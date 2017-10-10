Сколько стоит независимость Каталонии

Возможное провозглашение Каталонией независимости от Испании поднимает вопрос о том, во что это выльется для обеих сторон, рассуждает политолог, профессор Католического университета Чили Роберто Дуран (Roberto Durán).

Роберто Дуран, Sputnik.

При распаде семейных отношений, развод сопровождается не только эмоциональными переживаниями, но и зачастую осложняется материальными вопросами. Нечто подобное наблюдается в Испании. Сторонники независимости Каталонии и борцы за целостность страны приводят аргументы "за" и "против" отделения этой автономии.

Sputnik Mundo обратился за непредвзятой аналитикой к профессору Католического университета Чили Роберту Дурану. По его словам, отделение Каталонии скажется на экономике обеих сторон.

По словам Дурана, испанская экономика держится "на трех китах". Так, южные регионы страны с их развитым сельским хозяйством обеспечивают Испании привилегированное место в Евросоюзе. На Страну Басков приходится две трети промышленности, в то время как Каталонию отличает "очень важная" экономическая активность.

"Барселона –важный финансовый центр средиземноморского бассейна. Этот город можно сравнить с Лондоном. Барселона очень важна для испанской экономики. Из-за этого некоторые финансовые организации воспринимают разговоры о независимости с тревогой", — заявил Дуран.

В качестве превентивной меры они выводят значительную часть своих активов и офисов из Каталонии в другие части Испании: Мадрид, Сан-Себастьян и Мурсию.

"Это делается на случай возможного провозглашения независимости Каталонии. Остальная Испания сможет это пережить с экономической точки зрения. Тем не менее, это скажется на экономике как Испании, так и Каталонии в момент, когда они обе демонстрируют рост", — добавил эксперт.

Так, два крупных представителя банковской системы Испании закрыли свои головные офисы в Каталонии: компания Sabadell переехала в Аликанте, CaixaBank – в Валенсию. Правительство Испании, в свою очередь, одобрило закон, облегчающий компаниям переезд из Каталонии.

По мнению чилийского профессора, углубление сецессии приведет к тому, что самые значимые сектора экономики Каталонии, а именно финансы и промышленность, "постепенно сбегут в Испанию и не вернутся".

"Проблема огромной важности заключается в том, что будет делать Каталония без крупных иностранных вливаний, чтобы справиться с безработицей, которая достигает 12%. При этом еще 9% населения региона относятся к категории экономически пассивных. Если Каталония добьется независимости, в ближайшие годы ей придется нелегко", — отметил эксперт.

Евросоюз также "с тревогой" следит за углублением сецессионистских настроений в Каталонии по причине того, что на континенте есть и другие регионы, где "силен национализм".

Если каталонские националисты добьются своего, "это может вызвать волну подражания по всей Европе. В ближайшие 15 лет ЕС придется решать, что делать с требованиями регионалистов. Каталонцы могут подать плохой пример. Поэтому (Брюссель) поддерживает Испанию", заключил Дуран.