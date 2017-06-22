Почему абхазская туротрасль не слышит потребителя

Как и всякий россиянин, уже в марте я стал планировать свой летний отдых. Обычно выбор места отдыха (к какому ехать морю) – предмет семейных споров, но в этом году он решился быстро. Виной тому – подсчет расходов недели отдыха на двоих. Если бы спор состоялся на днях, то на чьей бы стороне была победа – Абхазии, Турции, Сочи или Крыма (другие страны и регионы в этом году не рассматривались) – я не знаю, но в мартовских ценах, когда стоимость билетов от Москвы до Симферополя или Сочи была еще вполне умеренной, самой дешевой оказалась Турция.

То, что неделя отдыха в Крыму и, особенно, в Сочи обойдется нам с женой в более приличную сумму, чем в Турции, я не сомневался. Однако обзвонив более или менее приличные гостиницы Сухума и других примечательных мест Абхазии, я был удивлен: суточная стоимость проживания в них оказалась сопоставимой с проживанием в аналогичных гостиницах Крыма. На вопрос же, а почему так дорого, администраторы абхазских гостиниц отвечали однотипно – "большой спрос".

И вот на днях я узнаю, что по итогам первых двух недель июня туристическая отрасль Абхазии оказалась почти что в провале.

Так, по данным Абхазского союза туризма, заполняемость отелей в республике в первой декаде июня упала от 30 до 80% в сравнении с прошлым годом.

Отельеры Абхазии пару недель назад резко снизили цены, но поезд, увы, ушел: не только мы, москвичи, но и большинство россиян планируют свой летний отпуск заранее. В марте-апреле, когда еще можно купить недорогие билеты на самолет.

В итоге мы с супругой готовимся к полету в Крым. При этом мы заранее заказали в аэропорту Симферополя автомобиль в аренду (по цене – ниже, чем в Турции), на котором после прилета в Крым отправимся в Судак, после чего, я надеюсь, посетим Ялту, Феодосию и, разумеется, Коктебель – знаменитый киселевский джазовый фестиваль.

Очевидно, что Сочи такой насыщенной интеллектуальной и развлекательной программы нам предоставить не может. Во всяком случае, летом, когда отдыхающих интересуют не горные лыжи, а теплое море и не менее теплые компании, на черноморском побережье Краснодарского края по-прежнему скучно.

Не может предоставить такой программы и Турция. Она больше для ребят из Нижнего Тагила. Что касается Абхазии, то она не может нам предоставить ни надежного автомобиля в аренду, ни изобилия культурных программ, ни джаза на свежем воздухе, ни гарантий безопасности. А ведь могла бы.

Лично мне давно хочется походить (или поездить на велосипеде) по горам, но не по диким и непонятным маршрутам, а по выверенным, экологически чистым и удобным тропам с известным километражем, живым или виртуальным гидом и соответствующей инфраструктурой в виде приличного кафе с национальной кавказской кухней или же уютного мотеля со всеми удобствами в конце маршрута.

Горы и занятные флора с фауной в Абхазии есть – не чета крымским или турецким. Но вот со всем остальным — беда. Просмотрев абхазские сайты, мы с женой не увидели ничего, кроме некоторого количества красивых фотографий и бессистемного набора незатейливых услуг в районе озера Рица, Аудхары или озера Амткел.

Но что дают мне, современному потребителю, общающемуся с Гуглом и не признающему отсутствия чистых полотенец дважды в день, красивые фото? Я сторонник активного, но комфортного отдыха, и хочу видеть в интернете карты и подробные описания конкретных пеших, велосипедных или конных маршрутов во всех деталях. Вплоть до марки потенциального велосипеда. Но где они в Абхазии? Почему столь ненавязчива информация о возможном отдыхе в этой замечательной республике? Почему абхазы до сих пор не создали более или менее приличной туристической инфраструктуры хотя бы в одном, отдельно взятом Гагрском или Сухумском районах? Почему не привлекли ни одного солидного инвестора из той же России? Понадеялись на невзыскательного потребителя из российской северной глубинки, который ради пляжа у моря готов к минимуму комфорта и максимуму цен?

Но вот и в российской глубинке научились считать деньги, а потому стали задавать себе вопросы: а не поехать ли мне, за те же деньги в Крым или в Турцию?

Мне вообще не понятна позиция тех чиновников Абхазии, кто отвечает за туризм. В каком направлении развивать отрасль, давно и доподлинно известно, но развития практически нет, несмотря на личное внимание к проблемам туротрасли республики лично президента страны.

Отмечу, что на сайте Спутника публикуются статьи, в которых довольно подробно описаны болевые точки абхазского туризма. Вот, к примеру, статья директора Института ЕАЭС Владимира Лепехина – "Турист хорошо не только количеством, но и качеством".

Еще одна публикация на ту же тему – статья Сергея Белякова "Главный инвестор абхазской экономики – российский турист".

Оба автора довольно четко описывают ту туристическую нишу, которую могла бы занять Абхазия в конкуренции с тем же Крымом, формулируя абсолютно понятные и разумные предложения.

Я знаю, что некоторые разработки Института получили свое признание у властей Ялты и Севастополя. В Абхазии, однако, эти и другие разработки не востребованы. Констатирую эту ситуацию с сожалением – просто для того, чтобы лишний раз привлечь внимание заинтересованных лиц и общественности республики к давно назревшей проблеме, у которой есть решение.

Мне кажется, что в этом вопросе нужно делать ставку на молодых людей, не связанных с какими-то советскими идеалистическими (Россия нам поможет) или, напротив, постсоветскими пессимистическими (без Запада не справимся) предрассудков. В Абхазии выдающаяся молодежь, которая побеждает на различных российских и международных конкурсах и соревнованиях. Эта молодежь стремится сегодня к тому, чтобы преобразить мир вокруг себя к лучшему. Ей и нужно дать возможность реализовать себя в туристическом деле, предоставив какие-то сверхполномочия нескольким, особо дееспособным молодежным организациям, заразив их стартапами, освободив эти стартапы от налогов, акционировав с их участием новые туристические маршруты, выставив лучшие проекты на международных выставках.

Решение у проблемы, еще раз повторяю, есть. Было бы желание у тех, от кого сегодня зависит развитие туротрасли страны.