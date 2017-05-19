Великан сказал, что это снова произойдет

Да-да, мы, наконец, дождались! 27 лет спустя Дэвид Линч и Марк Фрост вновь позволят нам погрузиться в загадочный и многослойный мир "Твин Пикса" — живописного городка на северо-западе Америки.

© Фото: предоставлено Central Partnership Неизвестная

Если в начале 90-х вы не боялись подходить к зеркалу и не ложились спать, озадаченные вопросом, кто же убил Лору Палмер – значит, вы не смотрели "Твин Пикс". Впрочем, канал Showtime позволит вам наверстать первые два сезона сериала. За долгие годы сериал приобрел огромное количество поклонников, и его аудитория продолжает множиться. Да что там, целое поколение выросло на "Твин Пиксе". А тех, кто уже знаком с сериалом, порадует то, что над новым сезоном трудятся отцы-основатели и давно полюбившиеся актеры. Стало известно, что к основному касту сериала присоединятся Наоми Уотс и Тим Рот.

Приготовьтесь к тому, что "Твин Пикс" подействует на вас, как на собаку Павлова, усиливая слюноотделение при виде черного кофе и вишневого пирога, которые агент Купер в сериале называл отменными.

Великий и ужасный

Дэвид Линч такой же удивительный и глубокий, как его фильмы. Ему нравится чувство открытия, мистика и другие миры. И чем больше он к ним обращается, тем больше ответов получает. Линч — человек увлеченный, ко всему, за что он берется, относится с большой страстью и самоотдачей. 43 года трансцедентальной медитации без последствий не проходят. Мир "Твин Пикса" тому подтверждение.

Скачать ролик | Все ролики к сериалу | Информация о сериале…

Талант Линча и его способность оживить даже самого невообразимого персонажа оценили не только зрители, но и великие режиссеры. Стэнли Кубрик не раз признавался в любви к одному из первых фильмов Линча "Голова Ластик". А Джордж Лукас, посмотрев фильм, и вовсе предложил Линчу стать режиссером заключительного эпизода "Звездных войн: Возвращение джедая". Разумеется, это предложение было вежливо отклонено, поскольку Линч всегда был новатором и изобретателем. Даже на кастинге режиссер отказывается от традиционных приемов — чтения монологов, предпочитая непринужденный диалог, в процессе которого образно подстраивает определенные наблюдения под собственный сценарий.

В отличие от многих режиссеров он не стремится выстраивать отношения с актерами на чувстве страха, считая его непродуктивным для творческого процесса.

© AFP/ HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA Режиссер Давид Линч

Эволюция жанра

Многие полагают, что современное искусство не способно на дальнозоркость и формирование новых методов без опоры на уже укрепившиеся культурные школы. Что ж, Дэвид Линч переубедит любого. Достаточно посмотреть несколько крупных картин режиссера ("Человек-слон", "Синий бархат"), чтобы осознать - ничего подобного вы прежде не видели. Не зря же его прозвали великим и ужасным.

В начале 90-х Линч "вооружился топором и вырубил" немало стереотипов, связанных с жанром телевизионного сериала. Он погружает нас в жизнь промышленного городка, со всех сторон окруженного величественными пихтами. Специальный агент Дейл Купер, которого сыграл Кайл Мак Локлен ("Синий бархат2) приезжает в "Твин Пикс", чтобы помочь местной полиции в расследовании убийства школьницы Лоры Палмер. В таких городах, как "Твин Пикс" люди не боятся за своих детей, не запирают двери, и все же в каждом доме найдется старая винтовка, не успевающая покрываться пылью.

Поклонникам сериала знакома фраза "Совы не то, чем они кажутся" — это более емкая формулировка того, что в сериале совершенно все не то, чем кажется. В "Твин Пиксе" полено знает больше секретов, чем любой житель, а его леса таят в себе древнее зло, от которого никто не способен укрыться.

Однако Линч не обрекает своих героев на безысходность, он лишь показывает им равновесие природы, без которого невозможно было бы отличить добро от зла.

Линч и Фрост создали целый мир, в котором жизнь простых людей тесно переплетена с самыми необычными созданиями. В этом мире можно получить совет от великана, потанцевать с карликом в красной комнате, и даже поцеловать Лору Палмер. Словом, если вы представили все самое невообразимое, приготовьтесь к тому, что фантазия Дэвида Линча не приемлет границ. Все достойные современные сериалы, и даже успевшие стать классикой "Секретные материалы", словно черное зеркало отражают "Твин Пикс".

"Твин Пикс" — яркий пример борьбы идиллической картины американской глубинки и тьмы, глубокой испорченности, коррупции, которые соперничают на уровне сознания и подсознания, мечты и реальности. Бесперспективность таких городов часто делит его обитателей на тех, кто слишком глубоко прирос и тех, кто не оставляет попыток вырваться за его границы, как, например, Одри Хорн (Шерил Фенн).

Но некоторые персонажи "Твин Пикса" уходят гораздо дальше крупных городов и даже сталкиваются с другими мирами, которые переплетены, подобно корням деревьев. В их ловушку может попасть кто угодно – от простой школьницы до агента федерального бюро расследований. Дэвид Линч сумел стереть границу между постмодерном и сюрреализмом, балансируя от одного края к другому, играя эмоциями и ожиданиями зрителей. С каждой серией его узор становится все более искусным и запутанным. После завершения сериала все его поклонники тяжело вздохнули, поскольку были привязаны к нему не меньше самого Линча.

"Когда закончился "Твин Пикс", я почувствовал грусть. Я не мог заставить себя покинуть его мир", — заявил Дэвид Линч.

"Твин Пикс" стал неотъемлемой частью культуры 90-х годов. Многие фразы из сериала, стали крылатыми, не говоря уже о популярности среди туристов городка Норт Бенд, в котором проходили съемки сериала. Ждать осталось совсем недолго, 21 мая мы увидим, как изменился с годами "Твин Пикс", узнаем, как сложилась судьба специального агента Купера, и будем с нетерпением ждать заставки сериала под музыку несравненного Анджело Бадаламенти.