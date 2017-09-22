Игра с огнем: бомба замедленного действия в Испании

Вслед за Каталонией на Балеарских островах Испании политическая коалиция "MÉS per Mallorca" предлагает провести референдум о суверенитете острова в 2030 году. Sputnik поговорил с Армандо Фернандесом Стейнко, профессором социологии в Мадридском университете Комплутенсе, и Давидом Абрилем, пресс-секретарем "MÉS per Mallorca".

СУХУМ, 22 сен — Sputnik. Майоркинская левая независимая коалиция, которая управляет Балеарской автономией вместе с социалистическими партиями PSOE и PSIB, уже одобрила "дорожную карту", которая будет обсуждаться на партийном собрании 28 октября. У карты ясная цель: предложить создание Республики Майорка и, если это станет возможно, провозгласить независимость и других островов: Ибицы, Менорки и Форментеры. Об этом стало известно за неделю до каталонского референдума о самоопределении, сообщает Sputnik Mundo.

Эффект эпидемии

В своем разговоре со Sputnik Mundo Армандо Фернандес Стейнко, каталонец по происхождению, высказался решительно против процессов за независимость внутри Испании и предупредил, что в будущем они могут спровоцировать ситуацию, сравнимую с националистическими движениями на Балканах в конце двадцатого века.

Фернандес Стейнко утверждает, что не состоит ни в одной из испанских правых партий, но признает, что "согласен с правыми в том, что речь идет о попытке взорвать испанское государство".

По его словам, испанское правительство прекрасно знает, что речь идет не просто о том, чтобы позволить Каталонии самоопределиться, а о том, чтобы начать опасную динамику, которая может длиться в течение нескольких поколений и привести к ситуации, подобной балканской.

"MÉS per Mallorca", со своей стороны, защищает призыв к референдуму и утверждает, что "существующая конституционная система автономии исчерпала себя", аргументируя, что Балеарские острова экономически ущемлены центральным правительством; аргумент, используемый сторонниками независимости Каталонии в последние годы.

Фернандес напоминает, что у сторонников независимости нет социального большинства, которое узаконило бы шаги, которые они предпринимают. Тем не менее, на последних каталонских выборах 2015 года, которые многие воспринимали как плебисцит по вопросу независимости, и после которых возникло правительство Карлеса Пучдемонта, суверенный блок получил 47,8% голосов.

"Движение за каталонский суверенитет не слишком демократично, потому что не пользуется поддержкой большей части автономии. Только благодаря каталонской избирательной системе, которая играет в пользу националистов из небольших городов, у них сейчас большинство в парламенте", — сказал Фернандес.

Фернандес предупреждает, что стремление к независимости других территорий Европы могут усилиться из-за динамики, которая наблюдается в Испании.

"Это игра с огнем. Открыть источник нестабильности на Пиренейском полуострове значит открыть его в Европе в целом, и от этого никто не выиграет. Даже те, кто критически настроены к Евросоюзу", — продолжает ученый.

Социолог иронически относится к планам "MÉS per Mallorca".

"Если создать Балеарскую республику, потом придет время для Республики Мурсия и так далее. Это искры раздора, которые легко зажечь, но очень трудно погасить", — считает он.

Почему так получилось

Профессор Комплутенсе напоминает, что каталонские националистические партии не слишком отстают в вопросах коррумпированности, которая часто вменяется в вину испанскому правительству. Он говорит об обвинении в отмывании денег, которое предъявили бывшему председателю правительства Каталонии Джорди Пуджолю.

© AFP/ Marco BERTORELLO СМИ предрекают смерть каталонскому футболу

Фернандес винит во всем испанскую Конституцию, в которой "вопрос о национальной идентичности не был рассмотрен", поскольку она писалась после смерти Франко, а в тот момент никто не был заинтересован в решении проблемы. Конституционные силы закрывали глаза на эту проблему, в то время как национализм в Стране Басков и Каталонии расцветал.

Кроме того, он подчеркивает, что в глазах борцов за независимость те, кто не разделяет их цели, рассматриваются как "фашисты и франкисты", а защитник республики, которые боролись против Франко, страдают от несправедливого отношения.

"Это националистический сценарий: усугубить все таким образом, чтобы промежуточной точке зрения не осталось места", — подчеркивает он.

За более справедливое отношение

Давид Абриль, представитель "MÉS per Mallorca", защищает движение за независимость Майорки, обвиняя центральное правительство в дискриминации Балеарских островов.

Он напоминает, что архипелаг является автономией с наибольшим числом туристов и с населением более миллиона человек, что означает более высокий уровень жизни а, следовательно, и более дорогой. Мадрид не учитывает эту особенность и не предоставляет особые условия автономному сообществу. Результатом является дефицит островного бюджета.

"MÉS" возникла всего три года назад на основе союза различных левых националистических сил и экологов, но уже представлена в основных учреждениях администрации автономного сообщества.

Проблемы в сфере здравоохранения, зарплаты, которые не соответствуют уровню жизни на островах, и статус автономии, который не соблюдается центральной властью "под предлогом кризиса и сокращений" — вот главные аргументы "MÉS per Mallorca". Представитель партии признает, что на островах по-прежнему нет уверенного движения за независимость, и сравнивает ситуацию с тем, что происходит в Каталонии, где "политики следуют за народом, а не наоборот".