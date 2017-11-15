Провал туристического сезона в Абхазии – не случайность

Будучи неоднократным участником абхазо-российских деловых форумов, то есть лицом, заинтересованным в экономическом развитии Абхазии, я продолжаю следить за тем, что происходит в экономике и других сферах жизнедеятельности республики.

Так вот, у меня складывается ощущение, что, подводя итоги уходящего года, многие абхазские чиновники сетуют на многочисленные "объективные" неудачи. Во-первых, текущий год оказался неурожайным для цитрусовых. Во-вторых, он оказался чрезвычайно неудачным для туристической отрасли.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Минсельхоз: в этом году ожидается около 16 тысяч тонн урожая цитрусовых

В-третьих, резко сократился объем вылова черноморской хамсы. В-четвертых, на плантации фундука напал мраморный клоп. А есть еще и в-пятых, в-шестых… Мне же кажется, что эти и другие экономические форс-мажоры вовсе не случайны.

К примеру, во вторник главный агроном Министерства сельского хозяйства Абхазии Теваз Ачба отметил, что в 2017 году ожидается собрать всего около 16 тысяч тонн цитрусовых. Для сравнения напомню, что в 2016 году сбор цитрусовых составил около 30 тысяч тонн, в 2014-ом году – почти 40 тысяч, а в 2011 – почти 55 тысяч тонн.

"Тенденция, однако", — сказали бы на Чукотке. И главной причиной такой негативной тенденции является, по утверждению Теваза Ачба, старение деревьев: "посадка большинства цитрусовых проводилась еще в советское время, встречаются посадки 50-х, 60-х годов. Деревья биологически устаревают, причем не все производители цитрусовых обеспечивают необходимые агротехнические меры, как это было советское время. Соответственно деревья становятся более поражаемыми, у многих хозяйств деревья болеют".

Вывод: сбор цитрусовых в республике будет сокращаться и дальше. Ну если в эту отрасль уже в ближайшее время не будут вложены деньги, сопоставимые по объемам с инвестициями советского времени.

Отсюда вопрос: собирается ли правительство Абхазии вкладывать средства в новые посадки, а также в необходимые агротехнические мероприятия? В каком объеме запланированы эти вложения? И где правительство республики собирается взять необходимые средства?

Вопросы эти, в принципе, риторические. А ведь цитрусоводство – одна из двух основных отраслей экономики страны.

Вторая такая отрасль, возможно, еще более значимая по масштабам того финансового потока, который в ней оборачивается, это туристическая индустрия. Но как обстоят дела в этой сфере?

Давайте снова посмотрим на цифры. По данным Росстата, в 2016 году Абхазию посетило более 4,2 миллиона туристов из России.

© Sputnik / Томас Тхайцук Девять лет в официальных отношениях

И это громадная цифра, если учесть численность жителей республики. Однако в текущем году турпоток в республику снизился, по разным данным, на 30-50 %.

Тут можно ссылаться на известные трагические события минувшего лета и тот факт, что российского туриста у Абхазии отобрали вновь открытые для россиян турецкие курорты. Ссылаться и надеяться на то, что в будущем году турпоток восстановится. Однако лично я полагаю, что не нужно тешить себя иллюзиями. 2016 год стал пиком в привлечении в Абхазию туристов из РФ – так сложился ряд обстоятельств, и дальше поток туристов в республику наверняка будет неуклонно снижаться.

Последствия трагических событий минувшего лета не просто подпортили имидж Абхазии (потерять репутацию легко, восстановить – во сто крат сложнее); они заставили массового туриста взглянуть на отдых в Абхазии более предвзято. В результате то, на что российский турист ранее закрывал глаза, стало для него весьма значимым. И один из значимых факторов – это безопасность.

Под безопасностью я в данном случае понимаю не только безупречную работу правоохранительных органов, но и социальную защищенность отдыхающих: их обеспечение качественным сервисом, медицинской страховкой, соответствующей оперативностью спасательных служб, гарантиями правовой защищенности в ситуации найма жилья и тому подобное – тем, что уже давно стало аксиомой мировой туриндустрии.

Пока, увы, не видно, чтобы туротрасль в Абхазии – при всем старании местных туроператоров — может подняться на более высокий уровень обслуживания клиентов. Причина все та же – отсутствие долгосрочной государственной стратегии, предполагающей серьезные инвестиции в обветшалую инфраструктуру.

Да, в Абхазии строятся новые частные и вполне приличные гостиницы. Да, при помощи России модернизирована и освещена главная автотрасса вдоль побережья. Этого наверняка достаточно для того, чтобы в республику приезжали экскурсии из Сочи в Новый Афон и к озеру Рица, но далеко не достаточно для организации полноценного отдыха туристов непосредственно в Абхазии.

Что нужно сделать для того, чтобы кардинально изменить ситуацию в туристической сфере страны и трансформировать эту отрасль из способа сезонной подработки населения в современную и стабильную индустрию, позволяющую направлять зарабатываемые государством средства в социальное и экономическое развитие республики?

Одна такая мера была озвучена директором Института ЕАЭС в рамках VIII абхазо-российского Делового форума три недели назад и касается она наведения порядка в налоговой сфере, в результате чего туристическая отрасль могла бы приносить солидные средства в бюджет страны в виде налоговых поступлений от компаний и лиц, оказывающих туристические услуги.

И я согласен с его утверждением о том, что в республике нужно в корне менять систему организации турбизнеса, начав с элементарного – с учета и контроля. В свою очередь, автор этих строк неоднократно публиковал в Sputnik Абхазия свои идеи по поводу того, как модернизировать туристическую отрасль республики, сделав ставку на развитие исключающего форс-мажоры и различные "случайности" организованного и высокотехнологичного туризма, который локомотивом потащит за собой всю отрасль. Речь идет, например, о конкурсной продаже и последующем восстановлении нескольких крупных современных санаторных комплексов, обустройстве закрытых гостиничных территорий, а также строительстве минигородков элитного жилья для продажи иностранцам по примеру Кипра, Болгарии, Испании и ряда других стран Средиземноморья.

В частности, продажа квартир в одном только элитном доме на берегу моря может принести бюджету республики (или частному инвестору) почти полмиллиарда рублей чистой прибыли. Ну и последующий доход в процессе управления этим объектом.

Приведу пример из личного опыта.

Летом этого года я отдыхал в Коктебеле (Крым). Некогда облюбованный российской столичной богемой, в постсоветский период этот городок был практически убит как место отдыха – он был завален мусором и застроен какими-то шалманами. Но с 2014 года, благодаря всего нескольким известным москвичам, купившим в Коктебеле дома и пропиарив его как модное и престижное место, город стал оживать: сюда вновь потянулась богема — музыканты, писатели, журналисты. А со следующего года, опять же благодаря москвичам, пробившим на самом "верху" ряд инвестиционных проектов, в Коктебеле планируется начать масштабную реконструкцию курорта с миллиардными вложениями.

И подобное можно организовать и в Абхазии. Были бы на то желание и воля руководства республики.