Гриценко — решили иначе. Им-то Саакашвили нужен был всего лишь в качестве тарана, а не в качестве лидера.

Политический подрывник

На том же закрытом совещании Тимошенко и ее партнеры, отказав Саакашвили в "командовании" фронтом и даже вообще в создании такого фронта (каждый, как утверждает Тимошенко, будет идти "сам по себе"), его роль определили как политического подрывника.

Теперь бывший губернатор будет ездить по украинским городам и весям и всячески поносить президента Порошенко со всем своим кавказским темпераментом.

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© Фото: Александр Имедашвили
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"Саакашвили опасен для власти тем, что может выступить точкой сборки радикального протеста, — считает директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. — Вокруг Саакашвили, а не за Саакашвили, и против Порошенко — вот формула. При этом Саакашвили своей резкой критикой расширяет "окно Овертона" — можно ему, значит, можно всем. Критика президента ожесточается и со стороны других представителей оппозиции. При этом власть Порошенко сильна только номинально. Реально, как показывает ситуация прорыва, аппарат управления деморализован".

И это открытие: деморализации власти — одна из главных побед Тимошенко и ее окружения. А вовсе не Саакашвили.

Тонкость нынешней ситуации в том, что сам по себе Саакашвили абсолютно не представлял и не представляет для Порошенко никакой опасности. Он, и имея-то украинское гражданство, не мог участвовать по закону в президентских выборах. А лишение его гражданства в этом смысле только прибавило экс-президенту Грузии куража, но ничего не дало президенту Порошенко по существу.

"Саакашвили вряд ли представляет угрозу для Порошенко. Президент боится не его, а тех, кто пытается использовать Саакашвили как знамя, — в первую очередь Юлию Тимошенко, у которой есть и опыт, и рейтинг, и харизма", — утверждает Бондаренко.

В любом случае эту первую неделю политического кризиса на Украине Порошенко оппозиции уже проиграл.

"Золотая акция" Арсена Авакова

Мировым лидерам сейчас не до Украины. У Меркель — выборы на носу, у Трампа — внутренний раздрай, в Лондоне — выход из ЕС, в Париже — новый президент.

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© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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А Порошенко в это время постоянно "подливает бензинчику" в тлеющий конфликт России и Запада. Это многих и в Европе, и в США отвлекает и раздражает: там хотели, чтобы президент Украины стоял в стороне с подносом, а не пытался устроиться за общий обеденный стол.

"США являются основным распорядителем политических активностей на Украине, — утверждает Бондаренко. — Если прорыв был согласован с Вашингтоном, то Порошенко несдобровать. Кстати, именно этим объясняется нервозность и непоследовательность Порошенко в ситуации с Саакашвили. Если же это — блеф и попытка "ввязаться в драку, а там посмотрим", то у Порошенко есть шансы навести порядок".

Момент истины наступит, как считают аналитики, когда оппозиция выведет под стены Верховной рады своих сторонников и радикалов. Провести акцию хотят в конце сентября.

"Золотая акция в этой ситуации — у главы МВД Арсена Авакова: непонятно, как он поведет себя в дальнейшем. Даст ли он команду полиции защищать парламент или же попросту умоет руки? При этом сам Порошенко в это время будет находиться в США (на Генассамблее ООН. — Прим. ред.) и оперативно управлять ситуацией не сможет", — напоминает Бондаренко.

Так что на Украине вскоре пройдет второй акт политического кризиса, который будет еще более непредсказуемым.




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