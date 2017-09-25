Новый абхазский: как я получил паспорт

О том, что нужно сделать для того, чтобы стать обладателем абхазского паспорта нового образца и сколько нужно ждать с момента подачи документов, испытал на себе колумнист Sputnik Абхазия Бадрак Авидзба.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Мое острое нежелание собирать какие бы то ни было документы и дефицит времени привели к тому, что заменой старого абхазского паспорта я занялся всего за 12 дней до истечения срока его действия. Возможно, я бы и не стал заниматься этой рутиной, если бы не риск, как минимум, остаться без зарплаты, что совсем не входило в мои планы.

Что делать? © Sputnik / Томас Тхайцук ПВС Абхазии возобновила выдачу новых абхазских паспортов

По старой памяти я знал, чтобы получить абхазский паспорт, нужно сделать фотографии, взять справку из военкомата. Учитывая, что прописан я в селе Приморское, пришлось ехать в Гудауту.

Гудаута. Небольшое помещение в здании милиции города, в ней принимают документы на получение нового абхазского паспорта. Уже готовые паспорта выдают в том же здании, но с другой стороны. На улице небольшая очередь. Жара. У здания стоит дерево, под которым какая-то добрая душа заботливо поставила стул. На него стоящие в очереди с почетом усаживают самого старшего. Наверное, какая-нибудь лавочка здесь была бы лишней и не дала бы выказать достойное уважение к возрасту.

И вот, я в помещении, уверенный или самоуверенный, что сдам документы и спокойно буду ждать известия от паспортного стола о том, что мой паспорт готов и я могу его забрать. Но что-то пошло не так. Оказалось, что не хватает бланка для получения паспорта, за которым нужно вернуться в администрацию села Приморское. Это было неприятным сюрпризом. Если бы я знал.

Еще два дня

Но рабочий день в администрации моего села уже заканчивался. Пришлось планировать визит на следующий день. И здесь меня поджидала еще одна логистическая головоломка. Вторник оказался нерабочим в сельской администрации, а среда — неприемным днем в паспортном столе Гудауты. Если бы я знал. Наступил четверг, и полный пакет документов был гордо выложен на стол паспортистки. Наконец сдал!

© Sputnik. Томас Тхайцук Кобахия: выдача новых абхазских паспортов возобновится 27 марта

Не обошлось без казусной ситуации. Когда я заходил в помещение, там стояла женщина со своей дочерью. Работница паспортного стола, разбирая мои бумаги, отрезала одну фотографию, а две оставшиеся вернула, здесь же лежал старый паспорт. Решив, что она вернула мне паспорт, взял его вместе с фото, а чтобы не терять время и привезти в редакцию материал, отправился на набережную Гудауты брать интервью у отдыхающих о том, чем их привлекает этот город. Неожиданно зазвонил телефон, и незнакомый женский голос стал мне говорить о каком-то паспорте. Оказалось, что забрал я не свой старый паспорт. Открыл. Не мой. На будущее – не забирайте старый документ, он должен остаться в паспортном столе.

За четыре дня

Сдавая документы, я не предполагал, что сбор бумаг занимает столько же времени как и оформление нового паспорта.

Спустя только четыре дня я смог приехать и забрать свой новый паспорт, по которому, как говорят знающие люди, можно будет ездить в Россию без предъявления заграничного.

На вид новый паспорт гражданина Абхазии значительно отличается по качеству. В лучшую сторону. Кстати, в сроки я уложился. Новый паспорт мне выдали за два дня до истечения действия прежнего.

За бланк нового абхазского паспорта я заплатил 450 рублей, фотографии на паспорт обошлись в 150 рублей, а справки в администрации села и в военкомате мне выдали бесплатно.