Войны СМИ: эксперты о предложении ограничить американские СМИ в России

Вопрос об ограничении работы американских СМИ в России обсуждается в Совете Федерации. Эту меру сенаторы рассматривают как симметричный ответ на допросы российских журналистов в ФБР. Два российских эксперта прокомментировали ситуацию для Sputnik.

Игорь Николайчук, эксперт по международной безопасности, Центр специальных медиаметрических исследований:

Сложилась беспрецедентная в истории мировой дипломатии и международных отношений ситуация, когда врагами вдруг называют журналистов. С маниакальной настойчивостью в США "лепят" образ врага из российских СМИ. Раньше таким врагом Америки был только Владимир Путин, теперь — еще и Sputnik и RT. "Агрессивность" российских СМИ, их "вмешательство" во внутренние дела Соединенных Штатов и прочие смертные грехи преподносятся уже как данность

Зачем все это делается? Думаю, дело в том, что сейчас в США идет борьба внутриполитических элит — демократов и республиканцев. Для того чтобы поддерживать эту борьбу, необходимо было создать общего врага. Это и было сделано. Теперь разные партии ищут связи своих противников с ими же созданным образом, например: "Россия вмешивается в выборы, поэтому Трамп победил". Таким образом, все "танцы" вокруг российских СМИ выгодны в первую очередь американским внутриполитическим игрокам. Зависимость от конкретной политической ситуации очевидна.

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Поэтому ограничения работы американских журналистов на территории России можно рассматривать только как симметричный ответ. Само по себе это действие будет бессмысленно: американские журналисты не самостоятельны, не они формируют повестку дня, и не они создают те методы, с помощью которых демонизируется Россия.

Впрочем, не стоит преуменьшать ущерб, который был нанесен российско-американским отношениям журналистами США. Надежды на улучшение российско-американских отношений тают с каждым днем.

Российские дипломаты должны выполнить ту функцию, которая прописана в новой концепции внешней политики государства: "Цель дипломатии — защита деятельности российских СМИ за рубежом и помощь в их деятельности по продвижению объективной информации о России". Это их долг.

Дмитрий Дробницкий, политолог-американист:

Напомню, что решение относительно условий работы российских СМИ в США еще не принято. Американское правительство только пытается зарегистрировать RT и Sputnik в качестве иностранного агента. Мера странная, так как знаменитый закон о регистрации иностранных агентов — FARA ("Фара") — в нынешней формулировке исключает свое применение к СМИ.

Таким образом, нынешняя американская инициатива может потребовать существенных изменений в законодательстве США. Более того, она может затронуть и другие иностранные каналы, которые вещают в Соединенных Штатах — например, английский "Скай Ньюс" (Sky News) или арабский "Аль-Джазира" (Al Jazeera).

Я против ответных ограничений по отношению к американским СМИ в России — выглядеть это будет довольно смешно. Деятельность американских СМИ на территории России не видно и под микроскопом. Если "закрутить гайки", это никак не скажется на их работе. Они не рассматривают свою долю на российском рынке как существенную.

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"Радио Свобода", например, действует только в интернете и даже не поддерживает свою радиочастоту — просто потому, что руководство радио решило не тратить на это деньги. Канал CNN в России существует только на кабельном телевидении и только на английском языке — в основном, для удобства иностранцев. Днем с огнем в России не сыщешь консервативный канал Fox News.

Отсутствие серьезной работы американских СМИ в Российской Федерации отчасти является причиной того, что о России на Западе рассказывают либо клишированные истории, либо запредельные небылицы. Я считаю, что следует, наоборот, всячески помогать американским коллегам работать в России.

Если они захотят выйти на русскоязычный рынок, им в любом случае придется менять свою позицию, иначе они станут сугубо нишевыми СМИ. Американским журналистам придется бороться за новую аудиторию, общаться с российскими коллегами, поэтому какие-то изменения в их мировоззрении неизбежно произойдут.

России необходимо развивать контакты между журналистами разных стран, в противном случае будет происходить только бесконтактный обмен взаимными обвинениями. К сожалению, сейчас такая ситуация наблюдается на дипломатическом поле.