Занимательная "курортология": пять типов отдыхающих и местные пикаперы

Лето – время отдыха и приключений, новых эмоций и ощущений. Местные жители в Абхазии редко бывают на пляжах, и автор этих строк не исключение. Это всегда так: когда что-то доступно, кажется, что успеется. Мне нравится наблюдать за людьми, подмечать особенности их поведения, иногда мои наблюдения и выводы даже помогают избежать некоторых поведенческих ошибок. В те редкие моменты, когда я все же бываю на пляже, присматриваюсь к курортникам, которых условно можно разделить на несколько типов.

Неистовые

Этих отчаянных пляжников знают все, когда бы вы ни пришли на море, они на вахте. Можно обозначить их термином "ультрас" — от пристрастия к ультрафиолетовому облучению. Они бескомпромиссны. За неделю с них слезет кожа, превратив их в стонущий "шашлык", который подает таким образом признаки жизни.

Получив за ночь ударную дозу увлажняющего компресса из сметаны и немного оклемавшись, эти туристы снова выдвигаются на пляж с раннего утра, чтобы не пропустить ни одного лучика солнечной радиации. Они на собственной, простите, шкуре изведали, что облезшая кожа обязательно восстановится, а вот очередной отпуск будет не скоро.

Ради равномерного загара эти люди проявляют чудеса пластики тела, демонстрируя самые разнообразные позы, какие даже видавшим виды йогам не снились в списке асан. Какие там "собака мордой вверх" или "поза плуга", здесь есть чему поучиться.

— Дорвались мазохисты! — думают все вокруг.

— Ну и что! — думают "уголечки".

Зато домой они привезут свои шоколадные тела, вызывая мотивирующую зависть менее успешных в этом деле друзей и знакомых.

Мама-квочка

Весь мир такой мамаши крутится вокруг ребенка, все подстраивается под его нужды, желания и капризы. Отдых на море только усиливает рефлексы.

Щедро натертое защитным кремом дитя сидит под зонтом, а все громкие рассуждения обращены в его сторону: "не жарко ли ему", "а может надеть панамку", "может ведерко с совочком", "кажется, хочет пить, надо сбегать за соком". Как правило, все эти поручения доверяются исключительно папам, потому что только они способны так четко и молниеносно выполнять строгие наказы ответственных мамаш.

Некоторые действия даже напоминают какие-нибудь спортивные состязания, когда за ребенком по пляжу следом бегает папа, приободряемый криком мамы "ну, сделай что-нибудь", и надо успеть воткнуть пляжный зонтик рядом с малышом каждый раз, когда тот плюхнется на песок.

Эти мамы-колокола никогда не отдыхают, а только громко командуют на весь пляж: "иди сюда", "вынь камешки изо рта", "куда побежал".

Отдых такому семейству дается нелегко, да и окружающим релаксация не светит.

© Sputnik / Илона Хварцкия Лайфстайл по-абхазски

Мама-пофигистка

Многие туристки постсоветского пространства считают своим долгом дома и на отдыхе быть всегда "при параде". Для кого-то это вообще может быть единственной возможностью покрасоваться в откровенных и полупрозрачных нарядах.

Если женщине хочется быть красивой, то никто ее не остановит, а значит, она не станет ждать удобного случая для платья, бижутерии и каблуков. А почему бы не спуститься в таком виде на завтрак, а потом эффектно не пройти прямиком на море?

На море эта мамаша занята собой. Ее цель – полное расслабление и равномерный загар. В ее сумке умещается весь набор косметических средств, который должен быть в любом уважающем себя магазине косметики — на лице защитка с высоким уровнем SPF, на ногах интенсивка для загара, на бедрах специальный антицеллюлитный крем с бронзирующим эффектом, ну и какой-нибудь там увлажняющий крем для губ, пяток и лба. Это на самом деле просто отлично, лично я приветствую. Честно, честно.

Все бы хорошо, если бы не ее дети, которые буквально захватывают в плен весь пляж, стоят на голове, захлебываются во время игр в воде, едят песок, обливают морской водой и нещадно топчут лежащих вокруг курортников.

© Sputnik. Сергей Мальгавко Как получить удовольствие от Абхазии: готовьтесь

Но наш специалист по абстрагированию уровня "БОГ" невозмутима и счастлива. Я ей даже завидую!

Угрюм-туристы

Этой угрюмой категории вообще неважно, где они, им в любом случае все не нравится. Не затем они заплатили свои кровные, чтобы вода в море была слишком соленой, а камешки чрезмерно острыми и горячими, а местные даже не пытались целовать песок, по которому они ходили.

