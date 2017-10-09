Дмитрий Лекух: победить на войне в Донбассе никто не рассчитывает

Украинские власти уже довольно давно и методично готовятся к большой войне в Донбассе, замечает Дмитрий Лекух

Итак, как этого и следовало ожидать, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях".

Российская Федерация в данном документе, зарегистрированном в Раде от имени Петра Порошенко, именуется "страной-агрессором" уже в преамбуле, неподконтрольные Киеву районы Донбасса названы "временно оккупированными территориями", а президенту Порошенко предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны.

© Фото: из личного архива Геворга Мирзаяна Донбасский гамбит: Путин видит новый план по миротворцам

В него также была внесена поправка, которая даже не дезавуирует, а банально изымает из текста ссылку на Минские соглашения. Более того, Украина теперь уже и прямо, на законодательном уровне снимает с себя любую ответственность за любые нарушения прав человека в Донбассе.

Более изящно "послать" Берлин, Москву и Париж с их "мирными инициативами" Киев просто не мог.

За соответствующее решение проголосовали 233 депутата при 226 необходимых голосах "народных избранников", и неожиданностью принятие данного документа, увы, к сожалению, не стало.

Собственно, ничего нового

Киевская власть просто уже довольно давно и методично готовится к настоящей, большой войне. Причем (что в данной ситуации можно рассматривать как довольно уникальное явление) готовится весьма серьезно именно потому, что Киев устроит любой результат этой государственной и человеческой трагедии. Ибо это тот самый случай, когда война затевается отнюдь не с обязательной целью в ней победить.

Тут вот в чем дело: начиная где-то с середины следующего года Украина чисто технологически и математически не может существовать даже в своем нынешнем весьма призрачном состоянии.

Более того, с точки зрения своих заокеанских кураторов, она превращается в "токсичный актив". Мы уже писали о том, что с 2018 года ситуация в "незалежной" экономике радикальным образом изменяется: неумолимо приходит время банально платить по счетам, ибо заканчивается прописанный период по отсрочкам платежей частным держателям суверенного долга. Тем самым, которые, в отличие от "злобной Российской Федерации", на данную отсрочку под теперь уже железобетонные документы и обязательства пошли, которые ранее согласились на одну, пусть и довольно забавную, "реструктуризацию" и больше никаких "отсрочек и реструктуризаций" давать не намерены.

© Sputnik. Виктор Толочко Кто и как отреагирует на миротворцев в Донбассе в версии Путина

Чтобы было понятно — небольшой список кредиторов.Это в первую очередь небезызвестный американский инвестфонд Franklin Templeton Investments, а шутить с этими ребятами пока что не удавалось никому. Аргентинцы, к примеру, попробовали, и им очень не понравилось. Да и компания в данном случае у Franklin Templeton Investments тоже вполне подходящая: Goldman Sachs, Wellington Management Group, Fidelity International, Allianze SE, AVIVA Funds, Nomura Asset Management.

В общем, это вам не Министерство финансов "страны-агрессора", с которым (с известным, правда, результатом) можно хотя бы попробовать судиться в Высоком суде Лондона.

Это в чистом виде Уолл-стрит

Так вот. Только в ближайшие три года, с 2018-го по 2020-й, Киев должен выплатить этим добрым парням порядка 17 миллиардов долларов, и это не считая трех "русских миллиардов", которые должны в начале следующего года быть подтверждены решением апелляционной инстанции Высокого лондонского суда.

И эта сумма выплат уже заведомо превышает все золотовалютные резервы "молодой европейской страны", даже включая пополняющие данные резервы транши от Международного валютного фонда.Взять эти деньги, понятное дело, неоткуда. Даже в текущем (при действующих отсрочках) варианте украинский бюджет покрывает свой дефицит только за счет кредитов от МВФ; центров прибыли, способных хотя бы показать тренд к возврату непомерного долга за три "отсроченных года", не создано.

Хуже того: фактически уничтожены активы, которыми можно хоть как-нибудь торговать.

Была еще надежда на погашение долгов через свободную продажу земли, однако трезвый расчет показывает, что даже этих денег от продажи украинских земель на покрытие всего 80-миллиардного (!) госдолга явно недостаточно. А с учетом падения цен их едва ли хватит даже на покрытие долга по МВФ.

При этом ситуация усугубляется еще и тем, что таким структурам, как Franklin Templeton Investments, и их коллегам технически не нужны ни украинские "политические возможности", ни украинские активы. Им нужны их деньги.

Понимают ли это в Киеве?

Да, понимают: правила игры им известны. И им самим, и тем более их кураторам: это вообще как-то весьма сложно не понять. А если добавить ко всей этой красоте гибнущую промышленность, находящуюся в состоянии саморазрушения инфраструктуру, стремительно усыхающий транзит превращающейся из крупнейшего транспортного узла в "европейский аппендикс" страны, то становится понятным единственный логичный выход из этого чудовищного тупика.

Форс-мажорные обстоятельства.

То есть, простите, полномасштабная война.

Причем желательно именно с Российской Федерацией, но при определенных усилиях может спасти и хотя бы пылающий по полной программе Донбасс. И победить в этой войне никто не рассчитывает: при длительной и глобальной катастрофе можно как раз говорить хоть о каких-то отсрочках, а быстрое военное поражение означает как минимум перекладывание долгов.

© Sputnik. Александр Вильф Штайнмайер: возвращение РФ в G8 возможно после прогресса по САР и Донбассу

Конечно, эта война, пусть и по различным причинам, не нужна России и Евросоюзу. Но эту проблему, в том числе и путем принятия таких законов, как "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", вороватые киевские политики и их кураторы из "американского политического класса" попробуют обязательно преодолеть.

Ничего личного — только чистая логика и математика.

О бизнесе тут речи уже, судя по всему, не идет.