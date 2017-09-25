Несколько оттенков зеленого

В Абхазии самые веселые и добрые таксисты, утверждает колумнист Sputnik Изольда Хагба - человек, который довольно часто пользуется услугами службы такси. А поводом стало недавно появившееся в сети видео издевательства хабаровских таксистов над пассажирками, не имевшими денег за проезд.

Буквально на днях в сети появилось шокирующее видео, на котором видно, как таксист наливает зеленку в ладони девушки и заставляет ее умыться, у второй девушки лицо уже измазано зеленкой. Рядом с машиной стоит еще один мужчина, а кто-то снимает происходящее на видео. Мужчины смеются и шутят. Так они решили наказать двух девушек, у которых не оказалось денег за проезд.

Ездить без денег на такси было весьма опрометчивым поступком со стороны девушек, конечно, но и "возмездие", прямо скажем, оказалось из разряда садистских. Симпатии пользователей соцсетей, естественно, были не на стороне таксистов-любителей зеленки, но и устойчивая привычка грести всех под одну гребенку, называя всех таксистов "хапугами" и "негодяями" меня, например, возмутила.

Совсем недавно мой коллега отправился на такси в соседнее со столицей село Эшера, чтобы написать репортаж с возложения цветов к Мемориалу первому президенту в День признания независимости Абхазии Российской Федерацией. Водитель, который оказался ветераном войны народа Абхазии 1992-1993 годов, просто довез моего коллегу до места, подождал, пока тот работал, а потом отвез его назад на работу. Просто так. В честь праздника. Уверена, что это не единичный случай.

Увидев упомянутые кадры видео с зеленкой, я решила написать и о своем личном опыте общения с таксистами, а опыт у меня приличный, ну, и заодно рассказать о самых веселых и добрых таксистах Сухума.

По причине отсутствия личного авто на данный момент, я почти ежедневно пользуюсь услугой такси. Столица, к счастью, предлагает достаточный выбор служб такси, что позволяет в условиях небольшого города в считанные минуты получить необходимый сервис.

Город, как я уже сказала, маленький, все друг друга знают, таксисты быстро улавливают наиболее частые маршруты, а постоянных клиентов обслуживают с нескрываемым пиететом.

Наша девочка

Как-то раз водитель такси не смог разменять и дать мне сдачу. Абсолютно не расстраиваясь по этому поводу, он предложил расплатиться в другой раз или передать с любой другой машиной из их автопарка.

Прошло два дня, в течение которых мне никуда не понадобилось ехать. Я благополучно забыла о долге, но, верите или нет, мне никто не позвонил и не сказал, дескать, дамочка, а долг-то платежом красен. Но когда я вспомнила, сразу же набрала диспетчеру и повинилась в неумышленной задержке долга. Девушка так мило засмеялась:

— Ой, не нервничайте, он сказал, что "наша девочка" должна передать 200 рублей для него. Мы и не переживаем.

Чувствительные операторы

Ранним утром, настолько ранним, что встать встаешь, а проснуться не успеваешь, мне понадобилось поехать в другой конец города.

Трубку взяла полусонный оператор, за незнанием точного адреса, но со знанием примерного ориентира (роддом), собрав все сонные силы, чтобы скомандовать, говорю: "В роддом!" — А там, думаю, по пути покажу нужное место. Оператор оживилась:

— Вы что, рожаете?— с ужасом в голосе воскликнула она вопросительно-утвердительно, почти убедив и меня в экстренности ситуации. Я живо представила ужас и сострадание на ее лице, по голосу было понятно, что она готова кинуться на помощь.

Не сразу соображая, что именно нужно ответить, я говорю смеясь:

— Если не рожаю, то не повезете?

Пауза…

— Уфф, девушка, вы меня напугали, мне показалось, что вы так тяжело дышите.

Стеснительный таксист

Бытует мнение, что таксисты — грубияны, думающие только о деньгах. Могу с уверенностью утверждать, что это не так, и есть прекрасные исключения.

© Sputnik / Илона Хварцкия Лайфстайл по-абхазски

Ранним утром приехала в больницу, чтобы до работы успеть проведать папу и завезти ему горячий завтрак. Вышла из машины, уже зашла в палату, сижу, разговариваю, как звонит оператор:

— Девушка, вы где? Вас ждать?

— Так я давно приехала. Я что не в ту машину села?— нервничаю, что подвела кого-то.

— Нет, в ту, в ту, но водитель ждет вас на улице. Вы не сказали, ждать вас или нет!

— Ну, если я не сказала ждать, значит, и не нужно, наверное, — с легким налетом иронии ответила еще не до конца проснувшаяся я.

Молчание.

— Просто… вы вышли… но не оплатили. А водитель не успел вас спросить, бежать за вами постеснялся, — заикаясь от неловкости момента, прошептала оператор.

Ложка дегтя

Люди разные, некоторые в погоне за заработком проявляют чудеса изобретательности.

Звоню в службу такси и выясняю, что такси Гагра — Сухум стоит столько-то. Спрашиваю о наличии машины с кондиционером, обещают уточнить и перезвонить.

© Sputnik. Илона Хварцкия Занимательная "курортология": пять типов отдыхающих и местные пикаперы

Перезванивают. Как выяснилось, "ни один таксист ни за что не согласен ехать с включенным кондиционером меньше", чем за сумму, на 300 рублей превышающую озвученную ранее.

На мой закономерный вопрос, не фиксированная ли у них цена и не они ли ее устанавливают, был потрясающий ответ:

— Да, но с кондиционером дороже!

Безапелляционность заявления оператора службы такси привела, как вы понимаете, к незамедлительному разрыву отношений с их автопарком.

Видимо, я просто из вредности не захотела, чтобы водитель тоже дышал дополнительно оплаченной мною прохладой.

Вот так полистаешь соцсети, насмотришься, начитаешься, так и хочется медленно поправить галстук, как кот Леопольд, и ласково сказать: "Ребята, давайте жить дружно!"