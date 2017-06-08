"Мумия": чудеса пластической хирургии и кусачие брюнетки

И хочется, знаете, верить, что тратят эти суммы люди талантливые, с огнем в глазах, с желанием так удивить зрителя, чтобы тому долго и радостно икалось. А на деле? Впрочем, давайте посмотрим на первый грандиозный блокбастер начала лета. Это фильм "Мумия" с Томом Крузом в главной роли.

Sputnik, Лев Рыжков

Тайны позорной деревушки

С первой минуты, еще до титров, попадаем мы в средневековую Англию. Зловеще мычат монахи в угрюмых капюшонах. В гроб к бородатому покойнику кладут камень. Потом мы – в современном Лондоне, где строят метро. Подземный экскаватор натыкается на старинные саркофаги, а в захоронение входит важный и пузатый Рассел Кроу. И вдруг мы – в древнем Египте, где бегло разыгрывается какая-то "Игра престолов". Ну, подобие ее.

А после этого мы уже в современном Ираке, где в окрестностях печально знаменитого Мосула американская армия гвоздит ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России и ряде стран). И у самой линии фронта трется лукавый Том Круз вместе с напарником. Они военные, но покинули расположение своей части, чтобы поохотиться за сокровищами.

Эти ребята действуют не наобум. У них есть карта! И на ней где-то под многострадальным Мосулом обозначена деревушка под названием Харам. Читатели-мусульмане, думаю, поймут. "Харам" – это то, что нельзя. Значение полностью противоположное слову "халяль" — то, что можно.

А деревушка Харам кишит боевиками. Наши же герои как-то сразу вдруг попадают на крышу. И Том Круз мечется по ней. Смотрит туда-сюда! Всюду ИГИЛ! Но тут героям-американцам на счастье прилетает бомбардировщик. И бу-бух! Прицельным бомбометанием сметает террористов. А с хороших героев ни волосинки не падает.

И американская бомба так удачно падает на деревушку Харам, что попадает точно в древнее захоронение. Притом практически не повреждая найденные артефакты. Только у большого изваяния откалывается кончик носа. Хотя — кто его знает. Может, так и было?

А еще американская бомба не только щадит памятники мировой культуры, но и сметает с них пыль. После попадания такой бомбы порядок в древнем захоронении, как в зале Эрмитажа после плановой уборки. Ни пылинки, ни соринки. Все артефакты чистенькие и блестят.

Совсем не то что ИГИЛ парой минут раньше. Эти злодеи понимают, что попасть в американских военных им не судьба. Особенно в голливудском фильме. И поэтому они расстреливают древние памятники.

Но вернемся к Тому Крузу. Он стоит и вглядывается в открывшийся провал. Появляется археологиня-блондинка, говорит ему: "Давайте немедленно исследовать!" Открывшееся захоронение в Ираке оказывается древнеегипетским, и там находят мумию!

Как побеждает добро

Пожалуй, избавлю вас от пересказа дальнейших событий. Их впереди еще много, и все они примерно такие же. Не буду также апеллировать к исторической достоверности. Поскольку понятно, что ни царей таких, как в фильме, в древнем Египте не было, ни мумий в Месопотамии. Давно известно, что крупные кинопроекты экономят на исторических консультантах (и это не только Голливуда касается).

Скажу лишь, что сюжет максимально неувлекательный, насколько это возможно в сверхдорогом и претенциозном шоу, ставящем во главу угла зрелищность. Абсолютно не переживаешь за героев. Совершенно точно знаешь, что они выкрутятся из любой передряги. Или кто-то неожиданный из кустов на помощь выскочит, или второе дыхание у Тома Круза откроется.

В хороших фильмах ужасов бал правит мракобесие – в лучшем смысле этого слова. То есть силы мрака чувствуют себя комфортно, лишают героев надежды. Безнадега возникает, зритель вздрагивает и вскрикивает. А в "Мумии" понятно, что перед нами костюмированный балаганчик сродни готской вечеринке на Хэллоуин. Зло – трухлявое и настолько беспомощное, что непонятно, как его не придушили в зародыше на третьей минуте фильма.

Финал – вообще странный. Это не кровавая бойня, не момент наивысшего напряжения (как в лучших образцах жанра). Это какая-то невыносимо долгая и до предела сентиментальная сцена разборок в любовном треугольнике. С заламыванием рук, патетическими жестами, водопадами слез. Напоминает это все немое кино XIX века. Что-то такое с Верой Холодной в главной роли. Недокусанный зомби Том Круз мечется от блондинки-археологички к мумии-брюнетке. И обратно.

Когда-нибудь, когда формат 3D-IMAX устареет (а это произойдет непременно, ведь устарели же, например, видеокассеты, чье господство вообще казалось незыблемым), все это будет смотреться как дурной образец сентиментального кино на заре кинематографа.

