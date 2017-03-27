Как я вступала в "группы смерти", или Поговорите со своими детьми!

Sputnik Беларусь

Когда началась массовая истерия по поводу загадочных групп смерти с китами и единорогами, журналистский инстинкт во мне проснулся, создал в соцсети страничку пятнадцатилетней девочки и вступил во все найденные группы. За месяц активного участия в них и написания вместе с другими участниками везде, где только можно, комментариев "Хочу в игру", никакие "кураторы", повелевающие самоубиваться в 4:25 утра, мной так и не заинтересовались.

Более того, сложилось впечатление, что в этих группах состоят либо боты, либо такие, как я — любопытные взрослые, либо настоящие подростки, но не самоубийцы, а просто начитавшиеся СМИ и ведомые природным любопытством. Потом группы закрыли, на их месте выросли клоны и пародии, вроде "Голубых Котов", и в этих старых и новых группах так и не удалось найти ничего, указывающего на реальность угрозы.

В прессе, которая подхватила утку про вредоносные соцсети, тоже не появилось никаких внятных подтверждений, зато появились публикации, разоблачающие самую первую серию материалов о группах смерти как непрофессиональную и неправдивую. Но оставим популяризацию серо-буро-малиновых китов на совести журналистов, возможно, выдумавших теорию заговора и втянувших в нее правоохранительные органы, которые не могут не реагировать проверками и расследованиями на такие громкие заявления. Хочется поговорить совсем о другом.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Скандальную" жвачку изымут из продажи в Абхазии

Для подростка, не имеющего проблем дома и в школе, депрессий и суицидальных мыслей, нет никакой опасности попасть под влияние посторонних людей и онлайн-кураторов. А вот если ситуация в жизни тинейджера не очень — триггером, ментальным "спусковым крючком" может стать и публикация в интернете, и двойка в дневнике.

Интересно, а много ли нынешние родители знают про своих детей? Часто ли они разговаривают с подростками?

Очень легко определить, что ваше чадо вам совсем не знакомо. Такие родители обычно спрашивают у ребенка исключительно "Уроки сделал?", "Посуду помыл?", "В комнате убрал?", "Почему такие плохие оценки?", "Где ты шляешься?".

Разговоры "по душам" ограничиваются "Покажи дневник!", "Хватит сидеть, уткнувшись в компьютер!", "Вынеси мусор!".

Если ваше общение долгие годы состоит из таких вот отрывистых приказов и утомленного "Отстань от меня!", когда ребенок что-то спрашивает или рассказывает, — даже не мечтайте, что ваш подросток вам доверяет, не врет или считает вас другом. И не думайте, что сможете быстро переменить ситуацию, резко став "добреньким" — дети очень остро чувствуют фальшь, особенно в переходном возрасте. Придется работать над построением отношений — и если это заявление вызвало у вас внутреннее возмущение, то работать придется в два раза усерднее. Начать стоит с осознания, что ребенок — это не ваша собственность, не домашнее животное, которое нужно дрессировать, а молодая личность, психика и взгляд на мир которой только формируются, поэтому тинейджер остро реагирует на внешние раздражители, к которым и вы, увы, сейчас относитесь.

Спросите себя — стал бы ваш ребенок жить и общаться с вами, если бы не нуждался в материальной поддержке? Уважаете ли вы своего тинейджера, относитесь ли к нему, как к человеку? Поддерживаете ли вы его, если он совершает ошибки, или всегда критикуете и порицаете? Я сейчас не про то, что с ребенком надо обязательно быть дружками-подружками, но полноценное родительство может быть приятным и для родителя и для подростка. Узнав про "группы смерти", что вы сделали — запретили чаду пользоваться соцсетями? Наорали "Только попробуй!"? Отняли компьютер и устроили в нем обыск? Или нормальным тоном спросили: "У нас на работе одна женщина рассказала про какие-то "группы смерти", китов, единорогов, какой-то бред. А ты что слышал про этих "китов", что у вас в школе говорят, что в интернете пишут? Это правда или ерунда?"

Второй пример поведения явно вызовет больше доверия у подростка, покажет, что вас интересует его мнение, вы хотите посоветоваться и относитесь к нему, как к равному.

Даже при огромном желании мало у кого получается быть приятелями со своими детьми, когда они находятся в подростковом возрасте, потому что родители в это время отходят на второй план, у детей появляются свои секреты, первые любови, новые друзья, сложные переживания и бушующие гормоны, способные менять настроение за секунды. Вы все равно никогда не будете знать всего, что с ними происходит, смиритесь! Но важно, чтобы подросток понимал, что в сложных ситуациях может обратиться к вам, и вы ему поможете, а не гаркнете: "Сам виноват!" и не отмахнетесь от него. Проблемы, которые взрослым кажутся смешными, могут стать трагичными для ребенка. Неудачная любовь? Это вы знаете, с высоты прожитых лет, что она не последняя, что будут еще отношения, может, прямо через неделю начнутся.

А подростку-то это откуда знать — у него все в жизни впервые, все на бешеной скорости, и страшное, и смешное, при этом никакого опыта, и никто ничего ему не объясняет, инструкций не выдает, не мудрено, что можно разобраться неправильно и поступить во вред себе и другим. Если ребенок настолько боится родителей, что готов покончить с собой из-за плохой оценки — то никому не нужно такое образование и такие отношения в семье. Школа — большой стресс для подростка, отношения с учителями и соучениками могут быть трудными и не всегда справедливыми, поэтому ребенок должен знать, что в семье он может пожаловаться на несправедливость и рассказать о конфликте без опасений, что услышит: "Учитель всегда прав!". В общем, дорогие родители, воспитание — это не дрессировка, и заниматься детьми — не значит отдавать им приказы. Неважно, реальны "группы смерти" или нет, очень много других угроз и неприятностей подстерегают юного человека в момент взросления, и задача родителей — не стать одной из таких угроз. Мнение автора может не совпадать с точкой зрения редакции.



