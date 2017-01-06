Sputnik, Лев Рыжков

В кино на последние

Каждый школьник на постсоветском пространстве знает, что Рождество у нас бывает два раза. Первое, католическое, выпадает на самый конец рабочего года, когда все дела уже, в принципе, сделаны, впереди – грандиозные выходные, а душа полнится предчувствием хорошего. Католическое Рождество – мягкая и нежная репетиция грядущих торжеств, время пушистого снега и золотистого света фонарей. Рождество православное – праздник более суровый, отмечается под занавес новогодних каникул. Многими уже без денег. И если Рождество католическое предвещает грядущий отдых, то православное – предупреждает, что скоро на работу.

Но в обоих случаях мы имеем дело со светлыми ожиданиями, незамутненным ощущением радости жизни, благими намерениями и торжественными обещаниями. Даже если вы любите сидеть дома, в период от Рождества до Рождества вы с большой вероятностью можете оказаться в кинотеатре.

Почему? Потому что вы почти наверняка отправитесь в гипермаркет за продуктами, а при любом, уважающем себя молле есть многозальный кинотеатр. И в какой-то момент вы устанете ходить с пакетами, тележками, детьми и списком покупок. Вы ощутите, как тает новогодняя премия на вашем счету. Вы решите: "А гори оно все огнем! Сходим еще и в кино!" И вот тут-то – важно не ошибиться. Правильно подобранный фильм станет залогом вашего хорошего настроения. Фильм неудачный — подорвет бодрость духа и может послужить причиной семейного разлада.

Ответственность лежит и на кинематографистах: ведь траты на просмотр у граждан – совсем другие. Если в обычные, непраздничные дни в кино ходят без особого ущерба для кошелька, то рождественский репертуар смотрят люди, уже подразорившиеся на праздничных закупочных марафонах, заходят в залы не парочками, а большими семейными коллективами. В общем, тратят много, и, бывает, последнее.

Космос, Арктика и "ми-ми-ми"

Если вы, потратив много денег, хотите посмотреть что-то богатое, то вам, наверное, на "Елки-5". Одна из сюжетных линий снималась за пределами нашей планеты, на Международной космической станции. Другая линия – на платформе Приразломная, в Баренцевом море. Массовых автокрушений не показано, что и хорошо, но где-то в середине фильма автомобиль с Иваном Ургантом переворачивается.

Особо смешных шуток нет, что, по мнению автора этих строк, и правильно. Пусть герои и не фонтанируют остроумием и порою откровенно лезут за словом в карман, комизм фильма – психологический, основанный на конфликте характеров. Вот, например, бабуля ворчит на молодежь, или бывшая жена на героя Ивана Урганта, познавшего сомнительные радости холостячества.

На экране представлены комически гипертрофированные, но все-таки не карикатурные типажи как раз тех людей, кто и придет в зрительный зал смотреть "Елки-5". Это и подростки, и пенсионеры, и семьи с детьми, и молодые пары, решающиеся на первый поцелуй.

В какой-то момент в зрительном зале возникает массовое умиление. Объектом этого чувства становится невероятно трогательный антарктический пингвинчик. Эта диковинная птица сначала аккумулирует, а к финалу – детонирует такой невероятной квинтэссенцией чистого "ми-ми-ми", что по выходу из зала еще долго ходишь, будто в розовых очках. В принципе, ничего плохого.

Саундтрек представления – не телевизионная попса, а музыка уровня продвинутых ровесников Урганта и Светлакова. Это эксклюзивные трэки группировки "Ленинград" и Ильи Лагутенко. Последний исполняет одну из вещей дуэтом с певицей Елкой.

В погоне за "вандербильдихой"

Вполне безопасен и не чреват сюрпризами новый полнометражный анимационный фильм "Снежная Королева-3. Огонь и лед". Видно, что российские мультипликаторы усиленно тренируются, чтобы дать бой "Пиксару" с его графикой. Мелкие детали отрисованы безукоризненно. Одних разновидностей деревьев – почти полторы тысячи. А чего стоит детально продуманная вулканическая лава?

И если в мастерстве деталей вызов уже брошен, само действие не назовешь уморительно смешным. Да, над скриптом трудилось более пятидесяти сценаристов. И вопрос не в том, что можно сделать смешнее, а в том, что одержать победу они пытаются, образно выражаясь, на чужом поле и по голливудским правилам. И действие пусть и веселое, и озорное, и напряженное. Но довлеет над ним голливудская матрица. И уже знаешь, что все будут довольны, и в конце споют.

Вот уже двадцать с лишним лет погоня за голливудским форматом напоминает, чего скрывать, бесконечное соревнование Эллочки Людоедки вместе с примкнувшей Фимой Собак с американской миллионершей, где правила задает условная голливудская "вандербильдих".

Опасность обжечься

А вот с продолжением знаменитого фильма "Плохой Санта" у вас может выйти конфуз. Особенно, если пойдете с тещей (свекровью, детьми, ненужное зачеркнуть). Первый "Санта" вышел в 2003 году и оказался, в общем-то, хорошим, добрым, вполне себе рождественским фильмом. Герой Билли Боба Торнтона – жулик в возрасте – имел очаровательные недостатки: любил выпить прямо в костюме Санты, виртуозно ругался и смешил своим цинизмом. Тем не менее, в финале он спасал толстого мальчика и преподавал ему, в общем-то, правильные навыки жизни в социуме.

Вторая часть, вышедшая на излете 2016 года, — уже другая. Есть "вечно молодой, вечно пьяный" Билли Боб, появляется повзрослевший толстый мальчик. Но история уже не та. Если в первой части минусы героев складывались в большой плюс и взрывались апофеозом доброты, то вторая часть – просто набор матерных шуточек сортирного свойства, и ни во что большее не перерастает. Поэтому фильм – скорее, для любителей пубертатности.

Примерно из той же оперы и комедия "Новогодний корпоратив" от режиссеров Джоша Гордона и Уилла Спека с суперзвездой Дженнифер Эннистон в одной из ролей. Если "Плохой Санта" будет удобоварим для немолодых людей с алкогольной зависимостью и выпячивающими свою "трудность" подросткам, то в "Корпоративе" охват – в общем-то шире. Теоретически это — весь "офисный планктон".

© Fotolia/ Kara Литература год спустя после года литературы

Не буду судить, что здесь найдут-не найдут зрители. Сколько людей, столько и мнений. Кто-то узнает себя, своего начальника. Ассортимент шуток в основном – ниже пояса, но какого-то особо уморительного супер-гэга нет. Все увиденное забывается в ближайшие полчаса. Остается послевкусие своеобразной чехарды. В принципе, состояние сродни пробуждению после "удавшегося" корпоратива, когда размышляешь: "Блин! А что же вчера было?"

Также разочарование может вас подстерегать и на рождественской мелодраме "Призрачная красота" с Уиллом Смитом, Кейт Уинслет и Кирой Найтли. В этой кинокартине сквозь блеск рождественской мишуры вам будут говорить пафосные слова о потере близких и чувствах умирающих от онкозаболеваний. Эмоции, может быть, и правильные, но тоже – очень на любителя. И – да! – это совсем не комедия. И даже не про любовь. Имейте в виду.