На их лицах четко отражается весь груз проблем и тягот повседневной жизни. У них не получается расслабить мышцы и улыбнуться, потому что, по их теории, все вокруг так и норовят обмануть, обсчитать и развести на деньги. А значит, надо всегда быть начеку!

А главное, все свои проблемы и подозрения, по их же теории, следует высказывать так громко, чтобы непременно до всех вокруг дошло, даже если они находятся в стране, где их язык никто не понимает. Особенно хорошо усваиваются и достигают цели матерные слова, которые, как показывает практика, в переводе не нуждаются.

Жевуны

В любой непонятной ситуации жуй – жизненное кредо некоторых туристов. Этот тип отдыхающих можно узнать по баулам, которые все члены семьи чинно заносят и монотонно раскладывают на пляже. В меню этих людей может оказаться предусмотрительно привезенная с родины домашняя мясная тушенка, сало, фрукты, а также что-нибудь из того, что удалось стащить со шведского стола в отеле.

Однако они не чураются и местного пляжного фуд-сервиса, который предлагает им в ассортименте пиво, "рибу-кревэтки", а главное, все "свежекопченое и только что вареное", "кукурузу спелую, сладкую, хрущевскую", чурчхелу, копченые мидии и многое другое.

Особо крепкие организмы сдабривают все это винцом, холодным пивом или газированными напитками, заедают все сверху порцией еще чего-нибудь съестного. Отпускной ритуал выполнен, постижение гастродзэна гарантировано.

Местные пикаперы и их "жертвы"

Пляж – это не только территория для отдыха, загара и еды, но и прекрасное место для зарождения новых, интересных, полных романтизма отношений. Тут действует правило "не бывает некрасивых дам, бывают мало обнаженные", ведь кавказских мужчин, по признанию одного моего знакомого, буквально сводит с ума вид минимально одетых женщин (красивых и не очень), да еще и в горизонтальном положении. А этого добра на пляже…

Вот зря все-таки кавказские женщины не любят купаться и загорать.

И вот, под палящее солнце выходят они – охотники за впечатлениями. Ведь мальчики в прибрежных городах с самого малого возраста вкушают все прелести курортных романов. Легкой джазовой походкой они спускаются к морю, выбирают "счастливую жертву", которой редко удается выпорхнуть из рук умелого обольстителя.

Несколько лет назад я познакомилась с двумя уже довольно взрослыми дамами, которые приехали на отдых в Абхазию. Подруги им рекомендовали ехать в Страну Души и особо не заботиться о карманных деньгах. А все потому, говорили им подруги, что здесь у них нет шанса не встретить щедрого "ловца новых ощущений", который бы не взял на себя все финансовые тяготы их пребывания на отдыхе.

© Фото: Тенгиз Тарба Абхазия: путешествие в мечту

Девушки сняли комнату в частном доме уровня акымзарак-inclusive (акымзарак – ничего абх.), только койко-место и душ, и стали ходить на пляж в поисках счастья.

Несколько дней подряд им не везло, скудные карманные деньги были на исходе, дамы почти отчаялись и перестали верить в мифы о счастливых курортных романах с кавказскими мужчинами, как у самой кромки моря судьба пронзила стрелами амура сердце одинокого таксиста.

И завертелось… Надо ли говорить, во что превратилось акымзарак-inclusive, когда за дело взялся влюбленный мужчина.

Вот видите, главное — верить и ждать, а чудеса случаются.

Море, пляж, отдых, новые ощущения, а потом ожидание нового свидания со следующим отпуском придает жизни новую цель и делает ее немного интереснее. Каждый сам решает, как ему отдыхать, что и сколько есть, как громко разговаривать, сколько загорать и сколько пить. Главное, чтобы это доставляло человеку радость. Отдыхайте и радуйтесь жизни, это то, что делает нас счастливыми.

Кстати, к одному из этих типов отношусь и я, но к какому именно, конечно, вам не признаюсь. И пусть во время отдыха вам вспомнится этот дружеский шарж, ну а мне будет приятно, если где-нибудь на пляже, обнаружив кого-то из вышеперечисленных персонажей, вы просто улыбнетесь и не будете ни на кого злиться, ведь в большинстве своем к нам приезжают милые и добрые люди. В Абхазии их всегда ждут. И пусть каждый получит то, за чем приехал.

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