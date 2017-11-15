Миротворческая операция на Украине – не панацея, но выход из тупика

Миротворческая операция на востоке Украины не имеет альтернативы, за нее выступают все участники конфликта. Правда, стороны по-разному видят зону ответственности и состав миротворческих сил, считает военный обозреватель Александр Хроленко.

Варианты урегулирования событий в Донбассе обсудили в начале недели помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, которых можно назвать архитекторами двух основных проектов миротворческих операций под эгидой ООН (или ОБСЕ).

Российский вариант предполагает действия "голубых касок" на линии разграничения боевых позиций ВСУ и ополченцев ДНР, ЛНР (в прифронтовой зоне). Американский проект охватывает всю территорию Донбасса, вплоть до российской границы.

Третья встреча переговорщиков прошла за закрытыми дверями, как и две предыдущие (в августе и октябре). Однако известно, что накануне Вашингтон предложил Москве вариант с размещением в Донбассе 20 тысяч миротворцев ООН, и еще Волкер рекомендовал Киеву не вносить украинскую резолюции по миротворцам в ответ на российскую резолюцию, а попытаться прийти к согласию по основным принципам, на которых должен базироваться итоговый документ.

Вероятно, в ближайшее время общественности представят "отрихтованные" принципы мирного урегулирования, максимально учитывающие интересы сторон украинского конфликта – с точки зрения Вашингтона и Москвы. Скорее всего, ВСУ и ополченцам этот вариант не очень понравится, но трезвомыслящие партнеры благословят миротворцев. А что потом?

Момент истины

Похоже, в успех миротворческой операции не верят ни в Киеве, ни в Вашингтоне. Вместо генерации конструктивных предложений по Донбассу, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов откровенно чудит, заявляя о намерении контролировать российскую Камчатку и предсказывая массовую раздачу голубых касок приграничным войскам России.

Депутаты Верховной Рады предложили разрешить спецразведку в мирное время. А пассионарная Надежда Савченко прямо заявила о неприятии "философии миротворцев".

В свою очередь, американские власти, размахивая оливковой ветвью мира, выделяют Украине 350 млн. долларов в качестве военной помощи в 2018 году. И это не считая 4,6 млрд. долларов для "противодействия" России в Европе. Американское политическое противодействие какой-либо стране почти неизменно проходит по линии Пентагона.

Идея ввода в Донбасс миротворцев ООН (или НАТО) не нова, ведь Петр Порошенко подписал указ об обращении к ООН и ЕС для развертывания на Украине международной операции по поддержанию мира и безопасности еще в марте 2015 года. К инициативе Киева на Западе отнеслись критически. Все-таки украинский план затрагивает интересы Кремля, которые приходится учитывать: "Требуется согласие России".

Принципиальное решение о вводе, составе и полномочиях войск ООН зависит от позиции Москвы, абстрактную идею миротворческой операции "по-киевски" конвертировать в военную операцию с применением иностранных войск технологически невозможно. Как постоянный член Совбеза ООН, Россия имеет право вето. И, безусловно, воспользуется им, если группа стран попытается решить проблему Донбасса без учета российских интересов.

Около нуля

И все же "украинский проект" Западу необходимо как-то завершать, а поэтапно минимизировать финансовые и репутационные потери.

Опыт миротворческих операций ООН в разных регионах планеты показывает, что "голубые каски" не решают, а замораживают конфликты. Причем на десятилетия. Полагаю, Украина находится в начале стандартного пути. Рассмотрим несколько примеров.

Молдавский вооруженный конфликт завершился 21 июля 1992 года подписанием президентами России и Молдовы в присутствии лидера Приднестровья соглашения о принципах мирного урегулирования. Мир в зоне конфликта четверть века поддерживают совместные миротворческие силы (402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, и 10 военных наблюдателей от Украины). Миротворцы несут службу на 15 стационарных постах и контрольно-пропускных пунктах, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности. Только они не позволяют превратить относительно благополучный регион в подобие воюющего Донбасса или в горящий Цхинвал августа 2008 года.

Осознавая бесконечность "заморозки" конфликта, молдавский премьер-министр Павел Филип на Генеральной Ассамблее ООН 21 сентября 2017-го попросил включить в повестку 72-й сессии вопрос о выводе с территории Приднестровья иностранных войск. А что потом?

Павел Филипп первым пойдет в цепи совместимых с НАТО молдавских автоматчиков "присоединять" мятежное Приднестровье? Худой мир лучше доброй войны, к которой партнеры из НАТО к тому же не готовы.

Смешанные силы по поддержанию мира 16 лет успешно выполняли свою миссию в Абхазии и Южной Осетии. История грузинской агрессии августа 2008 года актуальна и поучительна: если бы президент Саакашвили не делал резких движений, миротворцы с мандатом ООН по-прежнему обеспечивали бы региональную стабильность, постепенное сглаживание межнациональных противоречий.

© Фото: из личного архива Геворга Мирзаяна Донбасский гамбит: Путин видит новый план по миротворцам

Обыкновенная история

В дальнем зарубежье развернуто сегодня 15 миротворческих операций, и заметных успехов не наблюдается ни в одном из случаев. В Косово миротворцы вошли в 1999 году для создания временной администрации. Совбез наделил эту миссию широчайшими полномочиями – законодательными, исполнительными, судебными. По официальной информации ООН, миротворцы более 17 лет занимаются наблюдением за "уважением прав человека в Косово", а проблемы не исчезают.

На Кипре миротворцы появились в марте 1964 года — для предотвращения вооруженных столкновений между общинами киприотов-греков и киприотов-турок. А рекорд принадлежит миротворческой операции ООН на Ближнем Востоке, которая действует почти 70 лет. Со времени первой операции в 1948 году ООН имеет в активе 69 "замороженных" конфликтов, и все же это лучше, чем сотни тысяч погибших людей.

Напомню, с апреля 2014 года Киев начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Урегулирование ситуации в Донбассе обсуждается в ходе встреч в Минске контактной группы (с сентября 2014 года принято три документа, регламентирующих деэскалацию). Однако и после соглашений о перемирии между сторонами продолжаются перестрелки.