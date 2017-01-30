Выборы по-абхазски: голосуем "по-братски"

О сколько нам открытий чудных
Политика по-абхазски – это когда уже "готовые политические деятели" появляются аккурат за неделю до начала регистрации кандидатов в депутаты.
И пусть ранее об их существовании никто и никогда не слышал, вернее, никто не знал, что у них есть своя собственная принципиальная позиция по всем важным политическим и социальным проблемам государства. Никто также не знал, что они столь глубоко переживают за оборот недвижимости, ущерб экологии страны, собираемость налогов и далее по длинному списку проблем, которых у нас предостаточно.
Они также тщательно скрывали, что переживают за асфальт, воду, электроэнергию, и вдруг ринулись решать бытовые проблемы округа, от которого будут избираться. Можно подумать, что депутатов избирают в коммунальное хозяйство, а не для законотворчества.
В первую же неделю регистрации кандидатов соцсети вмиг заполонили сентиментальные посты кандидатов, которые поднимают важные проблемы государства, знают, как с этими проблемами бороться, критикуют всех и вся.
И эти политики очень неожиданно вырастают из людей, которых ты вчера и не подозревал в рвении защищать интересы государства.
Я даже знаю, как это происходит: просто сели в кругу друзей и решили, что раз Он хочет стать депутатом, то так тому и быть — поддержат. Им-то что терять, чем плохо иметь друга, брата или свата – депутата.
И это печально
Печально, что в Парламент страны имеют шанс попасть совершенно случайные люди, которые, мало того, что вообще не понимают, зачем они идут в это самое Народное Собрание, так они еще не совсем осознают, насколько важна и ответственна работа этой ветви власти. Иначе, а я все же хочу наивно в это верить, они бы не позволили себе такое неуважение к своему народу, как пребывание в Парламенте без какой-либо пользы для государства.
Когда я говорю, что некоторые "не понимают, зачем идут", я имею в виду их работу в области законотворчества. Возможные же дивиденды для себя они, уверена, давно просчитали.
Ну, во-первых, это так "по-абхазски круто" иметь возможность "достать из широких штанин" удостоверение депутата Народного Собрания и гордо называться парламентарием. А ведь многим даже не стыдно, что они крайне редко появлялись на заседаниях Парламента, более того, никто и никогда не услышал их точку зрения по какому-либо вопросу.
Во-вторых, для кого-то это прекрасный шанс защититься неприкосновенностью. Печальные же прецеденты еще свежи в памяти людей.
Сам же вопрос необходимости неприкосновенности — отдельная тема для обсуждения. Если по Конституции все граждане страны равны, то зачем же делать исключение в основном законе, наделяя депутатов иммунитетом? Тем более, когда у блюстителей порядка возникают вопросы к "неприкасаемым", было бы справедливым максимально содействовать закону, чтобы судьба государства не оказалась в руках людей, в репутации которых есть сомнения.
В-третьих, звание депутата дает возможность личного контакта с нужными людьми, а значит, открывает много "полезных" дверей.
И вот что интересно, опыт наблюдения за работой Парламента нескольких последних созывов дает мне возможность резюмировать, что лишь немногие народные избранники хотят и способны сочетать эти привилегии с тем, что они на самом деле призваны делать в случае своего избрания.
Коллективная безответственность
Но главное – кто во всем этом виноват? Мы – избиратели!
Это мы, поддавшись клановым симпатиям, голосуем за "хорошего парня" с нашего двора и поддаемся уговорам родственников, не понимая, что на нас не меньше ответственности за то, чем "наш парень" будет заниматься, когда будет решаться важный для страны вопрос.
Это же мы никогда не спросим у своего депутата, почему во время предвыборной кампании он как кандидат много раз ездил и собирал нас, спрашивал о наших проблемах и чаяниях, а потом забыл об этой своей обязанности.
И это мы можем проголосовать за человека, у которого нет даже первичных навыков получения и анализа информации, то есть человек мог плохо учиться или вообще не пытался получить образование.
Тут кто-то может возразить, что жизненный опыт важнее, чем липовый красный диплом. С этим сложно не согласиться, но лично для меня важно наличие хоть какого-нибудь профессионального образования или хотя бы попытки обучаться, важно, чтобы человек был обучаем и к этому стремился, ведь это, что ни говори, повышает интеллектуальный уровень человека, расширяет его кругозор, делает способным разобраться в том или ином вопросе или исследовать проблему.
Раз уж речь идет о том, чтобы заниматься законотворчеством, то тут незаменимы навыки самообразования, отбора информации, анализа, умения изучить опыт других стран и сравнивать с ситуацией в своей стране, учитывая культурные и социальные особенности общества. Думаю, что отсутствие именно этих навыков, или же, что еще хуже, отсутствие желания всем этим заниматься приводит к тому, что иногда принимаются законы, значение и смысл которых никак не укладываются в голове.
Не бывает такого, чтобы все были довольны работой какой-либо из ветвей власти, нарекания будут всегда, но хочется, чтобы следующий созыв Парламента вселял надежду в свою работоспособность, ну, хотя бы в большинстве, а не в меньшинстве, как это часто бывает.
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