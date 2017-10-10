Армянский опыт для Абхазии: какой прок от деловых форумов

Владимир Лепехин, Sputnik.

Через две недели 27 октября в Сухуме состоится VIII Абхазо-российский деловой форум. О том, что предпринимателям и руководству Республики Абхазия хотелось бы получить от этого форума, довольно подробно написал в своей недавней статье президент Международного фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипия. Я же хочу сказать немного о другом – о том, зачем, в принципе, проводятся подобные форумы. По какой причине Россия, в данном случае Министерство экономики РФ вот уже восемь лет тратит деньги на мероприятия, польза которых далеко не очевидна рядовым жителям Абхазии.

Мысль поделиться своими соображениями по поводу того, как эффективно использовать деловые форумы и общение с российскими предпринимателями, пришла мне несколько дней назад во время VI Армяно-российского регионального форума, который проходил в Ереване и собрал на пленарное заседание более тысячи человек, в том числе около двух сотен гостей из более чем тридцати регионов России.

Стоит ли сравнивать Абхазию с Арменией? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно внимательно посмотреть на те процессы, которые сегодня происходят в армянской экономике с участием России и некоторых других стран ЕАЭС и – в сравнении с ними – на особенности экономического развития Абхазии.

Лет пять назад, когда руководство Армении еще не задумывалось особо о присоединении к Евразийскому союзу, многие в этой стране не верили в то, что в армянской экономике можно что-то изменить. Причиной обуявшей армянское общество пассивности стало то, что в начале 90-х годов прошлого века армяне избавились от советского прошлого (а вместе с ним — и от довольно развитой индустрии) и затем почти полтора десятилетия надеялись на "цивилизованный" Запад и богатую армянскую диаспору, на то, что они вложатся в армянскую экономику. Жизнь показала – никто в Армению не вложился. Строительство торговых центров для продажи населению зарубежных товаров – это инвестиции в личный бизнес владельцев этих центров, но не в экономику страны как таковую.

© Sputnik / Томас Тхайцук Лепехин: сделан рывок в экономическом взаимодействии Абхазии и России

Зато в Армении появилось огромное количество НКО, были почти полностью скуплены прозападными медиа-концернами местные СМИ, на финансирование из-за рубежа были подсажены большая часть оппозиции и значительная часть элит. Соответственно перед армянским руководством в 2014 году возникла дилемма: двигаться по течению в никуда вслед за Грузией и Украиной или же мобилизоваться и, укрепляя национальный суверенитет, пойти по собственному пути развития. Прагматичные армяне выбрали синицу в руке в виде присоединения к ЕАЭС, а не сомнительного журавля в небе в виде проекта ЕС "Восточное партнерство", предполагающего на самом деле не партнерство, а жесткое следование предписаниям европейской бюрократии.

Руководство Армении подписало Договор о присоединении к ЕАЭС и не прогадало. Что произошло за каких-то два с половиной года в отношениях Армении с Евразийским союзом и прежде всего с Россией?

Первое конкретное достижение – устойчивый экономический рост.

Причем, с момента вступления Армении в ЕАЭС наметился не просто экономический, но промышленный рост, что свидетельствует о фундаментальных позитивных переменах в армянской экономике. И главным условием этого роста стали скидки на топливо и электроэнергию со стороны российских компаний.

Второе достижение – рост объема и качества инвестиций в Армению из России.

На сегодня суммарный объем инвестиций из РФ составляет более 4 миллиардов долларов. И что очень важно, инвестиции эти направляются в основном в индустриальные проекты, в переработку сырья и продукции сельского хозяйства, за которыми стоят не только новые рабочие места, но также реальный экономический суверенитет Армении.

Результат от этих инвестиций пока не заметен для большинства простых граждан Армении, ведь они не влияют резко и быстро на объем кошельков. Вложения в промышленность всегда долгоиграющие; но они формируют фундамент будущего экономического роста и несомненно скажутся в ближайшие два-три года не только на уровне жизни граждан, но также на политической и экономической стабильности Республики Армения.

Россия и Армения сегодня уделяют первостепенное внимание совместным проектам в области безопасности и навигации, оснащении передовым оборудованием национальной службы спасения, формированию передовой транспортно-логистической системы.

Эти примеры я привожу для иллюстрации того факта, что армяне поняли преимущество российского капитала над западным и не испугались его прихода в республику. Теперь армянским властям нужно лишь соучаствовать в передовых проектах и контролировать их с позиций национального законодательства. Соответственно и последний армяно-российский деловой форум стал своего рода смотром имеющихся достижений и основой для продвижения к новым рубежам сотрудничества.

В Абхазии, к сожалению, ситуация выглядит иначе. Абхазское общество боится инвестора. То есть оно не боится теневого инвестора – торговцев, постепенно подбирающих под себя местные рынки и недвижимость, оформляя собственность по сомнительным схемам, но не торопится открыть двери крупному и легальному зарубежному инвестору, готовому подчиняться абхазскому законодательству.

Имеющиеся в Абхазии налоговые льготы для зарубежного бизнеса, увы, не делают погоды. Зарубежный инвестор должен быть уверен, что в стране, являющейся предметом его коммерческого интереса, имеется сильная власть, способная быть гарантом соблюдения законности и международного права в области защиты активов. И вот такой уверенности сегодня у потенциальных инвесторов из России и других стран ЕАЭС нет.

Да, Абхазия – не Армения. Она почти в 10 раз меньше по численности населения. Но зато она обладает целым набором преимуществ перед страной, не имеющей выхода к морю, тропического климата и соседства с безбрежными российскими рынками сбыта. И вот все эти преимущества, включая довольно серьезное финансирование различных абхазских программ из российского бюджета, до сих пор не привели к модернизационному развитию страны.

Автор этих строк намерен уже в третий раз принять участие в абхазо-российском деловом форуме. И на этот раз очень хотелось бы услышать четкую и ясную позицию не только представителей Минэкономики республики, но первых лиц государства, на вопрос о том, как они видят перспективы абхазской экономики. Что они собираются предпринимать с точки зрения перехода страны на модернизационный путь развития?

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