Выборы по-абхазски: голосуем "по-братски"

О сколько нам открытий чудных

Политика по-абхазски – это когда уже "готовые политические деятели" появляются аккурат за неделю до начала регистрации кандидатов в депутаты.

И пусть ранее об их существовании никто и никогда не слышал, вернее, никто не знал, что у них есть своя собственная принципиальная позиция по всем важным политическим и социальным проблемам государства. Никто также не знал, что они столь глубоко переживают за оборот недвижимости, ущерб экологии страны, собираемость налогов и далее по длинному списку проблем, которых у нас предостаточно.

Они также тщательно скрывали, что переживают за асфальт, воду, электроэнергию, и вдруг ринулись решать бытовые проблемы округа, от которого будут избираться. Можно подумать, что депутатов избирают в коммунальное хозяйство, а не для законотворчества.

В первую же неделю регистрации кандидатов соцсети вмиг заполонили сентиментальные посты кандидатов, которые поднимают важные проблемы государства, знают, как с этими проблемами бороться, критикуют всех и вся.

© Sputnik. Леон Гуния Выборы в Парламент Абхазии: что надо знать

И эти политики очень неожиданно вырастают из людей, которых ты вчера и не подозревал в рвении защищать интересы государства.

Я даже знаю, как это происходит: просто сели в кругу друзей и решили, что раз Он хочет стать депутатом, то так тому и быть — поддержат. Им-то что терять, чем плохо иметь друга, брата или свата – депутата.

И это печально

Печально, что в Парламент страны имеют шанс попасть совершенно случайные люди, которые, мало того, что вообще не понимают, зачем они идут в это самое Народное Собрание, так они еще не совсем осознают, насколько важна и ответственна работа этой ветви власти. Иначе, а я все же хочу наивно в это верить, они бы не позволили себе такое неуважение к своему народу, как пребывание в Парламенте без какой-либо пользы для государства.

Когда я говорю, что некоторые "не понимают, зачем идут", я имею в виду их работу в области законотворчества. Возможные же дивиденды для себя они, уверена, давно просчитали.

Ну, во-первых, это так "по-абхазски круто" иметь возможность "достать из широких штанин" удостоверение депутата Народного Собрания и гордо называться парламентарием. А ведь многим даже не стыдно, что они крайне редко появлялись на заседаниях Парламента, более того, никто и никогда не услышал их точку зрения по какому-либо вопросу.

Во-вторых, для кого-то это прекрасный шанс защититься неприкосновенностью. Печальные же прецеденты еще свежи в памяти людей.

Сам же вопрос необходимости неприкосновенности — отдельная тема для обсуждения. Если по Конституции все граждане страны равны, то зачем же делать исключение в основном законе, наделяя депутатов иммунитетом? Тем более, когда у блюстителей порядка возникают вопросы к "неприкасаемым", было бы справедливым максимально содействовать закону, чтобы судьба государства не оказалась в руках людей, в репутации которых есть сомнения.

В-третьих, звание депутата дает возможность личного контакта с нужными людьми, а значит, открывает много "полезных" дверей.

И вот что интересно, опыт наблюдения за работой Парламента нескольких последних созывов дает мне возможность резюмировать, что лишь немногие народные избранники хотят и способны сочетать эти привилегии с тем, что они на самом деле призваны делать в случае своего избрания.

Коллективная безответственность

Но главное – кто во всем этом виноват? Мы – избиратели!

Это мы, поддавшись клановым симпатиям, голосуем за "хорошего парня" с нашего двора и поддаемся уговорам родственников, не понимая, что на нас не меньше ответственности за то, чем "наш парень" будет заниматься, когда будет решаться важный для страны вопрос.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тамаз Гогия: выборы в Парламент Абхазии пройдут при особом ажиотаже

Это же мы никогда не спросим у своего депутата, почему во время предвыборной кампании он как кандидат много раз ездил и собирал нас, спрашивал о наших проблемах и чаяниях, а потом забыл об этой своей обязанности.

И это мы можем проголосовать за человека, у которого нет даже первичных навыков получения и анализа информации, то есть человек мог плохо учиться или вообще не пытался получить образование.

Тут кто-то может возразить, что жизненный опыт важнее, чем липовый красный диплом. С этим сложно не согласиться, но лично для меня важно наличие хоть какого-нибудь профессионального образования или хотя бы попытки обучаться, важно, чтобы человек был обучаем и к этому стремился, ведь это, что ни говори, повышает интеллектуальный уровень человека, расширяет его кругозор, делает способным разобраться в том или ином вопросе или исследовать проблему.

Раз уж речь идет о том, чтобы заниматься законотворчеством, то тут незаменимы навыки самообразования, отбора информации, анализа, умения изучить опыт других стран и сравнивать с ситуацией в своей стране, учитывая культурные и социальные особенности общества. Думаю, что отсутствие именно этих навыков, или же, что еще хуже, отсутствие желания всем этим заниматься приводит к тому, что иногда принимаются законы, значение и смысл которых никак не укладываются в голове.

Не бывает такого, чтобы все были довольны работой какой-либо из ветвей власти, нарекания будут всегда, но хочется, чтобы следующий созыв Парламента вселял надежду в свою работоспособность, ну, хотя бы в большинстве, а не в меньшинстве, как это часто бывает.

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