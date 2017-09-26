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Почему я занимаюсь спортом и не худею

© Sputnik. Ruslan Krivobok
Колумнисты
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Ольга Паскару
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Инструктор по фитнесу Алина Полянская объяснила, почему регулярные физические нагрузки не способствуют желаемому снижению веса

Рецепт стройного и подтянутого тела, казалось бы, очень прост: спорт и правильное питание. Многие клиенты фитнес центров утверждают, что делают все правильно — кушают мало, ходят на тренировки, однако, результатов не видно. Фитнес инструктор Алина Полянская в интервью Sputnik Молдова попыталась ответить на вопрос, который часто задают клиенты спортзалов: "Почему я занимаюсь спортом и не худею".

Нерегулярные нагрузки

Купить абонемент в спортклуб и носить его с собой в сумочке это еще не значит, что вы сбросите лишние кг. Есть люди, которые посещают тренировки, но они не выкладываются на все сто процентов. Жалеют себя, — либо они устали, либо мало покушали булочек. Не нужно жалеть свой организм, а нужно сжигать все отложенные жировые прослойки, например, на животе или на бедрах. Ведь если вы решили, что вам пора заняться спортом, значит вы собой недовольны, недовольны тем, как вы выглядите или тем, что ваша подруга выглядит лучше вас. Тогда вперед! Дерзайте и работайте в поте лица, чтоб ваше тело стало подтянутым и красивым!

Анатолий Горячев
© Sputnik.
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Не бывает полных людей от правильного питания. Когда тучные женщины говорят, что они не злоупотребляют майонезом, булочками и колбасой — они обманывают прежде всего себя.

Поиски причин для оправдания

Оправдание себя не приводит вас в форму. Нужно просто трудиться и заставлять себя работать. "У меня ничего не получается", — это не аргумент, а что вы делаете для того, чтоб получилось?

Недосып

Когда у человека недосып, это стресс для организма. Соответственно идет команда заедания стресса. Обычно в таких ситуациях люди протягивают руку к сладкому.

Отсутствие системности в приемах пищи

Неправильное питание является самым сложным барьером на пути к заветной цели. Есть клиенты, которые утверждают, что они соблюдают правила — едят только грудку и овощи. Но, как ни странно, в городе его можно встретить попивающим колу или пиво, и увидеть с шоколадкой в сумке. Если ты решил и у тебя есть цель — то следует отказаться от вредных продуктов и ночных походов к холодильнику. 

Невтерпеж увидеть результат

Многие хотят увидеть результат после первых тренировок. Желательно первый месяц вообще не становится на весы. И взвешиваться только раз в месяц. Потому что есть периоды, когда организм может аккумулировать жидкость, и это может демотивировать. Одна или две тренировки больших результатов не дадут. А посещение зала минимум три раза в неделю, если все делать правильно, — приведут к желаемым результатам.

Архивное фото тренировки в спортзале
© Sputnik. Алексей Филиппов
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Слабая мотивация

Нужно задуматься о том, что жизнь слишком коротка для того, чтобы не любить себя и вознаграждать себя косточкой, как собачка. Себя нужно вознаграждать порцией спорта и энергии. Занимаясь физическими нагрузками, мы вносим вклад в свое здоровье и продлеваем себе жизнь, а это уже самая лучшая мотивация.

Инструктор подчеркивает, что самая главная ошибка в фитнесе — полагаться только на спорт. Вместе с тем, занятия спортом, правильное питание и сон обязательно приведут к успеху. Нельзя зацикливаться на еде — она всего лишь источник энергии для вашего организма. Это только топливо — и, если вы употребляете его достаточно, это на пользу, а если перебор этого топлива — соответственно оно превращается для вас в яд.




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