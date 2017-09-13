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Военнослужащий российской военной базы в Гудауте во время тренировки по противодействию терроризму

США потребовали вывести российских военных из Абхазии и Южной Осетии

© Sputnik. Илона Хварцкия
Кавказ
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США потребовали вывода российских войск из Абхазии (6)
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Вашингтон выступил с очередным требованием вывести российские войска из "принадлежащих Грузии регионов".

СУХУМ, 13 сен – Sputnik. США озабочены закрытием пунктов перехода границы в Южной Осетии и Абхазии и требуют от России вывода военных из республик, передает РИА Новости совместное заявление США и Грузии по итогам прошедшего в Вашингтоне заседания рабочей группы по обороне и безопасности, созданной в рамках комиссии по двустороннему стратегическому диалогу.

"США выразили сильную озабоченность продолжающимися так называемыми "демаркационными работами" и закрытием переходов", — говорится в заявлении сторон.

Участники рабочей группы "вновь повторили призывы к России вывести военных из принадлежащих Грузии регионов Абхазии, Южной Осетии/Цхинвала в соответствии с соглашением о прекращении огня от 2008 года".

"США подчеркнули свою твердую поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии в рамках международнопризнанных границ", — говорится в совместном заявлении.

Россия 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Руководители России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.

Темы:
США потребовали вывода российских войск из Абхазии (6)



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