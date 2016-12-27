Печальная статистика по наркомании, пусть в большей степени и замалчиваемая в обществе, рисует в воображении совершенно нерадужные мысли о будущем Абхазии. Еще не окрепшее государство, столь сильно нуждающееся в "молодой крови" во всех сферах, по разным причинам рискует не дождаться той самой молодежи, на которую уповают многие граждане.

© AFP/ Luis ROBAYO "Трава" у дома

Вообще, я оптимист, и больше вокруг вижу хорошего, чем плохого, а иногда даже там, где это хорошее можно увидеть с большой натяжкой.

Успехи наших молодых и талантливых ребят в спорте, искусстве и учебе дают нам надежду на светлое будущее, этот потенциал есть, и его невозможно не увидеть.

Не увидеть невозможно, но возможно загубить

Об этом не принято говорить вслух, хотя молчание и не решает проблему, но мы уже однажды это проходили, и у нас есть печальные результаты, когда в послевоенное время часть молодежи, прошедшая ад войны, оказалась на игле.

Невосполнимые человеческие потери во время войны, а потом выпадение этих молодых людей из мирной жизни общества стали ударом под дых, от которого Абхазия еще не оправилась. Если сюда же добавить ужасающую статистику смертности на дорогах, множество летальных исходов от наркотических веществ, долю коррупции, то вырисовывается неутешительная "картина маслом" — имеем то, что имеем.

Я не знаю такой счастливой семьи в Абхазии, которую бы в той или иной степени не коснулась проблема наркомании. И это пугает. Как пугает и то, что я не вижу в обществе осуждения, а главное — рвения кардинально решать эту проблему. На мой взгляд, осуждать наркомана бесполезно, хотя и оправдывать не стала бы. Нужно лечить, в том числе, лишив их легкого доступа к наркотикам, которые, как говорят люди, "рекой текут" в страну через обе границы, в том числе и через ту, которая вообще-то якобы закрыта.

Ножом по сердцу

Как поступить с наркотрафиком, думаю, те, кому положено, знают не хуже меня, но пока это на совести каждого, кто может повлиять на ситуацию, но не делает этого.

И вот на фоне всех этих мрачных мыслей приходит весть о том, что в наркодиспансер в наркотическом опьянении попадают несовершеннолетние дети – ученики 8-го и 11-го классов – а это уже нож в самое сердце, где теплится наша надежда.

Более того, о таких прецедентах на уровне слухов поговаривали и ранее, однако нежелание выносить сор из избы у некоторых людей преобладает над здравым смыслом. Что тут замалчивать, когда нужно бить во все колокола? Что скрывать? От кого?

Какая вопиющая глупость не встать всем вместе и не вывести на чистую воду тех, кто сегодня травит наших детей и отнимает у нас надежду. Неужели мы не понимаем, что под ударом все дети, независимо от социального положения и статуса? Неужели кто-то думает, что его ребенок застрахован?

Снова море вопросов, но снова нет ответов. Опять поговорим и забудем. Будем и дальше смотреть, как травятся наши дети, не развивается наше государство, будем сетовать на отсутствие воды и света, не замечая при этом, что медленно и уверенно движемся к полной тьме.

Что делать?

У меня, к сожалению, нет проверенного рецепта, как с этим бороться. Но я точно знаю, что должен быть комплекс мер не только со стороны государства и правоохранительных органов, но и со стороны социума.

Первой мерой в этом списке, разумеется, должная стать борьба с наркотрафиком. Распространители должны быть наказаны по всей строгости закона, а общество должно изгнать этих людей, ведь общественное порицание всегда считалось у абхазов суровым наказанием.

Наркозависимых нужно лечить, многие еще могут вернуться к здоровой жизни, общество же должно поддержать, всячески поощрять и помогать в этой борьбе зависимого человека.

© Sputnik / Томас Тхайцук Сломанная игла, или история одного наркомана

Раз возникала такая необходимость, детей в школах нужно тотально тестировать на наркотики, они должны знать, что проверка может произойти в любое время. Параллельно нужно проводить профилактические беседы с подростками, желательно с привлечением тех, кто уже прошел "все круги наркотического ада" и смог излечиться, или на пути к излечению. Родители и вообще все, кто представляет авторитет для подростков, должны беседовать с ними, пусть это не панацея, но лишним не будет.

Знаете, иногда даже неловко произносить такую банальность, но только вместе и только сообща мы сможем сдвинуть дело с мертвой точки.

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