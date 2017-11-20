Что делает фрегат-невидимка Guepratte в Черном море

Боевые корабли ВМС Франции в Черном море продолжают движение в кильватере политики НАТО, которая не всегда совпадает с интересами Пятой республики.

Александр Хроленко, военный обозреватель

Французский многоцелевой фрегат-невидимка F714 Guepratte (класса La Fayette) 19 ноября появился на радарах Черноморского флота России. Корабль предназначен для использования в кризисных регионах, несет на борту управляемое ракетное оружие и вертолет Panther. Направляется в восточную часть Черного моря, предположительно, к берегам Грузии.

После начала кризиса на востоке Украины в акваторию Черного моря стали чаще заходить корабли нечерноморских стран НАТО. Ранее в ноябре грузинский порт Батуми посетила постоянная военно-морская группа НАТО, в которую входили корабли Великобритании и Италии.

В марте французский фрегат класса La Fayette посетил Одессу и румынский порт Констанца (участвовал в совместных с ВМС Румынии учениях). В феврале для "проведения операций по обеспечению морской безопасности" и "повышению возможностей взаимодействия с союзниками и партнерами в регионе" в Черное море заходил ракетный эсминец ВМС США Porter.

В январе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг анонсировал усиление присутствия альянса в Черном море, где боевые корабли нечерноморских государств могут находиться не более 21 суток (в соответствии с Конвенцией Монтрё 1936 года), а общий их тоннаж не должен превышать 30 тыс. тонн. Заметим, на фоне других нечерноморских ВМС французы проявляют заметную активность, а специализация кораблей-визитеров отражает намерения и возможности.

Колониальный акцент

Фрегаты класса La Fayette созданы для несения патрульной службы, обеспечения безопасности судоходства и участия в урегулировании кризисов за пределами Европы. При проектировании большое внимание уделялось малой радиолокационной заметности корпуса (в строительстве применяют многослойный пластик, углеродистые волокна, другие композиты, способные поглощать излучение локаторов). Кстати, это французы, а не американцы первыми создали корабли-невидимки. Изначально программа предусматривала строительство десяти фрегатов класса La Fayette, но из-за финансовых трудностей серию сократили до пяти единиц.

Шестнадцатилетний F714 Guepratte имеет водоизмещение 3200 тонн, длину – 124 метра, ширину – 15 метров, скорость 25 узлов и дальность хода с экономичной скоростью до 17 тысяч километров.

Основное ударное вооружение фрегата – противокорабельный ракетный комплекс Exocet. Восемь пусковых установок комплекса предназначены для стрельбы модернизированными противокорабельными ракетами Exocet MM40 Block 2 с дальностью полета до 70 км.

Комплекс ПВО – ЗРК SAAM (16 ракет Sylver). Корабль оснащен также одной артиллерийской установкой калибра 100 мм и двумя артустановками калибра 20 мм. Наличие бортовых рулей и системы принудительной посадки SAMAHE позволяет использовать вертолет при волнении моря до шести баллов. Отсеки для дополнительного вооружения – четырех стационарных противолодочных торпедных аппаратов и гидроакустической станции – позволяют включать фрегат в состав противолодочных ударных групп.

Ракетное вооружение и высокотехнологичное оснащение фрегата F714 Guepratte позволяет предположить существование агрессивных планов Франции в акватории Черного моря, ведь региональные кризисы противокорабельными ракетами и технологией Стелс не лечатся, а лишь усугубляются.

Наполеоновские игры

По понятным причинам Россия весьма пристрастно относится к визитам в зону своей национальной безопасности нечерноморских боевых кораблей, и фрегат F714 Guepratte обречен на сопровождение силами и средствами Черноморского флота РФ с первого до последнего дня пребывания в акватории Черного моря.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Как спасти черноморскую безопасность

Французский президент Эммануэль Макрон считает Россию потенциальным партнером Пятой республики в решении сирийской проблемы. Однако в предвыборной программе обещал, что "заставит Владимира Путина себя уважать", декларировал возврат обязательной военной службы по призыву (отменен в 1997 году президентом Жаком Шираком).

Макрон намерен увеличить военные расходы республики до двух процентов ВВП и обеспечить количественный рост силовых структур. После выхода Британии в 2019 году из Евросоюза французский ядерный арсенал (около 300 боеголовок) останется единственным в объединенной Европе.

Несмотря на общность интересов Москвы и Парижа в решении ряда сложных геополитических проблем, внешняя политика Франции в отношении России выглядит непоследовательной. Отношения двух стран с 1991 года имеют две основные тенденции: сближение и отчужденность.

Между тем, Россия и Франция имеют возможности для взаимодействия и урегулирования кризисов в Совете Европы и в формате ОБСЕ. Как страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, Россия, Франция и США являются основной переговорной площадкой по нагорнокарабахскому конфликту. Напомню, Париж выступил активным посредником в мирном урегулировании грузино-осетинского вооруженного конфликта 2008 года.

Франция сегодняшнего дня отягощена, прежде всего, внутренними проблемами. Страна демонстрирует несостоятельность интеграции иммигрантов из Северной Африки. На улицах Парижа не сразу заметишь соотечественников Наполеона и Макрона. Пятая республика страдает архаичными колониальными привычками (заблуждениями) в отношении стран "третьего мира", и это отражают участившиеся походы ВМС Франции в Черное море.