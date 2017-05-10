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Памятник неизвестному солдату в Сухуме

Один вечер через 72 года

© Sputnik / Томас Тхайцук
Колумнисты
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Альбина Жиба
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О том, как лишь спустя 72 года стало известно о героических предках, пропавших без вести во время Великой Отечественной войны, и как по первому же интернет-запросу журналист узнала об их судьбе, в материале колумниста Sputnik Альбины Жиба.

По роду своей профессии мне каждый праздник приходится быть  в гуще событий. Перед знаковыми историческими датами журналисты пишут очерки про людей, которые пережили самую страшную трагедию человечества  - войну. Вместе с героями репортажей переживаем все их чувства и пропускаем через себя.   

9 Мая этого года не исключение. Как обычно в этот день, оставив детей у родителей, пошла освещать мероприятия в городе, приуроченные ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Ветеран Великой Отечественной Войны
© Sputnik. Александр Кондратюк
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Чтобы передать праздничную атмосферу, для вдохновения главное в такие дни  - найти тот самый кадр, наблюдаешь за людьми, невольно слышишь и их разговоры. Самые трогательные,  конечно же, дети, они пока еще не понимают всего, но с интересом наблюдают за происходящим.  

Приятно видеть, как ветераны идут под руку с внуками, как молодые бережно относятся к старшим преклонного возраста. Невольно думается, как жаль, что у меня нет своего ветерана, своего героя. Как бы я его любила.

Вижу, как моя коллега Наталья Шульгина спрашивает у мамы, ветерана войны, как она себя чувствует, не холодно ли ей. Неподалеку от них  сидит еще один ветеран, временами к ней подходит девочка и целует ее в лоб, думаю, это ее внучка, ну очень похожа на нее. Я чувствую,  меня что-то переполняет: то ли счастье, то ли добро, то ли любовь, а может и все сразу. Знаю одно, это очень приятно, хочу бывать в таком состоянии как можно чаще. 

Уже вечером, завершив свои дела, я пошла к родителям за детьми. Но тут отец, в свойственной ему манере, твердо сказал, что мы должно отметить праздник. Он очень любит, когда мы все собираемся за столом.  

Как обычно, речь зашла на военную тему, один рассказ сменялся другим, и отец обронил такую фразу: "Папа так и умер, не узнав ничего о своих братьях, которые пропали без вести в войну".

И тут я, оцепенев, осознаю, что и у меня есть свои ветераны, и у меня есть свои герои. Не знаю, правда, почему я ничего до сих пор о них не знала, ничего не спрашивала. А может, и знала, но забыла. Как же так, почему, одни вопросы в голове?

Я знаю о своих героях времен Отечественной войны народа Абхазии. Знаю близкого друга отца Отара Джинджал, который с детства относился ко мне очень тепло, собирался стать моим крестным, но не успел. Как и тысячи сынов Абхазии, он отдал свою жизнь за Победу. Я по сей день разделяю эту потерю с его семьей и всегда буду помнить о нем.

Знаю, что мои братья Руслан и Борис Джинджуа сражались за Родину, несмотря на множество ранений, Господь их уберег от смерти. Они для меня герои, ведь в столь юном возрасте, как они,  на войну не идут.       

Для меня стало шоком, что о своих героях Великой Отечественной войны я узнала только в 72 годовщину Победы сухумским вечером 9 мая. 

Празднование Дня Победы в Сухуме
© Sputnik / Томас Тхайцук
День Великой Победы в Сухуме
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Отец рассказал, что в семье Кычи (абх. – Кыҷ) Жиба было шестеро детей, три сына и три дочери.  Когда началась война, все сыновья были призваны в армию, самому младшему Снатию было всего 25 лет. По совету одного из родственников, их мать Зиза Лейба  написала официальное письмо с просьбой вернуть хоты бы одного из сыновей домой. Уже будучи в Грузии, мой дедушка Дему Жиба получил разрешение вернуться. Так он остался в Мгудзырхуа в родовом селе Жиба и до самой смерти он ничего не знал о своих двух братьях, Мада и Снатия. Не было ни весточки с фронта, и даже информации, где они воевали. 

Узнав эту историю, мы с сестрой  тут же ввели в поиск в интернете имена пропавших дедушек, благо, сейчас множество официальных источников истории Великой Отечественной войны и ветеранов. 

И запрос не заставил нас долго ждать. Снатия Жиба, в воинском звании красноармеец, всего за полгода до окончания войны пропал без вести, и таковым числится до сих пор. Рядовой Мада Жиба погиб 15 марта 1943 года в Смоленской области, похоронен в братской могиле.

Папа не сдержал слез, и я пыталась сглотнуть комок, образовавшийся в горле, сердце бешено колотилось, слезы сами потекли ручьем. Все молчали, и, кажется, каждый погрузился в свои думы: как они погибли, о ком были их последние мысли, чего хотели. 

Не знаю, попаду ли я на место захоронения дедушки Мады, ведь только оно известно нам, смогу ли я взять абхазскую землю и насыпать там, на его могиле, но эта мысль теперь не оставит меня в покое. 

Теперь я знаю твердо одно: и я могу сказать, что Великую Победу ковали и мои деды. И я могу сказать, что этот праздник по праву мой, моей семьи. Обязательно расскажу эту историю своим детям, когда подрастут,  чтобы гордились, как я, и могли сказать: "Спасибо деду за Победу!"



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