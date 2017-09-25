Инвестиции в Абхазию должны стать не только выгодными, но и престижными

О результатах абхазо-российских Деловых форумов и о том, что инвестировать в Абхазию должно быть не просто выгодно и безопасно, но престижно и модно, рассуждает президент Международного фонда делового сотрудничества Вахтанг Пипия.

Ежегодно в ноябре в Сухуме проводится абхазо-российский Деловой форум. В настоящее время, насколько мне известно, ведется подготовка к очередному, восьмому по счету Деловому форуму, в связи с чем я хотел бы высказать ряд соображений.

© Sputnik. Томас Тхайцук, Владимир Бегунов Эксперты рассказали об итогах Абхазо-российского бизнес-форума в Сухуме

Прежде всего, я хотел бы отметить, что в ходе предыдущей встречи в Сухуме представители абхазского и российского бизнеса серьезно продвинулись не только в направлении расширения диалога, но также в направлении реализации конкретных совместных проектов. Один из модераторов седьмого Форума, директор Института ЕАЭС Владимир Лепехин, выступая на итоговой пресс-конференции в Sputnik Абхазия, дал высокую оценку как заключенным в ходе Форума российской и абхазской сторонами кредитным соглашениям (на сумму свыше 500 миллионов рублей) и инвестиционным контрактам, так и деятельности специально созданных для развития экономического сотрудничества Республики Абхазия и РФ институтов. С абхазской стороны это инвестиционное агентство при Министерстве экономики Республики Абхазия, с российской – ООО "Инвестиционное агентство".

По итогам седьмого форума Институт ЕАЭС и Международный Фонд делового сотрудничества подготовили несколько материалов для СМИ, касающихся организации общественного контроля за выполнением названных соглашений и контрактов, а также дальнейших шагов в данном направлении. В частности, обращалось внимание на необходимость формирования в Абхазии соответствующего делового климата в республике и совершенствования в связи с этим нормативной базы инвестиционной деятельности в Республике Абхазия, обеспечения безопасности в нашей стране иностранных инвестиций и некоторые другие аспекты развития абхазо-российского сотрудничества. Я тогда дал высокую оценку "дорожной карте" инвестиционной деятельности и механизму инвестиционного плана Республики Абхазия под названием "25 шагов", и сегодня полагаю, что в ходе восьмого форума одной из важнейших его тем должен стать анализ выполнения этого плана.

К сожалению, процесс совершенствования нормативной базы национальной инвестиционной политики притормозился в виду подготовки, а затем и проведения в Абхазии выборов в Народное Собрание. Потребовалось время для "передачи дел", а также обсуждения и утверждения нового плана законодательной деятельности. Те не менее я с удовлетворением отмечаю, что формирование нормативной базы для создания в республике благоприятного инвестиционного климата по-прежнему в приоритете у наших депутатов.

Беспокоит другое. Тот факт, что обозначенные приоритеты далеко не всегда подтверждаются конкретными делами и решениями в области работы с потенциальными инвесторами.

Налоговая система в Абхазии обладает целым рядом преимуществ для потенциального инвестора (тут наши законодатели постарались), чем в России и других соседних странах, однако этого, как показывает практика, недостаточно для того, чтобы привлечь в республику зарубежных предпринимателей.

© Sputnik / Илона Хварцкия Пипия о недвижимости в Абхазии: интерес инвесторов увеличивается

Есть ведь еще и другие важные факторы: безопасность бизнеса, предсказуемость решений власти, качество и стоимость рабочей силы, социальные условия и тому подобное. Словом, инвестиционная политика государства – это не только налоговые льготы, но весь комплекс экономических, социальных, культурных и политических факторов. И раз так, то в целях развития экономики мало нажимать только на одну педаль, тем более что эта педаль (налоговая система) – не педаль газа, а скорее – сцепления.

В одном из своих интервью для Sputnik я уже отмечал, что в настоящее время растет интерес потенциальных инвесторов к недвижимости Абхазии. В особенности это касается сельскохозяйственных и промышленных предприятий. Но для того, чтобы привлечь потенциального инвестора, например, в агропромышленный комплекс, нужны нетрадиционные ходы, направленные на формирование в стране целой системы факторов внеэкономического свойства, включая проведение соответствующей информационной и рекламной работы на государственном уровне.

Инвестиции в экономику Абхазии должны стать не просто выгодными и безопасными, но престижными и модными. А вот это уже принципиально иной уровень работы с зарубежным бизнесом. И это та тема, которую следовало бы обсудить с представителями Минэкономики России в ходе восьмого абхазо-российского Делового форума.

В текущем году резко возросло количество совместных проектов и качество абхазо-российского сотрудничества. Наша молодежь активно участвует в различных российских и евразийских конкурсах, посещает в России конференции и фестивали, усиливается культурный обмен и научное сотрудничество между РФ и РА.

Государственные структуры и общественные организации России может быть и не настолько активны в отношении вовлечения представителей Абхазии в культурные и иные проекты, как нам бы того хотелось, но предложений очень много, и сегодня сложно назвать такого молодого абхаза, который бы не имел возможности приобщиться к какой-либо из многочисленных абхазо-российских программ. И все же экономические проекты проседают. Мы (я имею в виду и Абхазию, и Россию) пока не создали ни одной мощной совместной компании в передовых отраслях экономики.

© Sputnik / Томас Тхайцук Восьмой Деловой форум в Сухуме должен стать прорывным

Мы, к сожалению, пренебрегаем такими форматами совместной работы, как формирование творческих коллективов под перспективные задачи: под подготовку управленческих команд, создание учебных программ нового типа, формирование индустриальных и технопарков.

Понятно, что неопределенный международно-правовой статус Абхазии сдерживает активности наших зарубежных партнеров в сфере экономического сотрудничества, однако для того, чтобы выдернуть нашу республику из сонного состояния, достаточно запустить в ней два-три крупных совместных проекта вроде строительства давно обещанного порта или создания туристско-рекреационной зоны с современной инфраструктурой. И это уже наша общенациональная задача, которую также можно будет обсудить на Деловом форуме в Сухуме в ноябре этого года.

"Восьмой абхазо-российский Деловой форум должен стать прорывным", — такое мнение высказал еще в апреле председатель Российско-Абхазского делового совета ТПП РФ Андрей Сергеев. Я бы добавил: Форум должен способствовать тому, чтобы мы, абхазы, принципиально изменили наши подходы к экономической политике. Пора перестать надеяться исключительно на туристов (спад в этом году спроса на туристические услуги — тому подтверждение) и на финансовую поддержку из России. Нам нужно создать в республике механизм саморазвития – расширенного экономического производства.

Разумеется, не все здесь зависит от правительства. Все-таки Кабинет Министров Республики Абхазия – это исполнительная власть. Нужны профессиональные инициативы и от законодателей. Важны и общественные инициативы. Словом, нам нужна совместная и консолидированная работа всех ветвей власти и общества нашей республики.