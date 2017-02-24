Московский дом "абхазских масонов"

Здания, как люди. Бывают с обычной биографией, а бывают с такой, что дух захватывает. Например, есть в самом центре Москвы, недалеко от метро "Кропоткинская" старинный особняк с очень туманной историей. По легенде, здесь проводились тайные собрания, строчились агентурные донесения. Здесь проводились секретные вернисажи. А по ночам, поговаривают, по коридорам и лестницам ходил призрак.

Сейчас в этом особняке по адресу Гагаринский переулок, 11 размещается посольство Республики Абхазия. Здесь бережно сохранены и воссозданы старинные интерьеры, увидеть которые могут немногие избранные. Корреспонденту Sputnik посчастливилось побывать в легендарном доме и немного пофотографировать.

Под покровом тайны

У здания – своя, совершенно особая атмосфера. Она создается буквально всем, что здесь есть: и крутыми винтовыми лестницами, и узкими старинными переходами, и даже старинной лепниной на потолке. Это – атмосфера тайны, интриги, даже мистики. Ощутить это чувство можно лишь в некоторых, не самых популярных, музеях. А в доме-музее Булгакова ее, например, уже и нет. Испарилась ввиду популярности самого места, затерлась как монетка от частого употребления.

Но в доме 11 по Гагаринскому переулку вы сразу ощущаете некую таинственную ауру. А это ощущение дорогого стоит.

Сотрудники посольства рассказывают, что достаточно часто поступают письма от москововедов. Исследователи просят об экскурсии по особняку. Но, к сожалению, удовлетворить их просьбы невозможно.

© Sputnik. Лев Рыжков Узкие крутые винтовые лестницамы - часть интерьера особняка

Гагарин, да не тот!

Здание абхазского посольства было построено предположительно в 1810-х годах и изначально принадлежало князю Ивану Гагарину – одному из главных российских масонов. Собственно, принадлежали ему и все здания в переулке, который называется Гагаринским совершенно не в честь первого космонавта. Гагаринский – историческое название, возвращенное переулку в 1993 году. До этого времени более тридцати лет он назывался улицей Рылеева.

Любопытно, что улицей Рылеева Гагаринский переулок стал в 1962 году – ровно год спустя после полета Юрия Гагарина в космос. Это очень странно, но, видимо, московские власти решили не поощрять "не того" Гагарина. Тем более, что грехов против исторического материализма у князя с "космической" фамилией хватало. Например, он был масоном – даже не просто участником тайной могущественной организации, а ее главой. Действительно, в начале XIX века светлейший князь возглавлял ложу Орла, куда входили первые лица Российского государства.

На фасаде здания мы видим масонские символы. Это пирамида (или "дельта"), знакомая большинству читателей по изображению на долларовых купюрах. Это и топор с молотком – инструменты каменщиков. А неофициальное название масонов – именно "вольные каменщики". Также на крыше здания можно увидеть грифонов (или горгулий). Эти противоречивые существа, объединяющие небо и землю, также использовались в качестве масонских символов.

© Фото: Татьяна Гулиа На фасаде здания мы видим масонские символы. Это пирамида (или «дельта»), знакомая большинству читателей по изображению на долларовых купюрах.

Уцелеть в великом пожаре

Московский поэт и блогер Амирам Григоров, знающий все о каждом здании в центре Москвы, считает, что секретные масонские собрания в особняке князя Гагарина вряд ли проводились.

"Рядом стоит дом, который принадлежал барону Штейнгелю, — рассказывает Григоров. — И вот в этом доме масоны вполне могли собираться. Но так получилось, что слава соседнего дома перенеслась на этот. А настоящий масонский штаб был на Мясницкой – в доме, который сохранился до нашего времени".

А в конце XIX столетия дом оказался в собственности архитектора Николая Фалеева.

"В основном, это был строитель частных домов и малоизвестный архитектор, — говорит Амирам Григоров. — Но для себя он расстарался и перестроил старинный особняк в настоящий шедевр архитектуры".

При входе в здание на полу мозаикой выложено "1896". Многие ошибочно принимают его за год постройки особняка. Но на самом деле это – год его реконструкции. А сам особняк – гораздо более старый. Каким-то образом здание пережило пожар 1812 года. Существует легенда, что огонь отвели души знатных масонов. Ничем другим, в принципе, такое везение не объяснить.

Но по-настоящему волнующие приключения у здания в Гагаринском переулке начались в XX веке, с приходом советской власти, где в первые годы особняк был Домом Приемов Народного комиссариата иностранных дел, а потом превратился в жилой дом.

Уголок Америки в центре Москвы

В этом доме жил знаменитый американский журналист Джон Рид. Тот самый, который ровно сто лет назад стал свидетелем Октябрьской революции и написал о ней книгу "Десять дней, которые потрясли мир". По приказу Ленина, для проживания американского журналиста был выделен этот самый дом в Гагаринском переулке. В нем же Джон Рид и умер 19 октября 1920 года от сыпного тифа.

Но дом, тем не менее, остался за американцами. В нем поселились супруги Стивенс – журналист Эдмунд и его русская жена Нина.

"Насчет Стивенсов, честно говоря, трудно что-то сказать: то ли они были агенты КГБ, то ли двойные агенты, — рассказывает Амирам Григоров. — Но это были жители "конкретного" Запада. Они жили исключительно на широкую ногу. Вы представляете, что такое жить на широкую ногу в самом "чреве" Советского Союза, в самые жесткие годы. И ничего ему не было, и никто его не трогал. Кроме того, Стивенсы были одними из постоянных покупателей Торгсина – скупали алмазы, иконы, антиквариат. Конкуренцию им могли составить только жены Леонида Утесова и Аркадия Райкина – советский бомонд".

