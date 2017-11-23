Была ли встреча президентов трех стран по Сирии триумфальной

Мнения опрошенных нами экспертов разделились – от утверждений о том, что "сирийскую проблему в ближайшее время не решить" до "саммит стал подготовкой новой Ялты".

Sputnik, Алексей Стефанов.

В минувшую среду в сочинском санатории "Русь" прошла трехсторонняя встреча президентов России, Ирана и Турции. Некоторые политологи провели прямую параллель этого саммита со встречей победителей в Ливадийском дворце на Ялтинской конференции 1945 года.

Однако эксперты, которых Sputnik попросил прокомментировать результаты встречи, воздержались от такой трактовки сочинских переговоров.Не верю, что новая Сирия будет такой, как прежде

"Назвать Сочинский саммит второй Ялтинской конференцией можно только с большим преувеличением, поскольку этой тройке – Москва – Тегеран — Анкара противостоят значительные силы, и самостоятельно она вряд ли окончательно решит сирийскую проблему, – считает старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Владимир Сажин. – Однако в Сочи, да и в подготовительный период к этой встрече, я имею в виду переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции, и высокопоставленных военачальников трех стран, была создана основа для форума — Конгресса национального диалога в Сирии".

"Кроме того, президент Путин встречался в Сочи с Башаром Асадом и, как мне кажется, ему разъяснили, что именно подготовлено тремя державами и как дальше будет поворачиваться политика этих государств в отношении Сирии. Думаю, от Асада было получено согласие на проведение Конгресса национального диалога, принятие Конституции и создание основ будущего сирийского государства", — пояснил эксперт.

Профессор видит положительный момент сочинской встречи в верхах еще и в том, что на ней обсуждались существующие разногласия между тремя странами в отношении будущего Сирии. "К примеру, мы знаем, что Турция очень яростно выступает против присутствия курдов не только в будущем сирийском государстве, но вообще в переговорном процессе. В какой-то степени Иран поддерживает в этом плане Турцию. Мне кажется, этот тон был смягчен в Сочи", — считает эксперт.

Он также отметил роль Ирана, который в последнее время значительно укрепился в Сирии, и вызывает опасения не только у Израиля, а у большинства арабских государств. Востоковед полагает, что будущая роль Ирана в Сирии также обсуждалась на саммите.

© Sputnik. Алексей Никольский Путин и Эрдоган дали оценку нынешним отношениям между Россией и Турцией

"Недавно министр обороны Израиля Авигдор Либерман предложил создать коалицию умеренных государств арабского мира и Израиля в борьбе против иранских амбиций на Ближнем и Среднем Востоке. Кстати, одновременно проходило совещание стран Лиги арабских государств, где Хезболла — эта иранская креатура — была объявлена террористической организацией теперь уже для всех арабских стран, и выработана резолюция по борьбе с Ираном на Ближнем Востоке. Это очень серьезно. И конечно, я думаю, этот вопрос также обсуждался в Сочи", — добавил Сажин.

Он отметил важность обсуждения в Сочи вопроса по созданию общей платформы для диалога с оппонентами.

"Но дело заключается еще и в том, что недавно министр обороны США заявил, что Соединенные Штаты не собираются уходить из Сирии после окончательной победы над "Исламским государством"*. Газета Washington Post написала, что американцы постараются создать на севере страны самоуправление, состоящее из курдов и оппозиционно настроенных к Дамаску арабов. Поэтому работать в отношении Сирии предстоит еще очень и очень много", — уверен Сажин.

"Я пессимист. И мое личное мнение такое: я не вижу в ближайшее время окончательного решения сирийской проблемы. Более того, несмотря на то, что все игроки на сирийском поле говорят и выступают за единство Сирии как государства в существующих границах, я не верю, что, во-первых, новая Сирия будет точно такой, какой она была до 2011 года, а, во-вторых, что она сохранится как единое государство", — добавил он.

С сирийскими курдами будет договариваться Россия

В отличие от Владимира Сажина, заместитель руководителя Института стран СНГ Владимир Евсеев считает, что трехсторонняя встреча в Сочи была если не триумфальной, то точно исторической. Да, она не стала второй Ялтинской конференцией, но "явилась подготовкой новой Ялты".

"Очень важно, что эта встреча состоялась, хотя о достигнутых соглашениях в ближайшее время мы, по-видимому, не узнаем и можем о них только догадываться. Скорее всего, на встрече обсуждался вопрос создания зоны деэскалации в провинции Идлиб, участие сирийских курдов в Конгрессе национального диалога в Сирии, который будет проходить в Сочи в начале декабря, и будущее этой страны", — отметил Евсеев.

Эксперт полагает, что сложнее всего России договариваться с Турцией. Тем более что, по некоторым данным, она даже ввела войска в провинцию Идлиб, и начался переход боевиков из «Джабхат ан-Нусры»* в протурецкие формирования. "Это, конечно, вызывает у России вопросы, потому что мы можем вместо «Джабхат ан-Нусры»* получить аналогичных боевиков, только в протурецких вооруженных формированиях. Вопрос и в том, насколько Турция сможет контролировать эти формирования. Потому что в противном случае невозможно будет создать зону деэскалации, в которой планируется присутствие военнослужащих России, Ирана и Турции. От каждой страны по 500 человек", — сказал эксперт.

По его мнению, очень важно, чтобы Турция контролировала границы, потому что при открытой границе создать зону деэскалации будет невозможно. "Опять же нахождение турецких войск на территории провинции Идлиб фактически исключает задействование ВКС РФ против боевиков".

"Россия считает, что нужно пригласить сирийских курдов на Конгресс национального диалога в Сирии, но Турция полагает, что не нужно этого делать. Однако без этого невозможно построить будущее Сирии. Правда, как был решен этот вопрос, пока непонятно, поскольку позиция Ирана частично совпадает с позицией Турции. Я думаю, что именно Россия будет тем государством, которое будет договариваться с сирийскими курдами, потому что ни Иран, ни Турция делать это не будут", — уверен эксперт.

В отношении желания США установить на севере Сирии подконтрольную им власть, Евсеев говорит, что речь идет больше не о том, что они останутся или нет, а о том, что Сирийские демократические силы должны вернуться в места, где проживают курды. "Их не должно быть, к примеру, в провинции Дайр-эз-Заур или Хомс. Но США сознательно разбавляют Сирийские демократические силы арабами-суннитами и арабами-христианами, чтобы можно было говорить, что это зона не только сирийских курдов. Это вопрос чрезвычайно актуальный, потому что американцы пытаются контролировать нефтеносные территории. И возникает конфликт интересов", — отмечает Евсеев.

"Поэтому я бы назвал эту встречу в Сочи подготовкой ко «второй Ялте» – потому что пока не ясно, о чем там договорились. Но важен сам факт проведения встречи на высшем уровне в таком формате, который был реализован впервые. Как будут развиваться события дальше, неясно, потому что позиция Анкары во многом определяется политической ситуацией внутри самой Турции. И здесь существует проблема доверия как между Россией и Турцией, так и между Ираном и Турцией. Поэтому Турция в этом треугольнике самый сложный игрок", — отметил Владимир Евсеев.

*- террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран.