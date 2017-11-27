МОК рассудит: как защищаются российские спортсмены

О том, чего ждать от МОК 5 декабря, в судьбоносный день для российского спорта, когда Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) объявит решение об участии российских спортсменов в зимних Олимпийских играх-2018, рассуждает для Sputnik Алексей Авдохин.

Сценарии возможны разные. При наихудшем России грозит тотальное отстранение от Олимпиады или приглашение спортсменов в нейтральном статусе – без флага, гимна и национальных символов на комбинезонах.

Кто копает под российскую сборную

Повод для спортивных санкций в отношении России известен даже далеким от спорта людям: якобы на Олимпиаде-2014 в Сочи имели место манипуляции с допинг-пробами. История, покрытая пылью — антидопинговое расследование МОК против России длится уже больше года, но в реактивную фазу вошло только сейчас.

Юридическую почву под итоговое решение МОК готовили две дисциплинарные комиссии МОК. Одна, во главе с 70-летним швейцарцем Самуэлем Шмидом, до сих пор изучает причастность государственных систем к допингу в российском спорте. Итоги расследования обещаны к началу декабря.

Другой швейцарец Денис Освальд (ему тоже 70) руководит комиссией, которая исследовала возможные манипуляции с допинг-пробами российских спортсменов в Сочи-2014, и уже наломала дров: аннулированы результаты 16 российских спортсменов, выступавших в Сочи, у России отобраны 8 олимпийских медалей. И это еще не финал – впереди новые слушания по биатлонистам, бобслеистам, конькобежцам, хоккеисткам.

В чем суть претензий к спортсменам

Как ни странно, все сочинские пробы россиян чисты и не содержат никаких запрещенных препаратов. Такое заявление Освальд сделал на сентябрьской сессии МОК в Лиме.

© Sputnik. Владимир Сергеев Сборная России потеряла первое место в медальном зачете Олимпиады-2014

Что же тогда инкриминируется российским спортсменам?

Комиссия Освальда акцентировала внимание на трех моментах:

— царапинах и повреждениях внутренней поверхности крышек от флаконов для допинг-проб;

— аномальной концентрации соли в анализах;

— несовпадении ДНК в пробах одного и того же спортсмена.

Все это, по мнению МОК – следствие манипуляций с допинг-пробами в Сочи.

Спортивный детектив

Первоисточником допинговых претензий к России стал доклад канадского юриста Ричарда Макларена, который весной 2016-го года по поручению Всемирного антидопингового агентства (WADA) затеял расследование о допинге в России. Его первая часть появилась в июле — перед началом летних Игр-2016.

Главным и, похоже, единственным осведомителем Макларена оказался бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков, покинувший Россию за несколько месяцев до этого. Наговорил он много, но проверить удивительные рассказы о дырке в стене сочинской лаборатории, переодетого в водопроводчика сотрудника ФСБ, ночных подменах мочи, допинговых коктейлях на основе мартини и виски уже невозможно. Доказать – тем более.

Следующие полтора года после презентации доклада Россия отвергала все обвинения.

Спортсмены и до, и после Олимпиады сдали сотни безупречных допинг-проб.

Следственный комитет России провел собственное расследование по фактам, изложенным в докладе Макларена, опубликовав подробный релиз.

Российские правоохранительные органы обвинили Родченкова в злоупотреблении служебными полномочиями и направили запрос в Интерпол на его задержание.

Не было только одного – попытки юридически оспорить доклад Макларена в международных судебных инстанциях. Только теперь понятно, насколько это было важно. И вот почему.

Молчишь – значит виноват

Во второй части доклада (появилась в декабре 2016-го – спустя 5 месяцев после первой) Макларен объяснял, что отсутствие доказательной критики первой части подтверждает справедливость установленных фактов.

Такова особенность канадской правовой системы (а Макларен и WADA со штаб-квартирой в Монреале действуют в ее рамках). Все, что опубликовано, растиражировано и не опровергнуто, считается достоверным фактом. И чем больше времени прошло с момента публикации этих, возможно, недостоверных фактов, тем охотнее общество принимает их за истину.

Причем опровергнуть это можно только в суде – по месту совершения правонарушения. А отсутствие таких судебных процессов равносильно признанию вины.

Поэтому, не получив судебных претензий от России, Макларен только сильнее убедился в своей правоте и правдивости слов Родченкова.

Хотя поводов подать на себя в суд он предоставил достаточно. Унизительная ревизия российских спортсменов перед Рио-2016, отстранение всей паралимпийской сборной, лишение права на проведение отдельных международных соревнований, отзыв лицензии у Российского антидопингового агентства (РУСАДА), конфискация медалей – все последние удары по российскому спорту стали следствием доклада Макларена.

