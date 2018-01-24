"Тайное общество" американских силовиков пытается уничтожить президента

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter для РИА Новости



Компромат, который сторонники Трампа "слили" республиканским сенаторам и конгрессменам, уже позволяет медиа республиканского толка писать о существовании некоего антитрамповского "тайного общества" внутри Министерства юстиции США и ФБР, причем в этом "ордене" оказались представители силовых структур, лично расследующие "российское вмешательство". Несмотря на то что значительная часть СМИ пытаются игнорировать этот скандал, по официальному нарративу о том, что "бравые американские спецслужбы нашли доказательства сговора Кремля и Трампа", нанесен удар, от которого будет трудно оправиться.

В минувшую пятницу в руки республиканских сенаторов и конгрессменов попали архивы текстовых сообщений, которыми обменивались агенты ФБР в период президентской кампании и в день избрания Трампа. Из записей следует, что агенты ФБР Пэйдж и Строк поддерживали Клинтон, что они считали недопустимой победу Трампа и были готовы работать против него. Более того, именно этих агентов отобрали для участия в следствии по "российскому досье" Трампа.

Конгрессмен Джон Ратклифф заявил FoxNews: "Мы узнали сегодня, что сразу же после избрания Трампа могло образоваться тайное общество сотрудников Министерства юстиции и ФБР, включая этих двоих агентов, и что это общество работало против президента". Конгрессмен Трей Гоуди добавил: "Я, конечно, хочу узнать, что это за тайное сообщество, о котором они писали, потому что они [агенты ФБР] должны были вести объективное расследование в отношении того, кто только что выиграл выборы".

Теперь руководству ФБР придется объяснять поведение своих подчиненных. Даже скептикам уже очевидно, что ни о каком объективном разбирательстве не может быть речи, особенно с учетом того, что в распоряжении конгрессменов оказались копии переписки между агентами, которые договорились о том, что их последующие коммуникации не должны ни в коем случае попасть в архив ФБР. В этом контексте заявление руководства бюро и министерства юстиции о том, что большая часть корреспонденции между сотрудниками, замешанными в скандале, была "безвозвратно утеряна", смотрится как убедительное доказательство того, что в той самой переписке обсуждались конкретные способы фабрикации "дела о сговоре Трампа с Путиным и русском вмешательстве".

Помимо скандала вокруг "тайного общества" сотрудников ФБР и министерства юстиции, сторонники Трампа раскручивают еще одну историю, у которой даже больший политический потенциал. Комитет по разведке конгресса США под руководством республиканца Дэвина Нуньеса провел собственное следствие насчет деятельности американских спецслужб, направленной против президента Трампа, и пришел к выводам столь шокирующим, что конгрессмены, ознакомившиеся с так называемым "меморандумом Нуньеса", даже сравнивали его со знаменитым Уотергейтским скандалом. О важности этого документа говорит готовность Джулиана Ассанжа, бессменного руководителя "Викиликс", заплатить миллион долларов тому, кто передаст "Викиликс" "меморандум Нуньеса" для публикации. Как и следовало ожидать, сам факт этого предложения был интерпретирован американскими СМИ как доказательство того, что весь этот скандал — результат российского вмешательства в американскую политическую жизнь.

© Sputnik. Игорь Михалев Ассанж: США обвинили РФ во вмешательстве ради дискредитации Трампа

Полный текст выводов расследования Нуньеса остается секретным, но среди американских парламентариев циркулирует четырехстраничная выжимка, в которой кратко излагаются все компрометирующие материалы, найденные во время следствия. Логично, что эта информация не могла попасть к республиканскому конгрессмену по официальным каналам, потому что вряд ли руководство спецслужб захотело бы по собственной воле выдать компромат на себя. Хотя в теории у комитета конгресса есть право требовать и получать почти любые матералы от силовиков. Скорее всего, данные, разоблачающие спецслужбы, были получены от "секретных трампистов" внутри этих структур, и если это правильная оценка, то, вероятно, они далеко не последние.

Республиканский конгрессмен Марк Медоус описал свои впечатления от прочтения "меморандума Нуньеса": "Это шокирует. Часть меня хотела бы, чтобы я это не читал, потому что я не хочу верить, что такого рода вещи могут происходить в стране, которую я считаю своим домом и которую так люблю". Судя по намекам в СМИ и сравнениям с Уотергейтом, скорее всего, в "меморандуме Нуньеса" описывается то, как американские спецслужбы под предлогом необходимости расследования вмешательства России в выборы организовали прослушку штаба кандидата Трампа, а после его избрания уже начали шпионить за президентом и его командой в Белом доме.

Сейчас республиканцы ведут борьбу за то, чтобы хотя бы часть результатов этого скандального дела была опубликована, против чего активно выступают конгрессмены от Демократической партии и представители американских силовых структур. Показательно, что один из главных аргументов демократов — тезис "американская публика неправильно поймет содержание меморандума", что указывает как раз на то, что американская публика может все понять правильно. Или даже сделать правильные выводы — например о том, что вся история с "российским вмешательством в выборы США" была по сути одной большой операцией прикрытия политической ликвидации Трампа.

Вопрос о том, будет ли Трамп любой ценой добиваться опубликования этого набора компромата на американские спецслужбы или по традиции обменяет свое молчание на какие-то значимые политические уступки своих оппонентов, пока остается открытым. Однако не может не радовать тот факт, что каждый скандал такого рода подрывает общественное доверие к мифу о российском вмешательстве.

Если так будет продолжаться, то скоро на тех, кто говорит о российском заговоре, будут смотреть или как на умалишенных, или как на агентов спецслужб.

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