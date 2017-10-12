Каталония ждала 300 лет, подождет еще

Председатель правительства Испании Мариано Рахой потребовал от Женералитата Каталонии разъяснить, провозгласили они независимость или нет. Премьер уточнил, что речь идет о требовании, предшествующем "мерам, которые власти могут принять в рамках 155 Статьи Конституции".

По мнению мексиканского эксперта Луиса Уакухи, выступление Рахоя 11 октября было "очень осмотрительным", так он не стал напрямую грозить использованием этой Статьи, которая позволяет Мадриду принять меры для принуждения автономного сообщества, если оно не выполняет обязательства, предусмотренные законом, либо его действия наносят серьезный ущерб общегосударственным интересам Испании, сообщает Sputnik Mundo.

Рахой спросил председателя правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, провозгласил ли тот 10 октября независимость. Это позволяет испанскому премьеру решить, применять или нет 155 Статью Конституции.

Отвечающий за программу "Европейские исследования" (страны и регионы ЕС) в аспирантуре Национального автономного университета Мексики Уакуха считает, что высказывания Мадрида и Барселоны следует трактовать как попытку переговоров в критической ситуации.

"Рассматривается возможность применения 155 Статьи, которая позволит Испании вмешаться в каталонские дела и взять управление на себя. Невнятное провозглашение главой Женералитата отложенной независимости также является актом благоразумия в столь напряженный момент", — пояснил исследователь.

© REUTERS/ Yves Herman Испания пригрозила Каталонии приостановлением самоуправления

Уакуха считает, что различным силам в Испании и Каталонии придется поработать с каталонской темой, которая вышла на международный уровень.

"У сторон еще есть время достигнуть взаимовыгодной договоренности, однако здесь возникают политические издержки как для одной, так и для другой стороны", — добавил эксперт.

Рынок позитивно отреагировал на то, что провозглашение независимости Каталонии было отложено. Уакуха напомнил о насилии 1 октября, когда в день проведения референдума испанская полиция подавила протест каталонцев.

"Испанским властям тогда сорвало резьбу, они пошли по пути неоправданного насилия. Рахою и королю Фелипе VI придется дорого за это заплатить, в том числе на международной арене. Подобное поведение может многое поставить под вопрос, в том числе существование монархии и существующий расклад сил в политической системе", — полагает мексиканский эксперт.

Теперь Мадриду и Барселоне придется "очень осторожно" вести переговоры, потому что многое поставлено на карту. То, как Карлес Путчдемон объявил и отложил независимость, "натравливает на него самых упрямых сторонников независимости".

"Конечно, власти Каталонии анализируют слова Правительства Испании. Возможно, пока еще не пришло время сделать следующий шаг. Каталонцы ждали 300 лет, подождут еще. Возможно, лучший способ выйти из тупика – провести референдум, согласованный с Мадридом", — заключил Уакуха.