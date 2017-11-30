Что уничтожит туристическую отрасль Абхазии, и как этому противостоять

О том, как развивается туристическая отрасль в Израиле, в Крыму и в Краснодарском крае, и чем в этой области может похвастаться Абхазия, расcуждает для Sputnik директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин.

На днях автор этих строк посетил Израиль — ровно через три года после последнего визита в эту страну. Замечу, что за это короткое время Израиль изменился разительно – и изменился в лучшую сторону. Невооруженным глазом видно, что в стране построены новые автострады, тоннели и отели; полным ходом осуществляются застройка жильем новых территорий и реставрация исторических зданий в Тель-Авиве, растет число туристов, укрепляется шекель.

К чему это я? Да к тому, что морское побережье Израиля во многом напоминает побережье Черного моря в районе Кавказа. Те же солнце и пальмы. Но много и отличий. Основное отличие состоит в том, что набережные в Тель-Авиве, Нетании, Хайфе и других прибрежных городах Израиля активно застраиваются, благоустраиваются и наполняются все новыми и новыми отдыхающими, а местные жители превращают морское побережье с его беговыми прогулочными маршрутами и велодорожками, спортивными тренажерами, теннисными кортами и волейбольными площадками в одну сплошную зону здоровья. Нечто подобное сегодня разворачивается в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края.

Постепенно, но уверенно власти этих двух регионов России (видимо, ориентируясь на опыт Израиля и некоторых других стран) наполняют побережья соответствующей инфраструктурой, понимая, что море – это стратегический ресурс, который будет приносить региону устойчивый и растущий доход на годы и годы вперед.

Между тем в Абхазии особого прогресса в деле благоустройства прибрежной полосы и обеспечения развития современной инфраструктуры летнего отдыха, увы, не наблюдается.

Разумеется, причина этой разницы объясняется не только наличием (в случае с Израилем или названными российскими регионами) или отсутствием (в случае с Абхазией) инвестиций. Главная причина состоит, как полагает российский экономист Сергей Беляков, в разном отношении элит двух названных государств к собственным странам. Точнее – к национальным активам.

Главный национальный актив Абхазии – это морское побережье, его уникальные бухты, пляжи, климат и ландшафт. Абхазское руководство, судя по всему, стремится сохранить прибрежную полосу в неизменном виде, видимо, для потомков – в отличие от израильских элит, которые стремятся по максимуму использовать имеющиеся активы уже сегодня и в интересах ныне живущих. Между тем израильтян можно обвинить в чем угодно, но только не в расточительстве и отсутствии заботы о своих потомках. Тщательная работа с главным своим активом – морским побережьем – рассматривается здесь как приоритетное направление социально-экономического развития страны.

Негласная позиция руководства Абхазии, направленная на сохранение прибрежной полосы и окружающей среды в первозданной чистоте, абсолютно правомочна и, возможно, более приемлема для страны, не ставящей своей задачей бежать в ногу с техническим прогрессом, если бы не одно "но".

Это "но" обусловлено тем обстоятельством, что в нынешнем мире ничто не стоит на месте. И если вы пытаетесь сохранить какой-то национальный актив, не преобразуя и не развивая его, он утрачивает конкурентные преимущества и, в конечном счете, декапитализируется и превращается из источника дохода в обузу и серьезную проблему.

Понятно, что любой прибрежный объект в случае отсутствия дохода от его эксплуатации начинает приходить в упадок и разрушаться. А то, что доходы туристической отрасли Абхазии, того ее сегмента, который связан с отдыхом на море, будут в ближайшие годы падать, сомневаться не приходится.

Приведу в подтверждение своих слов только одну цифру.

В 2016 году соседний Краснодарский край посетило более 15,8 миллиона туристов. В текущем году их число, судя по динамике роста, увеличится до 17 миллионов человек. И это результат развития края, в первую очередь, его туристической инфраструктуры. Думаю, не нужно объяснять, что Краснодарский край отбирает часть туристов у Абхазии.

В настоящее время в Краснодарском крае, в тех районах, что примыкают к Абхазии (Сочи, Адлер) складывается следующая структура отдыха: люди предпочитают отдыхать в Сочи, а в Абхазию совершают однодневные экскурсии на автобусе, чтобы посетить озеро Рица и некоторые другие достопримечательности. То есть, количество посетителей Рицы и Нового Афона растет, а число отдыхающих в Абхазии падает. И такой тренд будет только нарастать.

Развитие туристической инфраструктуры в российских регионах и некоторых соседних странах (Турция, Грузия) уже в ближайшие годы может если не уничтожить, то серьезно подкосить туриндустрию Абхазии. Если, конечно, руководство Абхазии не примет срочные и серьезные меры.

О том, какие комплексные меры по развитию туристической отрасли следует предпринимать, я уже писал неоднократно. Сейчас же, после поездки в Израиль, остановлюсь только на одной из них – на том направлении, которое позволит Абхазии осуществить быстрый прорыв в названной сфере, оживить побережье и, самое главное, получить быстрые деньги.

© Sputnik. Илона Хварцкия Почему абхазская туротрасль не слышит потребителя

С чего начинали первые израильские поселенцы в Тель-Авиве, Нетании и Хайфе? С правильной и экономически выверенной застройки побережья. Со строительства отелей и элитных многоквартирных домов на побережье – с видом – на море. В том числе и в первую очередь – для иностранцев.

Это не значит, что ими была застроена вся береговая линия того же Тель-Авива. И сегодня на набережной этого города весьма и весьма просторно. Однако первые вложения в благоустроенные дома и квартиры в районе Яффо, выкупленные зажиточными иностранцами, принесли городу важный начальный капитал.

Я уже не говорю о нынешних элитных жилых комплексах в Бат-Яме, Неве-Цедеке и других местах, где когда-то были голые камни, а сегодня сюда стремятся любители элитного отдыха со всех стран мира.

И никто в Израиле – стране, для которой национальный суверенитет является наиглавнейшей ценностью, не говорит, что иностранцы, вкладывающие деньги в покупку в этом государстве жилья и другой недвижимости, угрожают независимости республики. Напротив, приход в страну иностранцев (в разумных пределах) является самым красноречивым свидетельством конкурентоспособности Израиля и тем правильным сигналом, который получает любой потенциальный инвестор: если в этой стране селятся иностранцы, если в ней появляются отели и апартаменты экстра-класса, значит, в ней можно и нужно развивать бизнесы.