Но что больше всего потрясло меня по части сюжета, так это титры. Мало того, что расслабленный и расхлябанный сценарий писал целый коллектив. И не такое видали. Потрясло то, что еще целая артель людей обозначена как "разработчики сюжета". Это, извините, как штатная ведомость ООО "Рога и копыта".

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Мумия"

Дуэль красавчиков

Но давайте поговорим об актерах и их игре.

Том Круз выглядит очень хорошо. Подтянут, белозуб. Мордашка гладенькая – то ли подтяжку сделал, то ли косметического ботулизма в складки вколол. Но лет на двадцать пять выглядит.

В какой-то момент он пересекается в одной сцене с Расселом Кроу. И происходит у них что-то вроде негласной дуэли красавчиков. Рассел Кроу, в отличие от Тома выглядит не очень: и борода полуседая, и брюшко. В общем, давайте посмотрим правде в глаза, старый благообразный хрыч перед нами. А вот Том Круз играет мальчишку, героя-любовника. Хотя он, раскрою вам шокирующую тайну, старше Рассела Кроу!

Кстати, герой Тома Круза, в общем-то, с характером. Сначала он – мелкий авантюрист, расхититель гробниц. Но в финале меняется в лучшую сторону, начинает творить добро. И, в общем-то, Том убедителен и вполне закономерно играет лучше всех. Его партнерша Аннабель Уоллис смотрится на его фоне блеклой блондинистой тенью.

А вот та девочка, которая играет собственно мумию, вызвала у автора этих строк сочувствие. Зовут ее София Бутелла, родом она из Алжира. Мумия для нее – фактически первая крупная роль. До этого был какой-то сомнительный алжирский арт-хаус.

Но жалко мне не столько героиню Бутеллы – мумию, сколько саму актрису. Она, бедная, выложилась, вовсю изобразила из себя исчадие ада. Даже перестаралась. Наверное, гордая сейчас. И все алжирские родственники и подружки смотрят, как она с самим Томом Крузом сыграла. Но куда ее после этакой-то пакостной мумии возьмут? Такие образы – товар штучный.

И никакого страха героиня Бутеллы не порождает. Эта мумия безобидней хомячка на пенсии. Это, скорее, какая-то загнобленная товарками старшеклассница, а не страшилище из склепа. И предводительствуемые ею силы зла даже не карикатурны, являя собой донельзя трухлявую немощь, которую любой дошкольник может разогнать прутиком.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из фильма "Мумия"

Честно скажу, тот же ИГИЛ из начала фильма – организация очень страшная. Даже выдумывать ничего не надо, снимай как есть, шок обеспечен. Да и вообще, если на то пошло, в современном мире очень много зла. Большого и даже чудовищного. Но от реальной жизни создатели бюджетных блокбастеров, понятное дело, предпочитают держаться в стороне.

И о хорошем

Честно сказать, я пытаюсь представить вот что. Ведь проект – мегабюджетный. И трудились над фильмом тысячи людей – от актеров до реквизиторов, гримеров, каскадеров и водителей. И неужели все они знали, что снимают очевидную фигню? Неужели ни у кого не блестели талантом глаза? Не чесались руки попробовать что-то интересное? Есть же какие-то светлые пятна?

Ну, конечно, есть. Неописуемо хороша операторская работа. Все картинки – просто заглядение. Для них, в общем-то, все и делалось. Еще бы им быть некрасивыми!

Порадовало и то, что в фильме есть юмор. Потому что полностью серьезно все это воспринимать невозможно. И кое-где поток событий все-таки выходит из границ куцего арыка, построенного "разработчиками сюжета", хлещет через край пеной юмора. И это – действительно смешные моменты. Жалко только, что все три таких фрагмента уже засвечены в трейлерах.

И финальный вопрос: а зачем все это снималось? Все-таки 125 миллионов долларов – с какой сверхцелью они тратились? Что разумное, доброе, вечное принесли в мир создатели на эти деньги? Какую мысль хотели донести?

Может быть, то, что нельзя брать в руки "каку" из сомнительной ямы? Пожалуй, нет. Слишком детсадовская мораль получается. Может, то, что ученые блондинки лучше кусачих брюнеток? Да тоже вряд ли.

Но если мы вернемся к началу фильма и посмотрим, с чего все началось, то придем, пожалуй, и к морали. В начале фильма американские бомбардировщики бомбят чужую страну. Неужели это долгожданная мораль? То, что бомбить другие страны, куда вас не звали, плохо?

Знаете, очень похоже, что это и имелось в виду. Мораль хорошая, правильная. Но зачем было городить огород из трухлявых кусачих мумий и прочих нелепостей, все равно непонятно.