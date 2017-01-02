Бывает так, что сидите вы в кинозале, приготовили попкорн, а в уши вам громыхает и в глаза сверкает трейлер какой-нибудь киноновинки. И вот вы сидите и думаете: "Нет, вот на это я точно не пойду". Или: "Ну, не знаю". А бывает вдруг так, что с первых кадров проникает в вас трейлер, разбрасывает по вашей коже горсти кусачих мурашек. И вы понимаете: "А вот этот фильм – точно для меня!"

Поля вымышленных сражений

Начнем, наверное, с новинок Голливуда. Итак, чем удивит нас в 2017 году всемирная фабрика грез?

© Фото: предоставлено Инаром Нармания Любовь и судьбы "маленьких" людей режиссера Инара Нармания

Одной из самых масштабных (и, наверное, идеологически важных) премьер станет военная драма Кристофера Нолана "Дюнкерк". Что здесь любопытного? Ну, прежде всего, наверное, то, что Нолан известен нам, как большой фантазер. Вспомним ставящиеся дыбом миры сновидений в "Начале". Или прыжки по зазеркальной ткани мироздания в блокбастере "Интерстеллар". К чему вдруг такой кувырок из царства чистых фантазий в военные будни?

"Дюнкерк" посвящен загадочным событиям 1940 года, когда англичанам удалось практически без потерь эвакуировать почти полмиллиона человек из разгромленной вермахтом Франции в Британию, через Ла-Манш.

Из всех сражений Второй мировой войны это – наверное, самое странное. Некоторые историки расценивают его как победу британского оружия. Советские учебники были жестче, и называли его "позорным бегством". Судя по слогану фильма, дюнкеркская эвакуация будет представлена нам как победа. "Событие, которое изменило мир", — так утверждают создатели.

Пользуясь случаем, автор колонки проконсультировался у профессионального историка и писателя Армена Гаспаряна.

"Если использовать спортивную терминологию, то Дюнкерк был чистой воды "договорняком", – говорит историк. – В 1940 году еще не было ожесточенных военных действий, и гитлеровцы просто отпустили с миром армию, окруженную со всех сторон, на плоском, как блин, побережье. Будь у немецкого командования хоть малейшее желание – несколько сот тысяч англичан были бы уничтожены. Но желания не возникло. Почему? Ответ есть в книге Гитлера "Майн кампф", где англичане называются "братским народом".

© Sputnik / Илона Хварцкия "Софичку" показали в Нальчике

Но, тем не менее, в трейлере рвутся бомбы, тонут люди, а храбрые британские солдаты держат оборону в буквальном смысле на пустом месте.

Конечно, для того, чтобы представить бескровный "договорняк" коренным переломом в великой войне, надо иметь особо вывернутое сознание. И носителя такого сознания нашли. Круче, что греха таить, разве что великий визионер Дэвид Линч.

Смотреть "Дюнкерк", наверное, стоит ради спецэффектов или просто из любопытства. Но следует иметь в виду, что к реальности новый фильм Кристофера Нолана имеет отношение даже меньшее, чем предыдущие психоделические фантазии этого автора.

Продолжения сквозь десятилетия

Со всей очевидностью будущий год будет богат на разного рода сиквелы, приквелы и спин-офы известных фильмов. Начнем с тех, пропустить которые нельзя ни при каких обстоятельствах.

Прежде всего, нас ожидает продолжение легендарной и для кого-то ужасающей хоррор-франшизы "Чужой". Новый фильм выйдет на экраны в мае и будет называться "Чужой: Завет". Что любопытно, режиссер будет тот же самый, великий и ужасный Ридли Скотт, который и дал старт всей киноэпопее еще в 1979 году.

Мистер Скотт мыслит масштабно, и, согласно его замыслу, новый фильм будет открывать новую трилогию, которая, опять же, с новых сторон представит нам историю космических каннибалов. Любопытно, что ради такого случая режиссер Нил Бломкамп, взявшийся за пятую часть «Чужого», отложил съемки на неопределенное время. Похоже, судьба проекта зависит от того, что же покажет легендарный маэстро Ридли Скотт.

Кроме того, в следующем году будет снято продолжение еще одного культового фильма Ридли Скотта. В октябре на экраны выйдет фантастический фильм "Бегущий по лезвию – 2049". Первый фильм был снят в 1982 году по роману великого фантаста-визионера Филипа К. Дика. Тогда многих впечатлили декорации мира будущего. В продолжении охота на андроидов-репликантов будет происходить через 30 лет после событий первой части.

Любопытно, что одну из ролей исполнит тот же Харрисон Форд, что сыграл в "Бегущем" 1982 года. Охотник на человекоподобных роботов спрячется от мира на территории старинной, очень пыльной церкви, но там его найдет юный последователь. Режиссером фильма выступил канадский режиссер Дени Вильнев, запомнившийся в уходящем году очень интересным и эффектным фильмом "Прибытие".

