Почему Восток — дело тонкое: Турция запретила прием кораблей из Крыма

О том, какое значение имеет для общероссийской и крымской региональной экономики отказ Турции принимать корабли из крымских портов, рассуждает для РИА Новости Дмитрий Лекух.

…Итак

Как заявил представитель палаты судоходства Союза палат и бирж Турецкой Республики, Турция не будет принимать корабли из крымских портов. И соответствующие предписания уже получили все субъекты морских перевозок и портового бизнеса. При этом система надзора предусматривает право запрашивать у судов документы о выходе из последнего порта и записи бортового журнала, что, по мнению турецкой палаты, должно исключить любые "махинации". Эти меры коснутся всех без исключения судов, вне зависимости от страны, под флагом которой они осуществляют свои морские перевозки.

Представители палаты утверждают, что с визитом Эрдогана на Украину, где он довольно мило выспался прямо на совместной пресс-конференции с Порошенко, происходящее "никак не связано", хотя это, мягко говоря, не совсем так.

Накануне, буквально за день до этого "турецкого объявления", в украинской Генпрокуратуре прямо и недвусмысленно заявили, что Киев договорился с Анкарой об усилении контроля за турецкими судами, которые спокойно заходят в порты Крыма. Поэтому заверения турецких политиков и чиновников относительно того, что этот шаг не имеет отношения к недавнему визиту на Украину президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, выглядят, что называется, некоторым образом "ничтожными".

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Более того, за день до объявления, сделанного властями Турции, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook выложила копию документа турецкой палаты судоходства.

В документе прямо говорится, что "суда, прибывающие из региона Крыма и его портов, не пропускаются в нашу страну (Турцию), а разрешение на отплытие из портов этого региона не предоставляется".

В российском Совете Федерации, кстати, данное решение уже осудили как "недружественное" — и это действительно так.

Но есть одно но

Забавность ситуации заключается в том, что службы президента Турции в буквальном смысле этого слова перехитрили сами себя, стремясь "угодить и нашим, и вашим". И недооценив PR-значимость этого своего шага именно в публичном пространстве.

Тут все просто

На территории российского Крыма сейчас действуют только четыре значимых морских порта: Севастополь, Керчь (транспортный и рыболовный), Ялта (пассажирские перевозки) и Феодосия.

Более того, морские порты Крыма не очень глубокие, вследствие чего они не могут обслуживать крупные суда, поэтому большинство судов либо частично грузится в порту, а потом догружается на внешнем рейде, либо все грузовые операции происходят вообще исключительно на внешнем рейде, даже без захода в порт.

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Единственным исключением является порт Севастополя, но там находится база российского Черноморского флота. И если у ракетного крейсера "Москва" или у больших десантных кораблей, допустим, "Новочеркасск" или "Цезарь Кунников" возникнет уж такая нужда посетить турецкие порты, то разрешения у турецкой палаты судоходства они вряд ли будут запрашивать. Нет, не подумайте чего плохого, просто для этого есть другие, специально обученные службы.

Что же касается Керченского порта, то он сейчас, в силу известных причин, сосредоточен на внутрироссийских, прежде всего паромных перевозках, и "турецкие маршруты" его интересуют приблизительно так же, как Ялтинский пассажирский порт, занятый обслуживанием туристов: то есть, простите, — никак.

Что касается Феодосийского порта, то ранее оттуда действительно шла и международная перевалка: в первую очередь нефти (рядом находится феодосийский нефтяной терминал), а также не очень значительных объемов металлопроката и минеральных удобрений.

Но вся проблема тут исключительно в том, что шла она — эта самая перевалка — исключительно с территории Украины.

Перевалка (и существенно более значительная) российских грузов как шла, так и идет через куда более современный и логистически удобный порт Новороссийск, а также Темрюк, Туапсе и другие "континентальные" порты: ибо зачем сначала тащить эти грузы в Крым, а потом уже из Крыма в Турцию — загадка сия довольно велика есть.

Таким образом, корабли из крымских портов и так в Турцию фактически не ходили. Вернее, определенный трафик, конечно, был. Но был он даже куда менее серьезным, чем с точно так же не признанной Абхазией, то есть совсем незначительным. А вот из Турции корабли — да, ходили и возили среди прочего очень важную для турецкого экспорта сельскохозяйственную продукцию, в том числе и подсанкционную, на что все старательно закрывали глаза. Ну что ж — теперь, видимо, не будут от слова "совсем".

© AFP/ MUSTAFA OZER Анкара запретила принимать суда из портов Крыма

Впрочем, объем этих перевозок был настолько незначителен, что в своей белой части вполне может быть замещен непрямыми поставками через "континентальные" российские порты.

Словом, данный "запрет" не наносит вообще никакого вреда. И если совсем честно, не имеет никакого значения ни для общероссийской, ни даже для крымской региональной экономики. Это исключительно "PR-акция", брошенная заинтересованному контрагенту, как собаке бросают и без того неплохо обглоданную кость.

Другое дело, что данный "пиар" прозвучал несколько оскорбительно для "политического класса" самой Российской Федерации. Но тут Восток — дело тонкое: возможно, президент Турции этот "негативный эффект" заложил в "приемлемые и незначительные последствия". Может быть, даже "согласовал" со своими российскими партнерами по переговорам. А возможно — просто не просчитал.

Это, в общем, неважно: на Востоке довольно легкомысленно относятся к произносимым словам. На Востоке ценят прежде всего реальную силу и реальные, порождаемые этой силой, иногда совершенно негромкие, но — дела. А в этом смысле у турецкого президента с Российской Федерацией все хоть и в относительном, но порядке. Это то, что всем заинтересованным лицам необходимо очень и очень четко понимать.