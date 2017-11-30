Что делает в Одессе американский эсминец

Американские ВМС периодически демонстрируют в Черном море партнерскую заботу об Украине, а на деле – адаптируют страну под нужды США, создают себе – военную инфраструктуру, а украинцам – военно-политические проблемы на ближайшие десятилетия, рассуждает военный обозреватель Александр Хроленко.

Эсминец ВМС США USS James E.Williams 26 ноября вошел в Черное море, и через трое суток пришвартовался у 16-го причала Морского вокзала Одессы. Визит продлится до 2 декабря, и командование ВМС Украины расценивает его как продолжение поддержки со стороны ВМС

США. Вблизи эта поддержка выглядит так: 96 универсальных пусковых установок с крылатыми ракетами "Томагавк" – до 64 единиц, зенитными ракетами "Стандарт-3" – до 74 единиц, а также противокорабельными ракетами «Гарпун». Причем крылатые ракеты «Томагавк»

могут быть оснащены ядерной боевой частью. Авиационное вооружение – два вертолета. Экипаж корабля – 380 человек.

USS James E.Williams относится к поздней версии эсминцев типа «Арли Берк» (введен в эксплуатацию в 2004 году). Оснащен более современной радиотехнической аппаратурой. Полное водоизмещение – более 9600 тонн, длина 155 м, ширина 20 м, осадка – 9,4 метра.

Скорость – до 32 узлов.

Порт Одесса находится всего в 180 километрах от российского полуострова Крым. Большое количество летального оружия на борту американского эсминца James E.Williams не может не привлекать пристального внимания сил и средств Черноморского флота России

Что ищет он

Корабль выполняет задачи дальнего похода с 23 мая, когда покинул порт приписки Норфолк для независимого развертывания в зоне ответственности 5-го и 6-го флотов ВМС США. Эсминец в июне участвовал в учениях «Baltops 2017». Совершил плановые визиты в германский

порт Киль, латвийский порт Рига, исландский порт Рейкьявик. В конце сентября транзитом прошел пролив Па-де-Кале в южном направлении, и посетил военно-морскую базу Рота в Испании. Заметим, все упомянутые страны – члены НАТО, и визиты объяснимы

взаимодействием в рамках альянса. Порт Одесса в этом списке выглядит неоднозначно. Тем более – сразу после перехвата над Черным морем российским истребителем Су-30 американского противолодочного самолета ВМС США.

Офис связи НАТО в Киеве открыт в 1999 году, и все же Украина де-факто – страна внеблоковая. Полагаю, швартовка USS James E.Williams в Одессе – в 300 километрах от главной базы ЧФ России (Севастополя) – вызывающая «проекция силы» в Черноморском регионе (где

безопасности США ничто не угрожает). Это можно назвать элементом (операцией) гибридной войны Пентагона в зоне национальных интересов России.

Ранее, в 65 километрах от Одессы ВМС США начали строительство оперативного центра на украинской военно-морской базе в Очакове. За ограждением стоимостью в 500 тысяч долларов работает специализированный батальон морской пехоты США (NMCB 1). Украинские

партнеры на объект не допущены, и это ярко демонстрирует отношение американцев к местным жителям.

Украинские ВМС имеют в своем составе пять боевых единиц, и в мировом рейтинге находятся на 75 месте (между Гватемалой и Конго). Очевидно, оперативный центр создают не для них, а для USS James E.Williams и других ракетных кораблей ВМС США, для наблюдения за

группировкой российских войск и сил в Крыму. От Очакова до Севастополя по прямой – 270 км, до крымского побережья – всего 150 км.

© Sputnik. Владимир Астапкович Движение всех поездов РЖД будет идти в обход Украины

Украинский плацдарм

Вероятно, под вывеской программы Foreign Military Construction Sales в Очакове создается пункт базирования морского компонента глобальной системы противоракетной обороны США, и его возможности направлены против российских стратегических ядерных сил и

береговых ракетных комплексов Черноморского флота.

В случае серьезного военного конфликта население Очакова перейдет в разряд «сопутствующих потерь», однако страдания мирных аборигенов никогда не останавливали морскую пехоту США. Полагаю, после пятимиллиардных инвестиций в государственный переворот 2014

года американцы считают Украину своей колонией, и потому беззастенчиво создают на ее территории сеть своих военных баз – в непосредственной близости от российских границ. США превращают Украину в военный плацдарм, нацеленный на Россию.

Технологии маскировки истинных намерений Пентагона отработаны еще в середине 1990-х на Яворовском полигоне (территория площадью 36 тысяч гектаров фактически превращена в базу НАТО) и в украинском парламенте, который ежегодно разрешает иностранным

войскам присутствовать в стране 365 дней в году. На Украине постоянно действуют тысячи военнослужащих Великобритании, США, Канады, Польши – со своей бронетехникой и вертолетами. Вроде бы, они обучают украинские войска борьбе с террористами (в Киевской

области при поддержке американцев создается Международный учебный центр для подготовки украинского спецназа), а на деле – готовятся к войне с Россией.

Всем известно, что борьба Пентагона за мир в кризисных регионах неизбежно приводит к обратному результату. И забота Соединенных Штатов о территориальной целостности Украины обрекает подопытную страну на африканский, балканский или ближневосточный сценарий.

Однако киевское руководство решило потанцевать на граблях – кто не скачет, тот враг революции.

Война в любой из форм – не является выбором России. Однако Москва не может закрывать глаза на существующие и перспективные угрозы, и вынуждена адекватно реагировать на войска и силы враждебных дальних стран и альянсов у российских границ.

Переходный формат

Статус Украины с 1992 года – страна-партнер НАТО. В этом формате украинские миротворцы участвуют в основных операциях альянса. Так, в 1995 году украинский миротворческий контингент ООН в Боснии передан под руководство НАТО, принята первая индивидуальная

программа партнерства Украины.

На саммите альянса в Мадриде в 1997 году подписана Хартия об особом партнерстве Украины с НАТО, которая значительно расширила рамки сотрудничества (создана Комиссия Украина-НАТО).

План действий Украина – НАТО 2002 года предусматривал приоритеты полной внешнеполитической интеграции Украины в евроатлантические структуры безопасности и укрепление отношений альянса с Украиной в военной сфере.

Интенсифицированный диалог по членству Украины в НАТО начался в 2005 году. Президент Виктор Ющенко даже поручил кабинету министров создать орган, отвечающий за вступление в альянс. На этом фоне количество противников альянса в стране неуклонно росло и к

июлю 2006 года достигло 63 %. В противовес Брюссель объявил о политике «открытых дверей» по отношению к Украине, и в 2008 году президент Виктор Ющенко, премьер Юлия Тимошенко и спикер парламента Арсений Яценюк подали официальное заявление о членстве в

НАТО.

Новый украинский президент Виктор Янукович ушел с пронатовского курса, и в 2010 году ликвидировал государственные органы евроинтеграции. Лишь после вооруженного государственного переворота в Киеве (в соответствии с идеалами Евромайдана) Верховная Рада в

декабре 2014 года приняла законопроект об отказе от внеблокового статуса. Стратегическим приоритетом украинской внешней политики вновь объявлено сближение с НАТО. И в недавнем интервью Bloomberg президент Петр Порошенко назвал НАТО «единственным

эффективным механизмом безопасности в мире».

решительную политическую и практическую поддержку Украины со стороны НАТО. Потом появились P-8A Poseidon и USS James E.Williams.

И все-таки что-то пошло не так, на пути агрессивного расширения альянса на восток Россия остается неустранимым препятствием.