Иск все-таки подан

Россия выжидала до последнего. Возможно, в надежде на лояльность МОК или русский авось, но, получается, довела ситуацию до необратимой. Никакими исками перед зимней Олимпиадой ее уже не исправить – не хватит времени.

Но в России нашлись спортсмены, готовые защищать репутацию и честное имя самостоятельно.

Фамилии Дмитрия Соколова, Кирилла Свешникова и Дмитрия Страхова мало известны публике. Это велосипедисты-трековики сборной России, для которых Олимпиада в Рио-де-Жанейро стала бы первой в карьере, но превратилась в унизительное издевательство.

Пройдя все олимпийские отборы, Соколов, Свешников и Страхов прилетели в Бразилию, заселились в олимпийскую деревню и готовились к командной гонке. Но за день до церемонии открытия им объявили об отстранении от Игр и попросили покинуть расположение сборной из-за того, что их фамилии нашлись среди участников схемы с исчезающими допинг-пробами в докладе Макларена.

Иск против Макларена и WADA – частная инициатива велосипедистов и их тренера Александра Кузнецова. В Высший суд канадской провинции Онтарио он поступил еще в сентябре, но эксклюзивные подробности стали известны только сейчас.

Как подставили спортсменов

Итак, Свешникова, Соколова и Страхова отстранила от Игр группа из трех чиновников МОК на основании ложной информации Макларена об участии в программе исчезающих положительных проб. В докладе отмечено, что велосипедисты сдали положительные пробы на рекомбинантный эритропоэтин (Страхов даже дважды), причем в те дни, когда спортсмены не сдавали никаких допинг-проб.

В докладе их фамилии всплывают в письме руководителя отдела Московской антидопинговой лаборатории Григория Кротова. Он сообщает Родченкову, что анализы велосипедистов дали положительный результат на эритропоэтин, но – еще одна странность – маркирует образцы их проб как женские.

Гонщики вспоминают, что октябре 2013-го к ним на сборы в Санкт-Петербург приехали допинг-офицеры РУСАДА. Они собрали у велосипедистов образцы мочи и передали на анализ в Московскую антидопинговую лабораторию, которой руководил Родченков.

Процесс забора проб показался велосипедистам подозрительным. После сдачи анализов представителям РУСАДА пробирки в нарушение требований WADA не стали закрывать крышками. А на вопрос тренера Кузнецова допинг-офицер РУСАДА пояснил, что это экспериментальный тест по требованию Родченкова и главы РУСАДА Камаева, поэтому от стандартных процедур можно отойти.

Через пару дней кто-то позвонил Кузнецову с неизвестного номера и сообщил, что велосипедисты сдали положительный допинг-тест на рекомбинантный эритропоэтин. Кузнецов не поверил, но уже на следующий день отправил велосипедистов в независимую лабораторию «Инвитро». В этих анализах уровень эритропоэтина не превышал естественного содержания в организме.

Кузнецов сразу же проинформировал об этом замминистра спорта РФ Юрия Нагорных, также рассказав о схеме вымогательства Родченкова, известной велосипедистам. Согласно этой схеме, от спортсменов требовали от 140 до 160 тысяч рублей за то, чтобы положительные результаты их допинг-тестов удалялись прежде, чем попадут в базу данных WADA и систему АДАМС.

Любопытно, что схему (ее участниками были Камаев, Родченков и его сестра Марина), при которой положительные допинг-пробы фальсифицировались, чтобы за их сокрытие вымогать у спортсменов деньги, подтвердило WADA в отчете от 19 ноября 2015 года.

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После обращения Кузнецова к Нагорных велосипедистов оставили в покое, и о якобы положительных допинг-пробах больше никто не вспоминал. Они продолжали тренироваться и выступать в элитных соревнованиях до Олимпиады в Рио и после нее.

Единственного упоминания в странном письме, попавшем в доклад, оказалось достаточно, чтобы лишить спортсменов главного старта в карьере. Оставить это без последствий велосипедисты не смогли – настолько сильно разочаровались.

Свешников, Страхов и Соколов обвинили Макларена и WADA в халатности, клевете, оскорбительной лжи, злоупотреблении должностными полномочиями, заговоре и вторжении в частную жизнь. Их исковые требования — $6 000 000 финансовых потерь и упущенной прибыли плюс $1 000 000 штрафа за злонамеренность действий Макларена и WADA.

Процесс обещает быть долгим –только на предварительные мероприятия канадские закон отводит около двух лет.

Но спортсмены готовы ждать, чтобы восстановить репутацию, честное имя и смело смотреть в глаза окружающим. Правда в этом процессе важнее денег. А для правды времени не жалко.