Несколько слов о любви по-абхазски

Любовь… Далее буквы неуверенно собираются в слова, которые должны рассказать тому, кто все же открыл эту колонку, о той самой, в поисках которой проходит порой вся жизнь. Курсор медленно, но верно удаляет все написанное ранее, за исключением первого слова. Нет, я и не думала давать ей определение, это сделали задолго до меня. О ней сложно говорить, а писать еще сложнее.

Решила поразмышлять о любви и о том, что ей сопутствует, в канун дня всех влюбленных, увлеченных, а тем самым уязвимых, ну, сами понимаете, почему. Не буду вдаваться в подробности происхождения этого праздника, их и так все знают, а тем, кто не знает — "гугл" в помощь.

Первая школьная любовь

Впервые узнала об этом "особенном" дне в школьные годы в возрасте 12-13 лет. В день праздника в фойе школы повесили огромный красный конверт в форме сердца. Именно там влюбленные школьники могли оставить свое тайное послание с указанием имени и класса объекта своих воздыханий. Так я получила свою первую записку с признанием в любви от одноклассника, которого узнала по почерку – четко выведенные буквы с резким наклоном влево.

Я, довольная своей проницательностью, предъявила эту записку автору, сказав, что несложно было догадаться. Мне и в голову не пришло, что в таких случаях нужно говорить совсем другое. Мой теперь уже не тайный воздыхатель не проронил ни слова, а его друг, сидевший рядом, сказал: "Я же говорил тебе писать ровнее!"

Мы никогда больше об этом не говорили. Так прошел мой первый в жизни день Святого Валентина.

Любить по-абхазски

Традиционно у абхазов не принято говорить о любви и проявлять ее публично. Супруги не должны в присутствии других признаваться в чувствах, обниматься или целоваться. Более того по традиции они не должны обращаться друг к другу по имени и вообще произносить имени мужа или жены в присутствии старших. Мужчина не должен брать своего ребенка на руки при своих родителях или родителях жены. Затрудняюсь сказать, почему именно, но могу предположить, что по причине все той же любви.

Что касается незамужних и неженатых молодых людей, то и тут свои особенности. Парню с девушкой не принято было встречаться наедине, при этом девушка не должна поднимать взор на мужчину, даже если их связывают трепетные чувства. Спрашивается, как молодые люди должны были понять, что хотят создать семью и прожить всю жизнь вместе. Даже если они каким-то образом приняли такое решение, и родители дали согласие на их женитьбу, жениху и невесте не положено было видеться до своего бракосочетания.

В любом обществе многие традиции постепенно меняются, обрастая новыми неписаными правилами поведения, и мы не стали исключением.

А что сейчас?

Отставая во многих других сферах, в этом деле мы довольно успешно продвинулись вперед.

Теперь уже достаточно иметь аккаунт в социальных сетях, чтобы знать подробности из личной жизни многих представителей абхазского общества: свидания, расставания, переживания, обручальные кольца, девичники, покупки перед свадьбой, в том числе и нижнего белья, свадебные платья, 3D снимок УЗИ с указанием пола ребенка, вес и рост новорожденного сразу из роддома. Скриншоты всех этих публикаций тут же разлетаются по группам в мессенджерах, где смачно обсуждаются новые пары, причины их расставаний, бренд и стоимость обручального кольца и свадебного платья, а также другие не менее интересные подробности семейной жизни.

Таким образом, в прошлом тщательно скрываемые детали личной жизни теперь целенаправленно становятся достоянием всей страны.

Улыбочку, пусть все думают, что ты счастлив

К чему я это все? Наблюдая за тем, как сегодня легко и быстро создаются браки и также быстро распадаются, возникает ощущение, что основаны они совсем не на любви. На чем угодно, только не на любви. То и дело слышу, что через пару месяцев совместной жизни молодожены разводятся. Причин так же много, как и людей, решивших в силу разных причин создать семью.

© Sputnik. Игорь Руссак Говорить или не говорить о любви?

Кто-то не соглашается жить вместе с родителями, а жить отдельно материальные возможности не позволяют; кто-то не смиряется с вредными привычками, о которых знал и до брака, но искренне надеялся, что дети и последующая за ними ответственность изменят человека, и он начнет новую жизнь; кто-то влюбляется еще раз и оставляет семью в попытке на этот раз создать что-то более крепкое; а у кого-то просто проходит любовь, которой, вероятно, и не было.

При всем при этом очень много несчастливых в браке людей, которые продолжают жить вместе, несмотря на домашнее насилие, многолетние отношения на стороне или даже вторую семью, потому что в нашем обществе больше боятся жить пусть даже и в комфортном, но одиночестве, чем быть несчастным с кем-то.

Но мало кто признается в этом, продолжая публиковать бесконечные фотографии "счастливой" семейной жизни в социальных сетях в подтверждение того, что все у них на самом деле хорошо: может, у него и есть любовница, но любит он меня, вот мы вместе отправились в путешествие, а тут он подарил мне цветы безо всякого на то повода, а тут я ему испекла торт и устроила романтический ужин при свечах. Таким образом, в сети все счастливы и успешны, я уже не говорю про то, что у всех "длинные стройные ноги, узкая талия и большая грудь". Отдельное спасибо "фотошопу".

Любовь по правилам

Несмотря на все перемены, в традиционном абхазском обществе семья остается "основой" всего. Ее нужно создать всем, иначе тебя сочтут за неудачника. И быть холостым после 30 в Абхазии однозначно плохо.

С мужчиной, конечно, попроще, он может жениться в любом возрасте, даже если плохо выглядит, недостаточно умен, дурно воспитан и имеет пятерых детей на стороне. А вот девушке после 30 выйти замуж удачно, по абхазским меркам, почти не представляется возможным, о любви и думать не стоит в такие-то годы, главное — создать семью и не быть белой вороной, ведь всегда можно развестись.

Если девушке за 30, и она все еще не замужем, сватают ей, как правило, тех, кому далеко за 40, а то и 50, и все по тому же расчету – главное — быть замужем, потому что все так делают. А если у него при этом есть еще и деньги, то ее совершенно серьезно спросят: "Ты что думаешь, у тебя еще появится такой шанс?" А дальше остается быть одной из тех, кто публикует бесконечные фотографии семейной идиллии, делая своего не совсем молодого мужа стройным и подтянутым с помощью того же "фотошопа".

Молодые люди, зная об этом негласном правиле жениться или выйти замуж до 30, пытаются успеть в сроки. В любви или нет, дабы потом на тебя не смотрели с сочувственным взглядом твои семейные ровесники и не спрашивали, когда уже они будут гулять на твоей свадьбе.

А где она?

Возвращаясь к вопросу любви в этом контексте, хочется спросить: "А где она? Почему не всегда приходит до 30? Куда уходит, когда люди начинают жить вместе? И почему обязательно кому-то нужно доказывать, что ты счастлив в семейной жизни? Или показывать всем, что ты нашел свою любовь и умеешь ее удержать?" У каждого свои ответы на вопросы и свой путь к счастью.

Любовь — это что-то, что не зависит от нас, она либо есть, либо ее нет. Она не зависит от того, как хорошо ты учился в школе или как много ты зарабатываешь, и даже не от того, насколько ты красив. Любовь — это дар. Любовь это то, что придает нашей жизни смысл. Ее не нужно доказывать, ее нужно чувствовать и ею делиться, и в первую очередь в реальной жизни.