В особняке Стивенсов был неформальный салон для всех жителей западных стран, которые оказались в Москве. А во времена хрущевской «оттепели» и последовавшего за ней «застоя» именно здесь находили приют деятели советского культурного андеграунда.

"Наверное, именно поэтому и можно сказать, что Стивенс был агентом КГБ, — считает Григоров. — Потому что единственной причиной для существования этого салона было наблюдение за «неблагонадежными» творческими личностями".

Помимо огромной коллекции алмазов, которой вполне могло бы позавидовать собрание какой-нибудь дореволюционной княгини, Стивенсы собрали и большую коллекцию неформального искусства. В их салоне собирались и коллекционеры живописи, и сами художники.

"Среди тех, кто собирался у Стивенсов, был Оскар Рабин, который принадлежал к известной "лианозовской" группе, — говорит Амирам Григоров. — Сейчас он живет в Париже, и ему лет под сто. Бывал там и Петр Половинский – такой неопрятный бородач, который писал тексты для первых советских рок-групп. Например, для группы "Вежливый отказ". Я, честно сказать, каких-то бездн в его текстах не нахожу. Да, это поэт, но это какой-то странный поэт. Еще он "мазал" полотна, которые пользовались спросом".

© Фото: Татьяна Гулиа При Стивенсах в доме была целая оранжерея. Сейчас сохранился только этот цветок. Понять, что это за растение, не смог пока никто.

Гениальный бомж

Но гостили в доме и настоящие гении. Например, великий живописец Анатолий Зверев, в честь которого в Москве ныне назван Зверевский центр современного искусства.

"Анатолия Зверева называли "гениальный бомж", — сообщил Григоров. — Он шатался от дома к дому, ел, пил и спал в гостях, потому что ему было негде жить. Официальная квартира Зверева была здесь же, на улице Рылеева. Он когда-то там жил, но потом его оттуда вытолкали. Видимо, он развел в своем доме очень крутой творческий беспорядок. Он никогда не работал, все время был голодный».

Когда Звереву говорили: "Ты не волнуйся, Толя, ты покушай!" — он отвечал: "Нет, я должен заплатить!" Художник брал скатерть и рисовал на ней. Говорил: "Потом продашь!" И действительно, сейчас расписанные Зверевым скатерти очень ценятся.

"Я подозреваю, что Анатолий Зверев мог оставаться в этом доме на ночь и жить там неделями, — предположил Амирам Григоров. — Зверев был действительно фантастическим художником, уровня Пикассо. Хотя позднее его творчество – уже мазня. В последние годы жизни он совсем спился и тоже начал "мазать".

Кроме того, начиная с 60-х годов, дом Стивенсов являлся каналом культурной связи между Западом и Советским Союзом. Именно отсюда информация о советских неофициальных художниках уходила в Европу и Америку. Сюда же приезжали в гости и останавливались известные американские художники-концептуалисты. Так что совершенно смело можно говорить о том, что особняк абхазского посольства вписан в историю современного искусства.

© Sputnik. Лев Рыжков Вход в кабинет посла Абхазии Игоря Ахба

Время разрухи

Не менее захватывающая история развернулась и в постсоветские времена. Незадолго до крушения советской власти Эдмунд Стивенс умер. И особняк решили вернуть государству. Точнее, Министерству иностранных дел. Но не все оказалось гладко. Какие-то бумаги оказались недооформлены, да и сам Советский Союз приказал долго жить. Поэтому на долгие годы возникла тяжба между вдовой Стивенса Ниной и МИДом.

Суд не мог принять решение, а сам особняк тем временем ветшал, приходил в упадок.

Амирам Григоров рассказывает, что уже в 80-х состояние особняка стало удручающим. Он нуждался в капитальном ремонте. В конечном итоге здание опять перешло к МИДу.

А в 2008 году Российская Федерация признала Республику Абхазия. Надо было налаживать дипломатические отношения и выделять здание для посольства.

"Сначала мы все ужаснулись, — вспоминает советник посольства Абхазии в РФ Татьяна Гулиа. – Потолки были провалены, перегородки сломаны. Здание было в полностью аварийном состоянии. Тем не менее, мы согласились переехать сюда. МИД России сразу же организовал ремонт и реставрацию. А до его окончания в 2012 году посольство располагалось на пятом этаже мидовского здания в Мамоновском переулке".

Старинные интерьеры здания были воссозданы почти полностью. Пережил века голландский изразцовый камин, сохранилась уникальная потолочная лепнина.

Призрак в ночи

По информации, которая никогда не получит официального подтверждения, до самого последнего времени в особняке обитал призрак. Была ли это неприкаянная душа неизвестного масона? А, может, журналиста Джона Рида или шпиона Эдмунда Стивенса? Или, как знать, бродячего маэстро, "гениального бомжа" Анатолия Зверева?

Как бы то ни было, призрак по ночам не только шумел на третьем этаже, пристроенном после ремонта, а иногда в коридорах без всяких на то причин зажигался свет.

Вся эта готическая вакханалия прекратилась совсем недавно, когда по просьбе посольства в Москву приехал настоятель Сухумской епархии отец Виссарион. Он освятил здание. И с тех пор призрак обрел покой.

И еще немного мистики. Несколько лет назад в сюжете одного из российских телеканалов о старой Москве у журналистки проскочил забавный "ляп": "Это здание теперь принадлежит абхазским масонам", — сказала она. В таком виде фраза и пошла в эфир. В посольстве – не обиделись. Но до сих пор со смехом эту оговорку вспоминают.