© Sputnik / Илона Хварцкия Сценарист: иностранное кино не развивает абхазский кинематограф

Следующее продолжение – тоже авторское, снятое через четверть века после начала. И хотя это не кино, а телесериал, мимо такой новинки ни один киновед равнодушно пройти не сможет. Потому что в наступающем году нас ждут новые серии "Твин Пикс" Дэвида Линча, а вопрос: "Кто убил Лору Палмер?" — снова станет ультраактуальным.

Известно, что новые серии Дэвид Линч снимал исключительно сам, не полагаясь в "проходных" эпизодах на помощников. В роли агента Купера будет все тот же Кайл МакЛохлан. Ожидать грандиозной премьеры следует осенью.

Шум погонь, грохот перестрелок

Теперь о сиквелах, на которые автор этих строк идти не собирается, но отметить их, ради справедливости, все же стоит.

Уже в феврале мы увидим полицейский боевик "Джон Уик-2" с Кеану Ривзом в главной роли. В нем полицейский в отставке будет преследовать на улочках "вечного города" Рима супер-киллера. Будет много стрельбы, безвыходных ситуаций, лихих трюков. Любопытно, что режиссер фильма Чад Стахельски начинал свою кинокарьеру в качестве каскадера-дублера на проекте "Матрица".

© Sputnik. Вадим Анцупов Режиссер "Софички": съемки фильма в Абхазии проходили экстренно

А в марте появится очередное продолжение садистских кинокомиксов про супергероя Россомаху в исполнении Хью Дженкмана и "людей Х". Фильм будет называться "Логан". По уровню насилия и черного юмора отличий от сюжетно связанного с новинкой фильма "Дэдпул" не предвидится. Сообщалось, что ради сохранения рейтинга R (у нас более известного как "18+") Хью Дженкман отказался от значительной части своего гонорара.

В апреле предвидится очередной, уже восьмой по счету, "Форсаж". Среди звезд нового сеанса приведения многочисленного автотранспорта в негодность Шарлиз Терон, Вин Дизель, Джейсон Стейтем. Скажу честно, что на восьмую часть не собираюсь идти совершенно точно, как не было охоты смотреть и предыдущие семь. Но многим зрителям, особенно автолюбителям, фильм может понравиться. Так что готовьтесь к апрельской премьере.

Гуманоиды в Чертаново и кунг-фу с Батыем

А чем же порадуют нас российские кинотворцы? Смотрим.

Уже в январе в прокат выйдет новый фильм Федора Бондарчука "Притяжение". Стоимость проекта – без малого полмиллиарда рублей. При помощи чумовых спецэффектов нам расскажут историю о приземлении в московском районе Чертаново летающей тарелки. Съемки блокбастера проходили в нескольких районах российской столицы. Была задействована армия.

© Sputnik / Томас Тхайцук Полюбить дракона

Что из всего этого получится – мы, конечно, посмотрим. Но слоган фильма "Земля землянам!" — своей нарочитой тавтологией уже внушает подозрения.

Немногим уступает в бюджете новый исторический блокбастер из XIII века – "Легенда о Коловрате". Это история молодого рязанского воина, который с небольшим отрядом дал бой полчищам Батыя. Был он на самом деле или нет – трудно сказать. В книге Василия Яна "Батый" о герое Евпатии написано много, а вот Борис Акунин в его существовании сомневается.

Киношный Евпатий в исполнении – нет, не Сергея Безрукова, а его ученика Ильи Малакова – красив, статен, владеет кунг-фу и, если судить по трейлеру, айкидо. Думаю, что не стоит воспринимать будущий патриотический блокбастер как серьезный источник исторической информации, но есть надежда, что сделано будет красиво. Посмотреть можно будет в апреле.

Блокбастеры к Дню космонавтики

Также в апреле состоятся сразу две грандиозных космических премьеры.

Первая из них называется "Салют-7" и посвящена событиям 1985 года, когда советская орбитальная станция в беспилотном режиме потеряла управление. Тогда была произведена стыковка с неуправляемым объектом, до сих пор не имеющая аналогов в мировой практике. Киновоплощение космических событий тридцатидвухлетней давности создал режиссер Клим Шипенко. В главных роля – Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко.

А ровно в День космонавтики на экраны выйдет "Время первых" — блокбастер про летчика-космонавта Алексея Леонова, в 1965 году впервые в истории вышедшего в открытый космос, а затем посадившего космический корабль в ручном режиме. Создатели блокбастера – студия "Базелевс" Тимура Бекмамбетова – обещают чуть ли не российский аналог знаменитого фильма "Гравитация" Альфонсо Куарона. Только на реальных событиях и с реальными съемками в космосе, часть из которых уже была продемонстрирована в комедии "Елки-5". В ролях – Евгений Миронов и Константин Хабенский.

Фильмы выйдут фактически одновременно. Очевидно, что самым объективным судьей двух космических мегапроектов будет зритель, который и проголосует (или не проголосует) рублем.