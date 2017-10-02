Эксперт: каталонцы и курды повышают шансы на признание Абхазии и Южной Осетии

Если Курдистан, Каталония и какие-то иные новые государственные образования заставят Запада считаться со своим мнением, у Абхазии и Южной Осетии могут появиться новые реальные союзники, и шансы на международное признание резко возрастут, считает директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

В воскресенье в Каталонии состоялся референдум о выходе из состава Испании. А за неделю до этого аналогичный референдум (о выходе из состава Ирака) состоялся в Иракском Курдистане.

Понятно, что до юридического признания этих двух новых республик еще очень далеко, но начало ему положено. Де факто на карте мира появились еще две территории, претендующие на собственную государственность. И это означает принципиально новую ситуацию в Европе и на Ближнем Востоке, предполагающую выход существующих противостояний в названных регионах на новый уровень.

Замечу, что не Крым, навлекший на себя гнев всего "цивилизованного" мира и поднявший против России весь Запад, стал началом нового передела планеты. Полуостров лишь вернулся в свои старые границы в ситуации, когда возникла угроза его существованию. И не Абхазия с Южной Осетией, выдавленные из Грузии местными националистами, заставили Запад нервничать по поводу возможного передела границ в будущем и в его владениях.

Создание государства Косово – вот что стало детонатором будущей перекройки государственных границ в той же Европе.

Замечу, что Вашингтон и Брюссель поддержал создание Косова путем отторжения у Сербии части её территории, а до того аплодировали выходу из состава СССР советских республик, но они же затем выступили резко против самоопределения народов Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, Крыма, Донбасса.

США и НАТО поддержали албанских боевиков, фактически силовым путем захвативших часть суверенного государства Сербия. И не просто поддержали, но оккупировали Косово (чтобы как бы передав его албанцам на самом деле создать в нем американский секретный анклав), разбомбив в целях устрашения сопротивляющийся грабежу Белград. Спустя десятилетие они повторили операцию, подтолкнув к выходу из Сербии еще и Черногории.

И прямо противоположным было отношение Запада к Крыму и Донбассу. В результате самостоятельного выхода Крыма из состава Украины США и Евросоюз объявили санкции и полуострову, и России, после чего начали против РФ гибридную войну. А против ДНР-ЛНР, не желающих подчиняться незаконно захватившим власть в Киеве бандитам и нацистам, Запад руками бандеровцев и наемников начал войну горячую.

Такие двойные стандарты и такое неприкрытое лицемерие не могли не вернуться бумерангами в ту же Европу. В Европе они запустили процесс очередного обострения национального самоопределения и отделения от Испании Каталонии и Болеарской автономии, в Великобритании — Шотландии, в Бельгии – Фландрии, во Франции – Корсики, в Германии — Баварии. Я уже не говорю о том, что растет напряжение в самом Евросоюзе, в результате чего вслед за Великобританией из ЕС готовы выйти и некоторые другие государства.

Аналогичные процессы начинаются сегодня и на Ближнем Востоке. Разрушение американцами Ирака, Ливии и Сирии и поддержка ими боевиков "Исламского государства" (запрещенного в России) вылились в итоге в резкое усиление в регионе курдских отрядов и началу формирования курдского государства. И это только начало перекройки границ в регионе. Не исключено, что в скором времени мы увидим распад Ливии, как минимум, на два государства и Ирака, возможно, даже на три.

Да и формирование суверенного Курдистана – это явно не косовская история, о чем еще недавно мечтали американские стратеги, стремящиеся создать в центре региона марионеточное государство. Курдские анклавы всё больше напоминают сражающийся Донбасс.

Этот народ вот уже более века ведет национально-освободительную борьбу за свое право иметь хотя бы полноценные автономии. И было бы странно, если бы курдские политики проигнорировали возможности, открывшиеся им сегодня для создания своего государства. Возможности эти связаны не только осуществляемым по отношению к курдам геноциду на юго-востоке Турции или с тем, что курдские земли на севере Ирака и Сирии захватывают банды террористов из «Исламского государства», но также с очевидной слабостью властей полуразрушенного Ирака, неспособных обеспечить безопасность северных районов страны. Впрочем, катализатором очередной попытки национального самоопределения курдов стали США, без которых на Ближнем Востоке не обходится ни один межнациональный конфликт.

О том, как политики США подтолкнули курдов к активностям не только в военном, но и во внешнеполитическом смысле, я писал в статье "Вашингтон создает на Ближнем Востоке второе Косово".

Добавлю к написанному, что это произошло после смены американскими военными своей тактики в Сирии и перехода к плану "Б", то есть к их отказу от попыток создания контролируемого анклава на юго-востоке Сирии и переключению на проект формирования такого анклава на северо-востоке страны.

План "Б" предполагал взятие столицы ИГИЛ — Ракки и закрепление в ней, но взятие, разумеется, чужими силами, в данном случае — силами курдов. Вот в обмен на взятие Ракки Пентагон и пообещал курдам поддержку в создании своего государства.

Проблема однако в том, что лидер Иракского Курдистана Масуд Барзани, которого в Госдепе долгие годы считали своим марионеткой, переиграл Вашингтон. Его отряды не взяли Ракку до 25 сентября (референдум был намечен на эту дату еще в июле 2017 года), как надеялись американцы. И после референдума курды ждали от Госдепа официальных заявлений в свою поддержку – для того, чтобы понимать: брать им Ракку для американцев или все же для себя.

К разочарованию курдов, Вашингтон устами Рекса Тиллерсона отказался признавать Северный Курдистан. Ведь совершенно очевидно, что официально признав независимость курдского государства в любых его границах, США противопоставили бы себя на Ближнем Востоке всем, кроме Израиля.

Вот так, введя санкции против Крыма и РФ и использовав факт самоопределения Крыма как повод к масштабной войне против России, поддержав АТО на Донбассе и, стало быть, легитимировав нацизм на Украине, США и Евросоюз вынуждены сегодня – если следовать их собственной логике – объявить санкции Северному Курдистану и начать АТО в Каталонии.

Но, увы, у Запада есть только одна логика, определяемая интересами экспансии и наживы; а значит он, как всегда, поддержит ту линию, которая ему выгодна в данный конкретный момент времени.

Как бы там ни было, полку независимых, но не признаваемых на международном уровне государств прибыло. Понятно, что в данный момент времени абхазам вряд ли целесообразно устанавливать двусторонние отношения с курдами, каталонцами или шотландцами, которые находятся лишь в начале долгого пути к своей государственности. Однако через какое-то время, в случае, если Курдистан, Каталония и какие-то иные новые государственные образования заставят Запада считаться со своим мнением, у Абхазии и Южной Осетии могут появиться новые реальные союзники, а шансы названных республик на их международное признание резко возрастут.