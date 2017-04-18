"Везучий случай": комедия быстрого приготовления

Sputnik, Лев Рыжков

"Пельмени" как водораздел

В середине марта в прокат вышла комедия "Везучий случай". В главных ролях – три матерых шоумена из творческой формации "Уральские пельмени". Это Андрей Рожков, Дмитрий Брекоткин и Вячеслав Мясников. Это люди, чей талант и феерическую искрометность никому доказывать, в общем-то, не надо.

Надо понимать, что "Уральские пельмени" — это определенного рода барьер в водоеме российского телеюмора. Вот есть, например, в Казахстане озеро Балхаш. Одна половина – пресная, другая – соленая. И есть между ними водораздел, где одна вода переходит в другую. Вот этот водораздел – и есть место "Уральских пельменей" в российской телеюмористике. Пограничное.

Потому что с одной стороны побулькивает шутками про тещу и сантехника болотце с главным "водяным" по имени Евгений Ваганович. А с другой стороны "Comedy Club". Не болото, притоков много, но они — откровенно сомнительные. А "Уральские пельмени" — это рубеж между двумя оконечностями такого водоема юмора. "Пельмени" не страшно показывать детям, стареньким родителям. Да и молодежи смешно бывает.

Соответственно, ожидания по поводу комедии "Везучий случай" были достаточно высоки. Предполагалась благонравная комедия для семейного просмотра. Правда, про алкоголиков – которые выиграли в лотерею 43 миллиона рублей и решили на радостях удрать от жен. Но и женщины оказались не промах, разоблачили мужей и пустились за ними в погоню.

В принципе, это – интересный сюжетный узел. Та ситуация, которую, что с ней ни делай, испортить невозможно. К тому же в сценарии некое участие вроде бы принимал знаменитый Жора Крыжовников – автор дилогии "Горько" и фильма "Самый лучший день". Правда, в титрах Крыжовников никак почему-то не указан. Автором сценария значатся "Уральские народные сказки".

Как намекнул на пресс-конференции после показа режиссер картины Роман Самгин: правды вам все равно никто не скажет.

Алкаши и стервы

Творческий почерк Крыжовникова в фильме чувствуется. Это и завязанные на узелок обывательского трэша конфликты, которые потом вынуждают героев носить гробы по пляжам и петь баллады Александра Серова в позе конной статуи. Это и жуткие хиты отечественных поп-кумиров вместо саундтрека. И некоторые актеры из крыжовниковской обоймы в "Везучий случай" перекочевали. Например, Валентина Мазунина – она же незабываемая, колоритнейшая Валюха из "Реальных пацанов".

В принципе, налицо все составные успеха. И оставалось лишь перемешать все это во вкусненький коктейль. И вот как раз с этим, по-моему, и возникли проблемы.

Если, например, у Крыжовникова в "Самом лучшем дне" сцены идут друг за другом бойкими пухлощекими пупсиками, то в "Везучем случае" эпизоды тягучи, порой даже бессмысленны. Одна, — ну, ладно, полторы шутки на эпизод. Это, согласитесь, не очень забористый коктейль. Действие не всегда, но часто провисает. Хотя, вроде бы, герои и бегают, и прыгают, и потешно кривляются. В общем, ингредиенты, вроде бы, одни и те же. Но эффект – совсем другой.

А почему так? Наверное, потому что у героев нет характеров. То есть, в принципе, мужчины-герои ничем друг от друга не отличаются. Женщины – тоже. Только внешне. Даже героиня блистательной "Валюхи" стоит в общем ряду, нераскрытая и непонятая.

Когда-то автор этих строк писал сценарии для одного телешоу. И там, в сопровождении к сюжету, надо было кратко расписывать характер героев. Помню одну (не свою) сценарную заявку. В графе "имя" значилось "Клавдия Егоровна". В графе "характер" было написано просто – "бабка". Так же и здесь — в графе "характер" у нас очевидно значится "алкаш № 1", № 2, № 3. Или "стерва № 1", № 2, № 3…

Выделяется, пожалуй, только Вячеслав Мясников, который из очевидного нуля на старте смог слепить полноценный и даже развивающийся образ сорокалетнего девственника.

Герои без реплик

Думаю, что перед нами интересная (хотя, возможно для российского кинопроизводства и не уникальная) практика экранизации не сценария, но поэпизодника. Или даже синопсиса.

Объясню терминологию. Синопсис – это бумажка на одну страничку с кратким содержанием. А поэпизодник – это развернутый синопсис с набросками сцен, но без реплик.

Вот очень сильно у меня подозрение, что так и было. Что гениальная завязка оказалась не развязанной, а вместо этого – впопыхах экранизированной.

В пользу этой версии не только отсутствие характеров, но и фактически отсутствие реплик у героев. Каких-то цепляющих словечек, крылатых фраз – ничего этого нет. Все слова из уст героев – это чуть больше, чем междометия. Сопровождаемые быстрой – на пару дублей – импровизацией.

Артисты из "Уральских пельменей" — молодцы, ребята талантливые. Они, как могут, маскируют провалы сценария – мимикой, буффонадой, смешными танцами и беготней. Особо ярок тут Андрей Рожков. Мы бы хохотали над его героем, он мог бы стать и народным любимцем, поработай над ним хоть чуть-чуть самый завалящий сценарист.

Лучше бы курили

А если поразмышлять над "Везучим случаем" с высоты социальных обобщений, если принять его за срез жизни постсоветской провинции, то картина предстает и вовсе удручающая.

Герои у нас – мужики в возрасте 40+. Зарабатывают они мало, все в долгах и ипотеках. То есть, используя терминологию сайтов знакомств, "с материальными проблемами". Кроме того – пьющие. Что дает еще минус много баллов на шкале привлекательности. Зато ЧЮ (чувство юмора) вроде как декларируется. Хотя из коллизий фильма его присутствие – тоже неочевидно. В общем, перед нами – клинические лузеры без малейших перспектив хоть как-то улучшить качество бытия.

С женами у лузеров – состояние перманентной свары. С женской стороны – бесконечное пиление и "вынос мозга". С мужской – жалкое юление и мелкие алкоголические хитрости.

Картина безотрадная. А ведь такие люди не то, чтобы есть. Их много! Больше, чем мы даже можем представить.

А как-то спасти, вытащить из болота этих неудачников может только чудо. В фильме оно выглядит как лотерейный билет с выигрышем в 43 миллиона рублей. Но и этим чудом неудачники распорядиться не могут.

Удручающая ситуация, анализ которой может вогнать в депрессию. Какой уж тут смех? Для ее препарирования нужен мастер уровня шотландца Ирвина Уэлша с его "Трейнспоттингами". Но сейчас в кино (да и в литературе тоже) никто не пытается препарировать в сторону трагикомедии бытовую безнадегу. По старинке все наряжаем отвратительных алкашей в потешные рюшечки в надежде, что с гайдаевских времен тянущаяся инерция образа вывезет к приемлемым цифрам кассовых сборов.

В общем, замах у создателей был на 43 миллиона. Цифра, кстати, по признанию режиссера, превышает бюджет картины. А удар после этого замаха… Ну, вряд ли на копеечку.

Скорее всего, фильм окупится. И даже, возможно, породит волну подобий. Но это – одноразовый продукт. Даже не пельмени, а, скорее, доширак. Съел, крякнул и забыл. И – да, детям лучше не показывать. Очень много пьют на экране. Лучше бы курили, что ли.