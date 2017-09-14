Тарифный план жизни: о новинках iPhone и не только

Буквально на днях весь мир с интересом наблюдал, как Apple представил новую линейку гаджетов. Поклонников заморских "фруктов" раздразнили тремя суперновинками, привлекательными внешне, мощными внутри. Сверхмодными и сверхжеланными.

И даже автор этих строк, долго сопротивляясь уговорам и натиску друзей-айфономанов, все-таки сдалась и стала в свое время пользователем модного, чего лукавить, но и удобного девайса.

И тут началось

Ленты запестрели рассказами о чудесном обновлении детища Джобса, знатоки со всех ракурсов оценили эстетику и технику устройства. Все дружно облизнулись и задумались о покупке.

© AP Photo. Marcio Jose Sanchez "Яблочный" спрос: в Абхазии "очереди" на новинки iPhone

Буквально на следующий день "яблочные" салоны мира были атакованы страждущими. И это несмотря на то, что в тот самый вечер презентации производитель на весь мир заявил, что телефоны пока в продажу не поступали, надо подождать.

Абхазия не осталась в стороне от общемировой тенденции и, как утверждают сотрудники сухумских магазинов техники, с раннего утра им стали поступать звонки с расспросами о том, как скорее можно сделать предзаказ на новинки. Людям не терпится.

Немного удивилась такой "одержимости" и даже порадовалась за сограждан. На мгновение стало приятно от того, что люди в моей стране могут себе позволить столь недешевое приобретение. Значит, не все у нас так плохо, как кажется. Значит, уровень доходов позволяет стать обладателем предмета не первой необходимости.

По уму уже не встречают

Потом я стала размышлять (вечно я со своей привычкой рассуждать), и представила себе родителей тех самых отчаянно ищущих новые айфоны молодых людей.

REUTERS/Stephen Lam Компания Apple представила iPhone 8 и iPhone 8 Plus

Бюджет одной семьи спокойно покроет необходимые расходы и даже не пострадает, в другой же — родители должны вылезти из кожи вон, чтобы их чадо не отставало от своих сверстников и могло блеснуть обновкой уже завтра. Да, как ни прискорбно это констатировать, но таким стало наше общество, такими стали мы, взрослые, и такими вырастут наши дети, потому что мы их этому учим, мы потакаем им в этой погоне за вещами и техникой. У нас, у старших, видимо, плохо получается возвести ум, знания и хорошее воспитание на должную высоту.

В общем-то, я совсем не против покупки, если кому-то так покажется, я за то, чтобы "можешь купить — на здоровье, не можешь — зачем убиваться?!".

Контрасты

Не прошло и десяти минут, как я открыла одну из социальных сетей, и сердце у меня оборвалось: то чувство, когда неожиданно облили холодной водой. Фотография надписи в одном из магазинов "Товар и деньги в долг не даем" вернула меня к реальности.

© Фото: АБХАЗИЯ ОНЛАЙН Объявление в одном из магазинов города Гагра

В ту же минуту улетучилась наивная мечтательная надежда на зажиточную абхазскую жизнь, на смену пришла глубокая и ноющая боль за тех, для кого были написаны эти слова.

А ведь я понимаю, что эта надпись появилась в магазине не просто так. И появилась она, скорее всего, после многочисленных обращений "покупателей" за помощью. Мысль об этом задела меня еще сильнее.

Я с ужасом подумала, что вот они — два совершенно чуждых друг другу мира внутри такой маленькой страны. В одном из них, слава Богу, есть все для спокойной и сытой жизни, для баловства излишествами, для всех красок жизни. В другом – постоянная борьба за хлеб насущный, за то даже, чтобы спать на кровати, пользоваться водопроводом и канализацией под крышей своего дома, за доступ к знаниям и другим самым необходимым вещам.

Мне стало грустно…